Συνελήφθη οδηγός ταξί που εισέπραξε 110 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο-Πειραιάς

Το ποσό υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν άνω του διπλασίου του.

Στις δαγκάνες της ΕΛΑΣ πιάστηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 22 Αυγούστου, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, 54χρονος ημεδαπός οδηγός ταξί ο οποίος αναζητούνταν εντός των ορίων του αυτοφώρου, κατηγορούμενος για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου.

Ειδικότερα, ο 54χρονος κατά τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 21 Αυγούστου εισέπραξε από πελάτισσα για τη διαδρομή με αφετηρία τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ποσό ύψους 110 ευρώ, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν άνω του διπλασίου του.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών.