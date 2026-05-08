Στροφή στα πλήρως υβριδικά από τις Chery, Geely και Changan το 2026

Τρεις κατασκευαστές από την Κίνα θα επενδύσουν σημαντικούς πόρους στα υβριδικά μοντέλα, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται μια τεχνολογία που θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια.

Τρεις μεγάλοι κινεζικοί όμιλοι, η Changan, η Chery και η Geely στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα υβριδικά αυτοκίνητα, επιδιώκοντας να διεκδικήσουν μερίδιο από μια κατηγορία όπου η Toyota κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες.

Σε αντίθεση με το πέμπτης γενιάς Toyota Hybrid System, το οποίο δίνει έμφαση στη χαμηλή κατανάλωση με τον θερμικό κινητήρα σε πρωταγωνιστικό ρόλο και τους ηλεκτροκινητήρες να λειτουργούν υποστηρικτικά, οι κινεζικές εταιρείες ακολουθούν μια διαφορετική φιλοσοφία.

Τα υβριδικά τους συστήματα διαθέτουν πιο ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την κίνηση του αυτοκινήτου, ενώ ο κινητήρας εσωτερικής καύσης λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια ή ενεργοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο. Αυτό μεταφράζεται σε καλύτερες επιδόσεις, αλλά συνήθως η κατανάλωση είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με τα αντίστοιχα της Toyota.

Μείωση του κόστους

Ένας από τους κύριους παράγοντες που εξηγούν τη στροφή προς τα πλήρως υβριδικά είναι το κόστος. Τα υβριδικά συνήθως χρησιμοποιούν μπαταρίες χωρητικότητας από 1 έως 2 kWh, όταν τα plug-in υβριδικά ενσωματώνουν μπαταρίες από 10 έως 25 kWh και τα ηλεκτρικά από 30 έως 100 kWh.

Οι μικρότερες μπαταρίες σημαίνουν λιγότερα έξοδα και συνεπώς, χαμηλότερες τιμές για το κοινό και περισσότερες πωλήσεις για τις εταιρείες.

Οι αλλαγές πολιτικής

Η κυβέρνηση της Κίνας μείωσε τα κίνητρα που συνοδεύουν την αγορά plug-in υβριδικών οχημάτων και πολλοί θεωρούν πως στο άμεσο μέλλον, τα κίνητρα αυτά θα καταργηθούν πλήρως. Αυτό σημαίνει πως τα υβριδικά θα γίνουν πιο ελκυστικά σε ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς.

Τα επόμενα σχέδια της Κίνας

Η Geely ανακοίνωσε ότι το νέο υβριδικό σύνολο i-HEV στοχεύει να προσφέρει κατανάλωση βενζίνης που δεν θα υπερβαίνει τα 3 λτ./100 χλμ., την ώρα που η Chery, μια μάρκα που διαθέτει ήδη επιλογές σε hybrid σύνολα, πειραματίζεται στην ανάπτυξη υβριδικών που θα ενσωματώνουν μεγαλύτερες μπαταρίες (έως 5 kWh) οι οποίες θα «θολώνουν» τα όρια μεταξύ των full hybrid και των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων. Όσον αφορά τη Changan, λέγεται ότι είναι έτοιμη να λανσάρει μια σειρά από πλήρως αυτοφορτιζόμενα hybrid μοντέλα.