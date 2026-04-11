Στηρίζει την παρουσία μεγάλων οθονών στην καμπίνα η Mazda

H Mazda, μια μάρκα γνωστή για τα fun-to-drive αυτοκίνητά της, θεωρεί ότι η παρουσία μεγάλων οθονών στην καμπίνα δεν επηρεάζει την οδηγοκεντρική προσέγγιση ενός οχήματος.

H Mazda ήταν για πολλά χρόνια μία από τις μάρκες που απέφευγαν την τοποθέτηση υπερμεγεθών οθονών πάνω στα ταμπλό των αυτοκινήτων.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η μάρκα ακολουθεί διαφορετική ρότα στα νέα της μοντέλα, σε μια περίοδο που πολλοί θεωρούν πως οι μεγάλες οθόνες γύρω από το τιμόνι, αποσπούν την προσοχή του οδηγού.

Το νέο Mazda CX-6e.

Ο επικεφαλής σχεδίασης της εταιρείας στην Ευρώπη, Jo Stenuit, βλέπει τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά. Σε συνέντευξή του στο ολλανδικό περιοδικό Autoweek, ο Stenuit υπερασπίστηκε τη στροφή της Mazda και αναφερόμενος στη γιγαντιαία οθόνη αφής των 26 ιντσών που έχει το νέο CX-6e δήλωσε: «Μια οθόνη προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες για να παρουσιάζονται καθαρά όλες οι πληροφορίες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως πρέπει να εμφανίζονται περισσότερες. Στο CX-6e, προσκαλούμε τον επιβάτη να γίνει μέρος της οδηγικής εμπειρίας».

Η Mazda προτιμά το Head-Up Display

Ακόμα και όταν μια μεγάλη οθόνη κυριαρχεί στο εσωτερικό, η Mazda πιστεύει ότι η καμπίνα παραμένει επικεντρωμένη στον οδηγό. Ενώ αυτό μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, ο Jo Stenuit εξηγεί ότι η αντικατάσταση του ψηφιακού πίνακα οργάνων με ένα Head-Up Display βοηθάει τον οδηγό να κρατάει τα μάτια του στο δρόμο.

«Ακόμα και με το CX-6e και την οθόνη του που εκτείνεται προς τον συνοδηγό, η εστίαση παραμένει στην οδήγηση. Νομίζω ότι ένα Head-Up Display είναι πολύ πιο σημαντικό από έναν πίνακα οργάνων. Με ένα καλό Head-Up Display στο παρμπρίζ, ο οδηγός δεν χρειάζεται τα όργανα του πίνακα οργάνων».

H λογική στο CX-60 ήταν αρκετά διαφορετική σε ό,τι είχε να κάνει με τις οθόνες.

Μεγάλες οθόνες σε όλα τα νέα Mazda

Εκτός από το νέο CX-6e, το Mazda 6e διαθέτει επίσης αρκετές οθόνες μέσα στην καμπίνα, καθώς εξοπλίζεται με πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών και μια οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό μεγέθους 14,6 ιντσών. Επίσης, το CX-5, το μοντέλο που σημειώνει τις υψηλότερες πωλήσεις στη γκάμα της μάρκας διεθνώς, διατίθεται με μια οθόνη 15,6 ιντσών στο κέντρο, η οποία υποστηρίζει το σύστημα infotainment της μάρκας.

Η πραγματική στάση της Mazda απέναντι στις μεγάλες οθόνες και το κατά πόσο αυτές επηρεάζουν την οδηγική εμπειρία, θα φανεί ξεκάθαρα με την παρουσίαση της νέας γενιάς του πιο οδηγοκεντρικού της μοντέλου, του MX-5.

