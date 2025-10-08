Nio στους 4Τροχούς: Στόχος μας να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων

Στο πλαίσιο της παρουσίας μας στο Nio Hub του Μονάχου, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με έναν από τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από το προηγμένο τεχνολογικό προφίλ της μάρκας από τη Σαγκάη.

Μεγάλες είναι οι αλλαγές που συντελούνται στο ευρωπαϊκό αυτοκινητικό γίγνεσθαι, με μία από τις σημαντικότερες να αφορά την επέλαση κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Μάρκες με σύγχρονα προϊόντα που διεκδικούν με αξιώσεις την προσοχή του καταναλωτικού κοινού και έχουν ως στόχο να εδραιωθούν ανάμεσα στις παραδοσιακές δυνάμεις.

Άλλες δραστηριοποιούνται στην αρένα των πιο προσιτών μοντέλων, ενώ άλλες προτάσσουν luxury προτάσεις που τις κατατάσσουν αυτομάτως μέσα στο κλειστό club των premium κατασκευαστών. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει η Nio, ένα ηλεκτρικό brand που έβαλε εμπορική πλώρη στη χώρα μας μέσω του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Εμείς συστηθήκαμε με την εταιρεία από τη Σαγκάη στο πλαίσιο του πρόσφατου ταξιδιού μας στο Μόναχο, επισκεπτόμενοι το Nio Hub της βαυαρικής πόλης, όπου είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τα SUV Nio EL6 και EL8, το ET5 σε αμφότερες τις εκδόσεις του (sedan & station wagon), όπως και το μικρό αυτοκίνητο πόλης Firefly, της ομώνυμης υπο-μάρκας. Όλα ήδη προσφέρονται στην ελληνική αγορά, με το κοινό-στόχος του κάθε μοντέλου να είναι διαφορετικό. Όχι, όμως, και ο φιλοσοφικός πυρήνας της Nio. Ένας και αδιαίρετος, συνίσταται στο “Blue Sky Coming”, ήτοι την προσπάθεια της Nio να καταστήσει, μέσω των προϊόντων της, καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων. Προϊόντων με βασικό… όπλο στη φαρέτρα της την τεχνολογία και το software.

Τι σημαίνει, όμως, τεχνολογία για τη Nio; Καθ’ ύλην αρμόδιος να αποκωδικοποιήσει το σύγχρονο τεχνολογικό προφίλ των μοντέλων της είναι ο Pep Pujol Mur, Επικεφαλής Διαχείρισης Εμπειρίας Οχήματος και Product Manager για οχήματα που ορίζονται από το λογισμικό στη Nio, με τον οποίο συνομιλήσαμε στο Μόναχο.

Παράλληλα, ο κ. Pujol Mur ξεδιπλώνει τη φιλοσοφία πίσω από το Blue Sky Coming που λειτουργεί ως πυξίδα για τη μάρκα, εξηγεί τις διαφορές των τριών υπο-μαρκών -Nio, Onvo και Firefly- και παραθέτει τα ατού με τα οποία η Nio επιχειρεί να ανατρέψει τα δεδομένα στην αγορά premium αυτοκινήτων.

Η Nio έχει ξεκινήσει το εμπορικό της ταξίδι στην Ελλάδα, έχοντας υψηλές βλέψεις. Ποια είναι η φιλοσοφία της μάρκας και τι πρέπει να γνωρίζουν γι’ αυτή οι καταναλωτές;

Όλα ξεκίνησαν πριν 10 χρόνια, με θεμελιώδη αρχή τη φράση “Blue Sky Coming” που σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε αγορά και αν δραστηριοποιούμαστε θέλουμε να φέρουμε έναν πιο γαλάζιο ουρανό. Το συγκεκριμένο μότο αντανακλά τον στόχο μας να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Δεν εστιάζουμε απλά σε πιο «πράσινα» αυτοκίνητα, αλλά σε οχήματα με πλήθος λειτουργιών, αλλά και σε luxury υπηρεσίες service. Ειδικά σε επίπεδο συντήρησης, παρέχουμε υπηρεσίες που πολλές φορές υπερβαίνουν τα όρια, καθώς θα έρθουμε να αντικαταστήσουμε τους τροχούς στο αυτοκίνητο του πελάτη, θα του παρέχουμε ένα όχημα αντικατάστασης, ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετείται κ.ο.κ. Στόχος μας είναι η πλήρης κατανόηση των αναγκών του πελάτη και η διευκόλυνση της ζωής του.

Η Nio διατηρεί στους κόλπους της τρία εμπορικά σήματα, τη Nio, την Onvo και τη Firefly. Ποιες είναι οι διαφορές τους και ποιο το κοινό-στόχος κάθε μάρκας;

Η Firefly εστιάζει σε μικρότερου μεγέθους προϊόντα, με τολμηρά χρώματα και πληθώρα επιλογών εξατομίκευσης. Η μάρκα αποτελεί μια ωδή στο design, όπου ο χρήστης μπορεί να «μεταφέρει» τη σχεδίαση του σαλονιού του εντός του αυτοκινήτου του.

Στη μεσαία κλίμακα βρίσκεται η Onvo, μια μάρκα που έχει ως στόχο να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες, δίνοντας έμφαση στην πρακτικότητα και την καθημερινή χρηστικότητα. Για παράδειγμα στην Κίνα, τα μοντέλα της Onvo επιλέγονται από τετραμελείς ή πενταμελείς οικογένειες, οι οποίες αναζητούν ένα αυτοκίνητο με το οποίο θα μοιραστούν κοινές εμπειρίες. Πρόκειται για ανθρώπους που νοιάζονται για το κόστος του αυτοκινήτου, και η Onvo προβάλλει ως μια ιδανική επιλογή.

Στην κορυφή βρίσκεται η Nio, μια μάρκα που εστιάζει σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν τα πάντα. Για παράδειγμα στην Κίνα, όταν αγοράζεις ένα μοντέλο της Nio γίνεσαι μέλος του Nio club, αποκτάς δηλαδή αποκλειστική πρόσβαση στα Nio Houses, χώρους σε διάφορες πόλεις όπου μπορείς να βιώσεις εμπειρίες χαλάρωσης και ψυχαγωγίας και να συμμετάσχεις σε ένα μεγάλο φάσμα εκδηλώσεων. Δεν αγοράζεις ένα αυτοκίνητο. Εισέρχεσαι σε ένα οικοσύστημα μοναδικών εμπειριών.

Έχουμε διαπιστώσει ότι δεν ενδιαφέρονται όλοι απλά για ένα μεγάλο SUV -αν και διαθέτουμε σχετική επιλογή στην γκάμα. Υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν διαφορετικούς τύπους αμαξώματος. Αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και για τα station wagons, με αποτέλεσμα να αναδειχθούμε στην πρώτη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία με μια τέτοιου είδους πρόταση.

Παράλληλα, οι καταναλωτές, στην κατηγορία των πολυτελών μοντέλων, δείχνουν να στρέφονται σε αυτοκίνητα που τους κάνουν να αισθάνονται ξεχωριστοί, που ταιριάζουν με τα «θέλω» και τις ανάγκες τους. Το Nio EL6 εντάσσεται στο segment των BMW X3 και Mercedes GLC, έχοντας καταφέρει να αναδειχθεί σε best-seller στην κατηγορία του στην Κίνα. Αυτό διότι κάθε δύο μήνες υποβάλλεται σε αναβαθμίσεις, καθώς αξιοποιούμε την ανατροφοδότηση από τους πελάτες μας, τους δημοσιογράφους κ.ο.κ. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε ποιο είναι το ενδιαφέρον των καταναλωτών, τι είδους λειτουργίες θέλουν πραγματικά. Όταν για παράδειγμα αντιληφθήκαμε ότι οι χρήστες επιθυμούν περισσότερες υπηρεσίες σε επίπεδο ψυχαγωγίας, στην Ευρώπη λανσάραμε το Spotify, ενώ αναβαθμίσαμε το σύστημα πλοήγησης προκειμένου να είναι πάντα ενημερωμένο και να ανταποκρίνεται στα πραγματικά κυκλοφοριακά δεδομένα.

Είναι η τεχνολογία το δυνατό χαρτί σας; Όχι μόνο σε επίπεδο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, αλλά και στους τομείς του πλαισίου, των συστημάτων κίνησης κ.ο.κ.

Είναι αλήθεια ότι αυτοπροσδιοριζόμαστε ως “Smart-TV company”, μιας και δίνουμε μεγάλη έμφαση στην τεχνολογία. Η κορυφαία έκφραση αυτής της τεχνολογίας είναι αυτό που εισπράττει ο χρήστης, δηλαδή το ψηφιακό περιβάλλον. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Στόχος μας δεν είναι απλά να είμαστε κορυφαίοι στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά σε κάθε τομέα. Επιθυμούμε να έχουμε την κορυφαία τεχνολογία μπαταριών -ένας τομέας όπου διακρινόμαστε μέσω των σταθμών ανταλλαγής μπαταριών (battery-swap)- όπως και το πιο προηγμένο πλαίσιο της αγοράς. Ειδικότερα, για το πλαίσιο, στα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα η μπαταρία έχει σχεδιαστεί ως μέρος του πλαισίου, ως αναπόσπαστο κομμάτι του, προσφέροντας υψηλή ακαμψία. Στα μοντέλα μας, η τεχνολογία battery swap δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο και επομένως χρειάστηκε να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση της ακαμψίας, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να εξασφαλίζεται ότι οι επιβάτες είναι απόλυτα ασφαλείς. Προστατεύουμε τους επιβάτες μας, ενσωματώνοντας, επίσης, στα αυτοκίνητά μας όσο το δυνατόν περισσότερους αερόσακους.

Υιοθετούμε μια ολιστική προσέγγιση. Όπως είπα, δεν είναι μόνο το ψηφιακό περιβάλλον. Θέλουμε να προσφέρουμε την πιο προηγμένη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης, ενώ για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας χρησιμοποιούμε τεχνολογία LiDAR, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Οι ανταγωνιστές αξιοποιούν κυρίως κάμερες, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να «δουν», για παράδειγμα, πού βρέχει ή χιονίζει, σε αντίθεση με την τεχνολογία αισθητήρων LiDAR. Με αυτό τον τρόπο προσφέρουμε επιπλέον αξία στον χρήστη.

Συνοψίζοντας, στόχος μας είναι να προσφέρουμε τα πιο προηγμένα τεχνολογικά αυτοκίνητα, σε κάθε τομέα -για παράδειγμα στον τομέα κινητήρων- και τα πιο πολυτελή, με λειτουργίες όπως θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα που προσφέρουν μασάζ. Η μεγάλη ιδέα, ωστόσο, πίσω από την προσθήκη οποιασδήποτε τεχνολογίας είναι να προσφέρουμε επιπλέον αξία στον πελάτη. Και να αποκτά ένα αυτοκίνητο με την καλύτερη σχέση ποιότητας-αξίας.

Στόχος σας είναι να πρωταγωνιστήσετε όχι μόνο ανάμεσα στα κινεζικά brands αλλά και στα ευρωπαϊκά. Πώς το επιτυγχάνετε αυτό;

Από την ίδρυσή της η Nio δημιούργησε κεντρικά γραφεία στην πόλη Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, για εξέλιξη software και τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούμε γραφεία για την ανάπτυξη συστημάτων μηχανικής (engineering development), στο Μόναχο βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία σχεδίασης, ενώ στην Κίνα εδρεύει το κέντρο παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι από την ίδρυσή της, η Nio ήταν μια παγκόσμια εταιρεία με διεθνείς φιλοδοξίες.

Πώς φαντάζεστε τη Nio σε 10 χρόνια από σήμερα;

Εδώ (σ.σ. στο Nio Hub του Μονάχου) μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα που λανσάρονται στην Ελλάδα. Αλλά στην Κίνα εργαζόμαστε για την επόμενη ημέρα. Εξελίσσουμε κάτι που είναι πολλά περισσότερα από ένα προϊόν, μια τεχνολογική δήλωση, μια δήλωση όλων όσων έρθουν στο μέλλον. Έχουμε διαφορετική φιλοσοφία από τους ανταγωνιστές μας: θέλουμε να του προσφέρουμε μοναδική αξία, με συστήματα όπως η ενεργητική ανάρτηση SkyRide. Για παράδειγμα στο ET9, με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείς να αλλάξεις τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Διαθέτουμε μοντέλα που προσφέρουν την απόλυτη άνεση τόσο κατά το ταξίδι σε έναν αυτοκινητόδρομο της Γερμανίας όσο και κατά τη διέλευση από έναν ανώμαλο δρόμο στα Βαλκάνια. Προσφέρουμε πρωτοποριακή τεχνολογία και σίγουρα στο μέλλον θα δείτε πολλά περισσότερα.