Η «βασίλισσα» της BYD στους 4Τ: Έτσι θα γίνουμε η Νο1 μάρκα στον κόσμο

Κατά την επίσκεψή μας στην Κίνα είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τη Stella Li, τη γυναίκα πίσω από τη διεθνή επέκταση της BYD.

Παρότι αριθμεί κάτι παραπάνω από 30 έτη ζωής, η BYD έχει καταφέρει να ανακατέψει την τράπουλα στον χώρο της αυτοκίνησης, επιδεικνύοντας ταχύτατους ρυθμούς εξέλιξης.

Με μότο «η τεχνολογία είναι ο βασιλιάς και η καινοτομία η θεμελιώδης αρχή», επικεντρώνεται στην κατασκευή high tech μοντέλων, ενώ το 2025 κατάφερε να ξεπεράσει την Tesla στις παγκόσμιες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Πλέον ο στόχος είναι μεγαλύτερος, με τα στελέχη της μάρκας να τονίζουν ότι άπαντες στους κόλπους της εργάζονται για να την αναδείξουν σε κορυφαίο brand ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης. Οι υψηλές βλέψεις της μάρκας επιβεβαιώνονται από την εκτελεστική αντιπρόεδρο της BYD, Stella Li, με την οποία είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε κατά την επίσκεψή μας στην Κίνα και συγκεκριμένα στο περιθώριο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Πεκίνου.

Μιλώντας σε ομάδα δημοσιογραφικών Μέσων, μεταξύ των οποίων οι 4Τροχοί, η «βασίλισσα» της BYD αναφέρθηκε στους στόχους της εταιρείας, τα σενάρια που τη θέλουν να εισέρχεται στη Formula 1 και το στάδιο που βρίσκεται η κατασκευή εργοστασίου στην Τουρκία, ενώ χαρακτήρισε την ηλεκτροκίνηση ως την τεχνολογία που θα κυριαρχήσει έναντι των υπόλοιπων συστημάτων κίνησης. Ακολουθεί η συνέντευξη.

Εξετάζει η BYD την είσοδο στη Formula 1;

Η Κίνα έχει παράδοση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενώ διατηρούμε καλή σχέση με τη Formula 1. Υπάρχει η ευκαιρία και ανυπομονούμε για αυτή.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι στόχος της BYD είναι να αναδειχθεί σε κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία σε επίπεδο πωλήσεων παγκοσμίως. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά σας «όπλα» για να το πετύχετε και πού θα βρίσκεται η μάρκα σε 5 χρόνια.

Η BYD είναι η Apple στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Όλοι θαυμάζουν την BYD για την τεχνολογία και την καινοτομία της. Εκεί επικεντρωνόμαστε. Βασιζόμαστε στην καινοτομία και σε 5 χρόνια θεωρώ ότι θα είμαστε η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία.

Ένα από τα βασικά ατού της BYD είναι η προηγμένη τεχνολογία. Τους τελευταίους μήνες, οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες έδειχναν να γεφυρώνουν το χάσμα σε τεχνολογικό επίπεδο, αλλά η BYD απάντησε με το σύστημα φόρτισης Flash Charging και την μπαταρία Blade Battery 2ης γενιάς. Για πόσο καιρό θα μπορείτε να διατηρείτε αυτούς τους ρυθμούς; Θεωρείτε ότι είναι αναπόφευκτο να εξαντληθούν οι ιδέες σας;

Η τεχνολογία Flash Charging είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, αλλά ταυτόχρονα επικεντρωνόμαστε και στη δυνατότητα να υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση και η μπαταρία, καθώς τα δύο στοιχεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Βασιζόμαστε και στην επιτάχυνση του ρυθμού επέκτασης του δικτύου φόρτισης: μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουμε εγκαταστήσει 15.000 Flash Chargers εντός της Κίνας και 600 στο εξωτερικό μέσα στους επόμενους μήνες. Οι ανταγωνιστές μας είναι αδύνατον να συμβαδίσουν με τους ρυθμούς μας. Κάθε χρόνο θα εξελίσσουμε την τεχνολογία μας με τρόπο που θα είναι αδύνατο να μας αντιγράφουν. Η BYD είναι ο ηγέτης και κάθε χρόνο θα εφευρίσκει κάτι που θα της δίνει πλεονέκτημα.

Πώς θα ενθαρρύνατε κάποιον, σε 13 χρόνια από σήμερα, να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο μοντέλο της BYD;

Η υπολειμματική αξία των αυτοκινήτων μας θα είναι υψηλή στο μέλλον, ειδικά σε 15 χρόνια, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε οδηγούς ταξί στην Κίνα, που μετά από 6 ή 8 χρόνια και πολλά διανυθέντα χιλιόμετρα, η μπαταρία των αυτοκινήτων τους διατηρεί το 80% της χωρητικότητάς της. Επίσης, οι οδηγοί αντιλαμβάνονται γρήγορα τον βαθμό εξοικονόμησης χρημάτων από τη χρήση, όπως και την αξιοπιστία των ηλεκτρικών μοντέλων. Αυτοί είναι βασικοί λόγοι επιλογής ενός σχετικής τεχνολογίας αυτοκινήτου.

Πότε θα λειτουργήσει το εργοστάσιό σας στην Τουρκία;

Σε 1,5 ή 2 χρόνια πιστεύω ότι θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του εργοστασίου.

Ποια είναι η γνώμη σας για τα ήπια υβριδικά αυτοκίνητα και τα ηλεκτρικά με κυψέλες καυσίμου;

Δεν έχουν μέλλον, καθώς δεν προσφέρουν χαμηλό κόστος χρήσης όπως τα ηλεκτρικά, τα οποία θα κυριαρχήσουν σε τελικό στάδιο. Σε αυτό θα βοηθήσουν τεχνολογίες όπως το Flash Charging, η δυνατότητα ταχύτατου ανεφοδιασμού σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, όπως και τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας των προηγμένων μπαταριών. Όσον αφορά την υδρογονοκίνηση, ούτε αυτή θα προχωρήσει.