Συνελήφθη 21χρονος που προσπάθησε να διαφύγει μετά από έλεγχο της Τροχαίας – Τι πρόστιμο θα πληρώσει

Βαρύς αναμένεται να πέσει ο πέλεκυς σε 21χρονο οδηγό που προσπάθησε να αποφύγει την ακινητοποίηση του οχήματός του μετά από αλκοτέστ.

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, ο οποίος, αφού διαπιστώθηκε στο πλαίσιο αλκοολομέτρησης ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, προσπάθησε να αποφύγει την ακινητοποίηση του οχήματός του, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το αλκοτέστ έδειξε 0,27 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,31 mg/l στη δεύτερη.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αλκοολομέτρησης και προκειμένου να αποφύγει την επερχόμενη ακινητοποίηση του οχήματος, ο 21χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και αποχώρησε από το σημείο του τροχονομικού ελέγχου ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει

Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.065 ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 90 ημερών, ενώ το όχημά του ακινητοποιήθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Οι ποινές ξεκινούν από 350 ευρώ με αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 30 ημέρες για συγκέντρωση αλκοόλ από 0,25 έως 0,40 mg/l όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα, και φτάνουν έως και τα 1.200 ευρώ για συγκέντρωση πάνω από 0,60 mg/l. Σε αυτή την περίπτωση, πέρα από το διοικητικό πρόστιμο, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών και αφαίρεση, επί τόπου, της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 6 μήνες.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο νέο ΚΟΚ έχει εισαχθεί και η έννοια της υποτροπής. Για οδήγηση με την επήρεια αλκοόλ πάνω από 0,60 mg/l για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 2.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για 7 έτη, ενώ για διάπραξη της παράβασης για τρίτη φορά εντός 5ετίας από την αμέσως προηγούμενη διάπραξη τότε ο οδηγός τιμωρείται με πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 έτη.