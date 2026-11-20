Ο Lothar Schupet, CEO της Zeekr Europe, μιλάει στους 4Τροχούς για το πώς τοποθετείται η μάρκα απέναντι στον γερμανικoύς premium ανταγωνιστές της, για τους δασμούς της Ε.Ε και το μέλλον της γκάμας, ενώ παράλληλα στέλνει το δικό του μήνυμα στους Έλληνες οδηγούς.

Η έλευση της Zeekr στην ευρωπαϊκή και κατ’ επέκταση στην ελληνική αγορά δεν πέρασε απαρατήρητη. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο παρουσίας στη χώρα μας, η μάρκα που ανήκει στον όμιλο της Geely κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, αφήνοντας πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου.

Λίγο πριν η εταιρεία αποκαλύψει στο ελληνικό κοινό και τους υποψήφιους πελάτες της τη νέα της ναυαρχίδα, το εντυπωσιακό plug-in υβριδικό Zeekr 9X, οι 4Τροχοί είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον CEO της Zeekr Europe.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, ο Lothar Schupet, επικεφαλής της μάρκας στην Ευρώπη, ανοίγει τα χαρτιά του και εξηγεί πώς η Zeekr φιλοδοξεί να κοιτάξει στα μάτια καταξιωμένους κατασκευαστές, όπως η BMW, η Mercedes και η Audi, ποντάροντας όχι μόνο στην κορυφαία σχέση τιμής-εξοπλισμού, αλλά και στο «ευρωπαϊκό DNA» που πηγάζει από τα κέντρα έρευνας και σχεδίασης σε Σουηδία, Γερμανία και Αγγλία.

Παράλληλα, τοποθετείται ξεκάθαρα απέναντι στο ακανθώδες ζήτημα των ευρωπαϊκών δασμών, αποκαλύπτει την τιμολογιακή στρατηγική που επέλεξε η εταιρεία για να παραμείνει ανταγωνιστική, ενώ σκιαγραφεί το μέλλον της γκάμας της, ξεκαθαρίζοντας πως ο στόχος είναι η περαιτέρω εδραίωση στις κατηγορίες πολυτελών αυτοκινήτων.

Tέλος, αξιολογεί την πορεία της Zeekr στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Geo Mobility και στέλνει το δικό του μήνυμα στους Έλληνες οδηγούς που αναζητούν την επόμενη μέρα στην αυτοκίνηση.

4Τ: Η Zeekr θέλει να ανταγωνιστεί μάρκες όπως η BMW, η Mercedes και Audi. Πέρα από την καλή σχέση τιμής-εξοπλισμού, ποια είναι τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα της Zeekr που μπορούν να πείσουν έναν Ευρωπαίο αγοραστή να επιλέξει ένα Zeekr αντί μιας BMW ή ενός Audi;

LS: Ναι, ανταγωνιζόμαστε με αυτές τις μάρκες στην κατηγορία των premium αυτοκινήτων. Είναι θέμα τεχνολογίας, είναι θέμα ποιότητας κατασκευής, είναι θέμα επιδόσεων. Είναι όλα αυτά μαζί και επίσης είναι θέμα σχεδίασης. Το σχεδιαστικό μας κέντρο βρίσκεται στην Σουηδία και για αυτό έχουμε ευρωπαϊκή ψυχή. Έχουμε τη δύναμη ενός γίγαντα όπως είναι η Geely αλλά δεν εξάγουμε αυτοκίνητα από την Κίνα, σχεδιάζουμε αυτοκίνητα στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους και βλέπετε επίσης πως τα κέντρα R&D της μάρκας βρίσκονται σε Γερμανία, Σουηδία και Αγγλία.

Εκεί τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για τους Ευρωπαίους πελάτες. Και αυτό το πακέτο, να έχουμε τόση πολλή τεχνολογία μέσα στο αυτοκίνητο, να έχουμε ευρωπαϊκή ψυχή, η σχεδίαση και ο τρόπος που προσαρμοζόμαστε μας δίνουν όλα τα συστατικά για να είμαστε στη λίστα τους. Και τώρα είναι η δουλειά μας να τους βάλουμε να σκεφτούν αυτά που προσφέρουμε και να μας εμπιστευτούν.

4T: Οι πρόσθετοι δασμοί της ΕΕ στα οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα έχουν δημιουργήσει ένα απαιτητικό περιβάλλον. Εξετάζετε ενεργά το ενδεχόμενο τοπικής παραγωγής ή τελικής συναρμολόγησης μοντέλων της Zeekr σε ευρωπαϊκό έδαφος, ή θα απορροφήσετε το κόστος των δασμών ώστε να παραμείνετε ανταγωνιστικοί;

LS: Εάν προσέξετε, οι δασμοί έχουν ήδη τεθεί. Λανσάραμε τη νέα αυτή μάρκα και έπρεπε να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας σε πολλές αγορές αμέσως. Χάρη στη σκληρή δουλειά που έχει γίνει σε όλους τους τομείς, πήραμε την απόφαση, ότι ακόμη και με τους δασμούς, μπορούν να δημιουργήσουμε στο περιβάλλον της Ευρώπης. Πέρυσι, ανακοινώσαμε πως συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε ακόμη και με τους δασμούς και δεν έχουμε αλλάξει την τιμολογιακή μας πολιτική. Αυτή την στρατηγική ακολουθούμε τους τελευταίους 18 και πλέον μήνες. Τώρα, μέχρι το τέλος του 2026 θα βρίσκόμαστε σε 30 αγορές της Ευρώπης και η στρατηγική αναπτυξής μας συνεχίζεται.

Τώρα, θα ανακοινωθούν δασμοί και για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, κάτι που είναι μια νέα πρόκληση. Πιστεύουμε ακράδαντα στα σχέδια μας για την Zeekr και πως δεν θα επηρεαστούμε. Θα συνεχίζουμε με τέρμα το γκάζι και βλέπετε πως τώρα λανσάρουμε ένα ακόμη plug-in υβριδικό (εννοώντας το Zeekr 9X) και πρόκειται να επενδύσουμε σε αυτήν την τεχνολογία ακόμη περισσότερο.

4T: Να περιμένουμε σύντομα νέες προσθήκες στην ευρωπαϊκή γκάμα, ίσως ακόμη και ένα πιο compact, εισαγωγικό μοντέλο κάτω από το Zeekr X, ή θα εστιάσετε στην τωρινή γκάμα σας το 2027;

LS: Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, όμως δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλές λεπτομέρειες για τη μελλοντική μας γκάμα. Αυτό που μπορώ να πω ξεκάθαρα πως η γκάμα μας κινείται σε premium και luxury μονοπάτια. Με το 9X εισβάλουμε ξεκάθαρα στην κατηγορία των luxury αυτοκινήτων. Οι πελάτες μας λένε ότι είναι έτοιμοι για αυτό. Σε αυτό το μονοπάτι θα συνεχίσουμε, άρα πιθανότατα θα επενδύσουμε σε μεγαλύτερα και πολυτελή αυτοκίνητα. Η κατηγορία των compact SUV για την πόλη είναι το κατώτατο όριο για εμάς. Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό premium αυτοκίνητο εκεί που οι πελάτες που θέλουν ένα μοντέλο για τον αστικό ιστό μπορούν να αποκτήσουν.

4T: Πώς αξιολογείτε μέχρι στιγμής την πορεία της Zeekr στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις αρχικές σας προβλέψεις; Και τι περισσότερο αναζητάτε ή περιμένετε στη συνέχεια;

LS: Αρχικά, πρέπει να πω ότι είμαστε στην Ελλάδα εδώ και έναν χρόνο. Είναι ένα καλό σημείο να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και πρέπει να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη Geo Mobility, με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία.

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Αν κοιτάξουμε τους αριθμούς, η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή. Στην κατηγορία premium αυτοκινήτων, είμαστε στην 3η θέση στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και έχουμε προσπεράσει ήδη μάρκες που έχουν καθιερωθεί εδώ και χρόνια στην αγορά. Αν κοιτάξουμε κάθε κατηγορία, το 7GT βρίσκεται στην πρώτη θέση σε μόλις λίγους μήνες. Σε αυτό το μονοπάτι θέλουμε να συνεχίσουμε. Τα πλάνα μας είναι να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο και να είμαστε στις πρώτες θέσεις στις κατηγορίες που συμμετέχουμε.

4T: Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους Έλληνες οδηγούς σχετικά με το μακροπρόθεσμο όραμα της Zeekr στην Ελλάδα, και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να γνωρίζουν για τα αυτοκίνητά σας;

LS: Είμαι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση γιατί είμαι και εγώ ένας οδηγός και ένας άνθρωπος που αγαπάει τα αυτοκίνητα. Εάν θες να βρίσκεσαι μπροστά στις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την οδήγηση, την τεχνολογία και τις καινοτομίες, τότε θεωρώ ότι πρέπει να βάλεις τη Zeekr ψηλά στη λίστα σου. Καλώ όποιον δεν γνωρίζει τη μάρκα μας να κάτσει πίσω από το τιμόνι των αυτοκινήτων μας και να τα εξερευνήσει. Βλέπουμε ότι, όποιος τα δοκιμάζει, πείθεται αυτόματα ότι τα αυτοκίνητά μας δίνουν περισσότερα πράγματα σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και την τεχνολογία. Αυτό νομίζω φαίνεται αμέσως μετά από ένα test-drive.