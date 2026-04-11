Στηρίζει την παρουσία μεγάλων οθονών στην καμπίνα η Mazda

H Mazda, μια μάρκα γνωστή για τα fun-to-drive αυτοκίνητά της, θεωρεί ότι η παρουσία μεγάλων οθονών στην καμπίνα δεν επηρεάζει την οδηγοκεντρική προσέγγιση ενός οχήματος.

H Mazda ήταν για πολλά χρόνια μία από τις μάρκες που απέφευγαν την τοποθέτηση υπερμεγεθών οθονών πάνω στα ταμπλό των αυτοκινήτων.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η μάρκα ακολουθεί διαφορετική ρότα στα νέα της μοντέλα, σε μια περίοδο που πολλοί θεωρούν πως οι μεγάλες οθόνες γύρω από το τιμόνι, αποσπούν την προσοχή του οδηγού.

Ο επικεφαλής σχεδίασης της εταιρείας στην Ευρώπη, Jo Stenuit, βλέπει τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά. Σε συνέντευξή του στο ολλανδικό περιοδικό Autoweek, ο Stenuit υπερασπίστηκε τη στροφή της Mazda και αναφερόμενος στη γιγαντιαία οθόνη αφής των 26 ιντσών που έχει το νέο CX-6e δήλωσε: «Μια οθόνη προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες για να παρουσιάζονται καθαρά όλες οι πληροφορίες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως πρέπει να εμφανίζονται περισσότερες. Στο CX-6e, προσκαλούμε τον επιβάτη να γίνει μέρος της οδηγικής εμπειρίας».

Η Mazda προτιμά το Head-Up Display

Ακόμα και όταν μια μεγάλη οθόνη κυριαρχεί στο εσωτερικό, η Mazda πιστεύει ότι η καμπίνα παραμένει επικεντρωμένη στον οδηγό. Ενώ αυτό μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, ο Jo Stenuit εξηγεί ότι η αντικατάσταση του ψηφιακού πίνακα οργάνων με ένα Head-Up Display βοηθάει τον οδηγό να κρατάει τα μάτια του στο δρόμο.

«Ακόμα και με το CX-6e και την οθόνη του που εκτείνεται προς τον συνοδηγό, η εστίαση παραμένει στην οδήγηση. Νομίζω ότι ένα Head-Up Display είναι πολύ πιο σημαντικό από έναν πίνακα οργάνων. Με ένα καλό Head-Up Display στο παρμπρίζ, ο οδηγός δεν χρειάζεται τα όργανα του πίνακα οργάνων».

Μεγάλες οθόνες σε όλα τα νέα Mazda

Εκτός από το νέο CX-6e, το Mazda 6e διαθέτει επίσης αρκετές οθόνες μέσα στην καμπίνα, καθώς εξοπλίζεται με πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών και μια οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό μεγέθους 14,6 ιντσών. Επίσης, το CX-5, το μοντέλο που σημειώνει τις υψηλότερες πωλήσεις στη γκάμα της μάρκας διεθνώς, διατίθεται με μια οθόνη 15,6 ιντσών στο κέντρο, η οποία υποστηρίζει το σύστημα infotainment της μάρκας.