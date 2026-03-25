Στα ύψη το ενδιαφέρον για το ανανεωμένο Xiaomi SU7 – 15.000 παραγγελίες μέσα σε 34 λεπτά

Το ανανεωμένο Xiaomi SU7 ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην Κίνα με τιμές κάτω από 28.000 ευρώ, προσελκύοντας χιλιάδες παραγγελίες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Το SU7, όταν παρουσιάστηκε το 2023, έγινε το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής που κατασκεύασε η Xiaomi. Με αρκετά σπορ χαρακτήρα, αυτονομία έως και 900 χιλιόμετρα και καταιγιστικές επιδόσεις, το SU7 απέσπασε καλές κριτικές από τους ειδικούς και σημείωσε θετική εμπορική πορεία στην κινεζική αγορά.

Πριν λίγες μέρες, η Xiaomi αποκάλυψε την ανανεωμένη του έκδοση, θέλοντας να κρατήσει το μοντέλο ανταγωνιστικό σε μια χρονική περίοδο που η ηλεκτρική τεχνολογία αναπτύσσεται με γοργό ρυθμό. Οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία του μοντέλου στο μέλλον είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, αφού, όπως έγινε γνωστό, 15.000 αυτοκίνητα έχουν ήδη πουληθεί. Οι τιμές του στην Κίνα εκκινούν κάτω από τα 28.000 ευρώ.

Οι αλλαγές στο ανανεωμένο Xiaomi SU7

Το ανανεωμένο SU7 εστιάζει κυρίως σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις που στοχεύουν, πρώτα και κύρια, στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση είναι η υιοθέτηση της πλατφόρμας των 800V της εταιρείας σε όλες τις εκδόσεις, που αυξάνει την αποδοτικότητα και επιταχύνει τη φόρτιση. Στις κορυφαίες μάλιστα εκδόσεις, η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος φτάνει σχεδόν τα 900V. Παράλληλα, οι ηλεκτρικοί κινητήρες των βασικών εκδόσεων φτάνουν πλέον σε απόδοση έως και τους 320 ίππους, με την κορυφαία παραλλαγή να αγγίζει τους 690 ίππους, προσφέροντας ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις.

Σύμφωνα με την Xiaomi, η νέα αρχιτεκτονική των μπαταριών που τροφοδοτούν το ανανεωμένο SU7 εξασφαλίζει αυτονομία που φτάνει έως και τα 902 χλμ. σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις στον αισιόδοξο κινεζικό κύκλο μέτρησης CLTC. Aκόμη, στη μεσαία έκδοση Pro και την κορυφαία Max, το SU7 διαθέτει πλέον ανάρτηση διπλού θαλάμου με Σύστημα Συνεχούς Ελέγχου Απόσβεσης (CDC), όλες οι εκδόσεις συνδυάζονται με φαρδύτερα πίσω ελαστικά και σύστημα ανάρτηση «Dragon Chassis» με πολλαπλούς συνδέσμους στον πίσω άξονα.

Νέες επιλογές χρωμάτων και διαφορετική μάσκα

Από την άλλη, οι αισθητικές αλλαγές στο ανανεωμένο SU7 είναι πιο διακριτικές αλλά ουσιαστικές. Πιο συγκεκριμένα, διατίθενται νέες επιλογές χρωμάτων (9 χρώματα διατίθενται συνολικά), όπως το Capri Blue, ενώ επεμβάσεις όσον αφορά την σχεδίασή τους έχουν δεχθεί η εμπρόσθια μάσκα και οι ζάντες των 20 ιντσών (προαιρετικά προσφέρονται και ζάντες 21 ιντσών).

Οι αναβαθμίσεις στο εσωτερικό περιλαμβάνουν ατμοσφαιρικό φωτισμό τριών επιπέδων και τιμόνι επενδυμένο με δέρμα Nappa. Τα μπροστινά καθίσματα ρυθμίζονται πλέον σε 18 κατευθύνσεις, έχουν λειτουργία μασάζ και προσφέρουν καλύτερη πλευρική στήριξη, ενώ τα πίσω, είναι πιο άνετα και διαθέτουν διαφορετικά προσκέφαλα. Η κινεζική εταιρεία υποστηρίζει επίσης πως, πλέον, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν πλέον LiDAR τοποθετημένο στην οροφή.