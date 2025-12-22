Στα σχέδια της Nissan ο ερχομός ενός Micra NISMO

Η άφιξη μιας NISMO έκδοσης για το Micra νέας γενιάς βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, προ των πυλών. «Πυξίδα» θα αποτελεί το νέο Alpine A290 με το οποίο θα μοιράζεται την ίδια πλατφόρμα.

Τα επόμενα χρόνια, η Nissan έχει δεσμευτεί πως θα λανσάρει στην αγορά ακόμη πέντε νέα μοντέλα υψηλών επιδόσεων, θέλοντας να επεκτείνει σημαντικά τη γκάμα της με σπορ προτάσεις που θα σκορπίσουν τον ενθουσιασμό στους φίλους της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένα από τα μοντέλα αυτά θα είναι η NISMO έκδοση του νέου Micra.

To Alpine A290 δείχνει τον δρόμο

Η επιλογή να λανσάρει ένα νέο Micra NISMO είναι απόλυτα λογική, δεδομένου πως η νέα γενιά του ιαπωνικού μικρού χρησιμοποιεί την πλατφόρμα AmpR Small του Renault 5 και του – πιο ισχυρού- Alpine A290. Θυμίζουμε πως, ενώ το νέο Micra μπορεί να αποδώσει έως 150 PS, το Alpine A290 έως 220 ίππους και 300 Nm ροπής, ενώ παράλληλα επωφελείται από φαρδύτερο μετατρόχιο, μεγαλύτερες ζάντες, πιο ισχυρό σύστημα πέδησης και πιο σπορ ρύθμιση ανάρτησης.

Leaf NISMO και νέο GT-R

Τα υπόλοιπα μοντέλα υψηλών επιδόσεων που έχει στα σκαριά η Nissan φημολογείται πως είναι μια NISMO έκδοση του νέου Nissan Leaf, ώστε το ιαπωνικό crossover να πάρει μερίδιο αγοράς από το Skoda Elroq vRS και το επερχόμενο Kia EV4 GT.

Μέσα στα σχέδια της μάρκας είναι επίσης η άφιξη του GT-R επόμενης γενιάς, το οποίο αναμένεται να βασιστεί πάνω στο Hyper Force Concept που παρουσιάστηκε το 2023.

Η Nissan στηρίζει πολλά στην επιτυχία των σπορ μελλοντικών μοντέλων. Μιλώντας στο Auto Express, ο Richard Candler, αντιπρόεδρος στρατηγικής προϊόντων της μάρκας, εξήγησε ότι οι εκδόσεις NISMO είναι «ένας από τους παλμούς της γκάμας μοντέλων της Nissan και εμπλουτίζουν τη γκάμα μας με μια αίσθηση ενθουσιασμού.

Μέσω της τεχνογνωσίας που προέρχεται από τους αγώνες, οι εκδόσεις NISMO όχι μόνο βελτιώνουν την οδηγική εμπειρία, αλλά και ενισχύουν τη δέσμευση της Nissan να ξεπερνά τα όρια».