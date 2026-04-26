Στα σκαριά το νέο Kia EV1 – Θα γίνει το φθηνότερο ηλεκτρικό της μάρκας

Η Kia σχεδιάζει να φέρει στην ευρωπαϊκή αγορά ένα νέο μοντέλο με όνομα EV1 που θα την εκπροσωπήσει στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό B-segment.

Μέσα στα σχέδια της Kia είναι το λανσάρισμα ενός νέου αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία στο B-segment, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση των πωλήσεων των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της στην Ευρώπη μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Συνολικά, η Kia σχεδιάζει να προσφέρει 14 ηλεκτρικά μοντέλα παγκοσμίως έως το 2030.

Το όνομα του νέου μέλους εκτιμάται ότι θα ονομάζεται EV1, καθώς θα τοποθετηθεί στη βάση της πυραμίδας μοντέλων της Kia και θα γίνει το πρώτο «αυτοκίνητο που θα καθορίζεται από λογισμικό» σε αυτή την κατηγορία. Τέτοια οχήματα δίνουν προτεραιότητα για τη λειτουργία τους στο λογισμικό, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα, που είναι προσανατολισμένα γύρω από ένα μηχανικό πλαίσιο.

Με τα σύνολα του EV2

Το νέο EV1 θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα E-GMP των 400V και θα μοιράζεται πολλά μηχανικά μέρη με το EV2, το μικρό SUV των Κορεατών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Όπως και αυτό, αναμένεται να γίνει διαθέσιμο σε δύο επιλογές μπαταρίας: 42,2 kWh ή 61 kWh που θα προσφέρουν αυτονομία περίπου 350 και 450 χιλιομέτρων αντίστοιχα και θεωρείται δεδομένο πως, εκτός από σύνδεση σε ταχυφορτιστή, ο on-board φορτιστής θα υποστηρίζει δυνατότητα ανεφοδιασμού τόσο στα 11 kW όσο και στα 22 kW.

Ισχυρός ανταγωνισμός και τιμή

Ο ανταγωνισμός στην κατηγορία των ηλεκτρικών μικρών hatchback είναι μεγάλος. Αυτή τη στιγμή, στο segment υπάρχουν προτάσεις όπως το Peugeot e-208, το Opel Corsa Electric, το BYD Dolphin Surf, το ΜINI Cooper και το Renault 5, ενώ σύντομα, στην κατηγορία αναμένεται να προστεθούν και άλλες επιλογές.

Σημαντικός παράγοντας που θα καθορίσει την επιτυχία του μοντέλου θα είναι φυσικά η τιμή του. Η Kia δεν έχει αποκαλύψει κάτι συγκεκριμένο, όμως θεωρείται δεδομένο πως θα προσπαθήσει να κρατήσει το κόστος απόκτησης λίγο πάνω από τα 20.000 ευρώ.