Alain Favey: Συνέντευξη με τον CEO της Peugeot

«Δεν θέλουμε να είμαστε premium. Θέλουμε να είμαστε upper mainstream, με σχεδίαση, οδηγική αίσθηση και ποιότητα».

Η Peugeot βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού. Με φόντο την ηλεκτροκίνηση, την πίεση των Κινέζων κατασκευαστών και τις εσωτερικές ισορροπίες ενός ομίλου όπως η Stellantis, η γαλλική μάρκα επιχειρεί να διατηρήσει τη δική της ταυτότητα. O Διευθύνων Σύμβουλος της μάρκας, Alain Favey, βρέθηκε για κάτι λιγότερο από 24 ώρες στην Ελλάδα και μας παραχώρησε λίγο από τον χρόνο του. Στο επίκεντρο, όπως προκύπτει από τη συζήτηση, βρίσκονται τρεις άξονες: η σχεδίαση, η οδηγική αίσθηση και η ποιότητα.

Τα τελευταία χρόνια η Peugeot δείχνει να κινείται προς μια πιο αναβαθμισμένη τοποθέτηση, τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και σε επίπεδο τιμών. Πώς ορίζετε σήμερα την ταυτότητα της μάρκας και πώς διασφαλίζετε ότι παραμένετε κοντά στο κοινό που αναζητά καλή σχέση αξίας-τιμής;

Αυτή είναι ουσιαστικά η ερώτηση που προσπαθούμε να απαντούμε κάθε μέρα. Η Peugeot, ειδικά από όσα ακούω εδώ στην Ελλάδα, είχε πάντα μια πιο εμπνευσμένη τοποθέτηση ως μάρκα. Για παράδειγμα, η δουλειά που έγινε στην Ελλάδα με το λανσάρισμα του 3008 κινήθηκε ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, να τοποθετηθεί το αυτοκίνητο ως μια εναλλακτική απέναντι σε μάρκες όπως η BMW ή η Audi. Και, με βάση τα αποτελέσματα που βλέπω, αυτό λειτούργησε αρκετά καλά στην ελληνική αγορά.

Έχετε δίκιο, όμως, ότι πρέπει να αποδεικνύουμε γιατί τα αυτοκίνητά μας είναι διαφορετικά από πιο mainstream ή low-cost ανταγωνιστές. Για εμάς, η απάντηση βρίσκεται σε τρία βασικά στοιχεία.

Το πρώτο είναι η σχεδίαση. Θέλουμε τα αυτοκίνητά μας να έχουν διαφορετικό design και νομίζω ότι το πετύχαμε πολύ καλά με το 3008. Είναι SUV, αλλά δεν είναι ακόμη ένα τετράγωνο SUV. Έχει διαφορετική προσέγγιση. Το ίδιο κάνουμε και με το 408, το οποίο επαναλανσάρουμε τώρα με το facelift. Είναι επίσης ένα αυτοκίνητο που δεν έχει άμεσο ανταγωνιστή στην αγορά.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η οδηγική προσέγγιση και η προσπάθεια που κάνουμε μέσω του i-Cockpit να διαφοροποιούμαστε και στον τρόπο με τον οποίο οδηγεί κανείς το αυτοκίνητο.

Το τρίτο είναι η ποιότητα. Έχουμε μια υπόσχεση ποιότητας. Δεν μπορείς να λες ότι θέλεις να είσαι, όχι απαραίτητα premium, γιατί δεν θέλουμε πραγματικά να είμαστε premium, αλλά τουλάχιστον upper mainstream, αν δεν προσφέρεις εξαιρετική ποιότητα προϊόντος και υπηρεσιών.

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε την τύχη να διαθέτουμε ένα εξαιρετικό δίκτυο. Οι έμποροι προσφέρουν, από όσο μπορώ να κρίνω, πολύ υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες μας. Παράλληλα, πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων μας. Προσπαθούμε να μαθαίνουμε από λάθη που μπορεί να έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να προσφέρουμε το επίπεδο ποιότητας που περιμένουν οι πελάτες.

Αν έχουμε αυτόν τον συνδυασμό σχεδίασης, οδηγικών αισθήσεων και ποιότητας, θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τα αυτοκίνητα στη σωστή θέση, χωρίς να επηρεαζόμαστε υπερβολικά από ανταγωνιστές που δουλεύουν μόνο με βάση την τιμή. Ο στόχος μας ξεκάθαρα δεν είναι να αφήσουμε την τιμή να γίνει το μοναδικό στοιχείο διαφοροποίησης.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση φαίνεται ότι έχει υπερεκτιμηθεί ως προς την ταχύτητα με την οποία θα συνέβαινε. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τη στρατηγική προϊόντων της Peugeot;

Για τη στρατηγική προϊόντων μας, η απάντηση είναι απλή. Έχουμε μια multi-energy στρατηγική, η οποία μας δίνει μεγάλη ευελιξία. Μπορούμε να παράγουμε στο ίδιο εργοστάσιο, στην ίδια γραμμή, ηλεκτρικά και συμβατικής τεχνολογίας αυτοκίνητα. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε πολύ εύκολα την παραγωγή ανάλογα με τη ζήτηση. Αν η αγορά ζητά περισσότερα υβριδικά ή περισσότερα ηλεκτρικά, μπορούμε να ανταποκριθούμε.

Θα συνεχίσουμε με αυτή τη στρατηγική και μετά το 2030, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία εναλλακτική στον πελάτη: ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι η σωστή λύση για το μέλλον, αλλά και ένα θερμικό.

Σε ό,τι αφορά την ταχύτητα υιοθέτησης της ηλεκτροκίνησης, όλοι πιστεύουμε ότι η τάση θα κινηθεί προς τα ηλεκτρικά και ότι για πολλούς πελάτες το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ήδη σήμερα η σωστή λύση. Το θέμα είναι να πείσουμε περισσότερους πελάτες ότι αυτό ισχύει.

Η αλήθεια, πάντως, αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία. Αν μου κάνατε την ίδια ερώτηση πριν από δύο μήνες, θα έλεγα ότι η υιοθέτηση θα είναι πολύ αργή και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος. Αν με ρωτάτε σήμερα, βλέπουμε για παράδειγμα στη Γερμανία και στη Γαλλία μια πολύ ισχυρή τάση προς τα ηλεκτρικά, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων. Στη διαδρομή μου προς τα εδώ έβλεπα το diesel στο 1,80 ευρώ, ενώ στη Γαλλία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 2,40 ή 2,50 ευρώ. Αρκεί μια τέτοια συγκυρία για να αρχίσουν οι άνθρωποι να ενδιαφέρονται για τα ηλεκτρικά και να τα αγοράζουν.

Αν αφήσουμε εκτός τη συγκυρία, ποιος είναι ο βασικός λόγος για την πιο αργή μετάβαση; Είναι οι κανονισμοί ή η αγορά και οι πελάτες;

Πιστεύω ότι είναι η προσιτότητα. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα. Το βλέπουμε παντού. Όταν η αγορά ή η κατοχή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου γίνεται πιο προσιτή, οι άνθρωποι αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε μεγάλους αριθμούς.

Τα υπόλοιπα εμπόδια που γνωρίζουμε, όπως η φόρτιση στο σπίτι ή καθ’ οδόν, παύουν να είναι τόσο μεγάλα προβλήματα από τη στιγμή που το ηλεκτρικό αυτοκίνητο γίνεται οικονομικά πιο προσιτό. Το κρίσιμο είναι το μηνιαίο κόστος χρήσης ή χρηματοδότησης.

Πότε μπορούμε να περιμένουμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα γίνουν πιο προσιτά;

Αυτό μπορεί να συμβεί σχετικά γρήγορα. Αν το φαινόμενο που βλέπουμε τώρα στη Γαλλία και στη Γερμανία επεκταθεί και αλλού, θα αλλάξουν αρκετά πράγματα.

Σήμερα, λόγω της κρίσης και της συγκυρίας, η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Γαλλία είναι πολύ ισχυρή και στην αγορά μεταχειρισμένων. Ένα από τα μειονεκτήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι τώρα ήταν η αβεβαιότητα σχετικά με τη μεταπωλητική τους αξία. Πολύ συχνά, οι εταιρείες leasing ή χρηματοδότησης όριζαν χαμηλότερη υπολειμματική αξία, επειδή δεν ήταν σίγουρες πόσο θα αξίζει το αυτοκίνητο σε τρία ή τέσσερα χρόνια.

Αν όμως αυξηθεί η ζήτηση για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά, όπως συμβαίνει τώρα στη Γαλλία ή στη Γερμανία, τότε αυξάνονται και οι τιμές τους. Αυτό σημαίνει υψηλότερες υπολειμματικές αξίες, άρα και πιο προσιτά νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Επομένως, πολλά από αυτά τα εμπόδια μπορούν να αρθούν αρκετά γρήγορα όταν αλλάξει η αντίληψη γύρω από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αν όμως δεν αλλάξει το περιβάλλον, τότε ναι, θα χρειαστεί χρόνος. Σίγουρα περισσότερο από το 2030.

Σε έναν όμιλο όπως η Stellantis, με μάρκες όπως η Peugeot, η Citroen, η Opel ή η Fiat, πώς διατηρείτε καθαρή διαφοροποίηση μεταξύ τους;

Για εμάς είναι σχετικά απλό. Πρέπει να μένουμε πιστοί σε αυτό που πιστεύουμε ότι εκφράζει η Peugeot: σχεδίαση, οδηγική αίσθηση και ποιότητα. Αν εστιάσουμε σε αυτά και ανταποκριθούμε στην υπόσχεση της μάρκας, αυτό αρκεί για να μας διαφοροποιήσει.

Για τη Citroen, για παράδειγμα, μιλάμε για άνεση. Εμείς δεν μιλάμε για άνεση ως βασικό στοιχείο. Μιλάμε για οδηγική αίσθηση. Θέλουμε η Peugeot να προσφέρει μια διαφορετική οδηγική εμπειρία. Δεν έχει να κάνει μόνο με το να είναι το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν πιο άνετο.

Στην Opel μιλάμε για γερμανικό design, το οποίο από τη φύση του είναι διαφορετικό από το γαλλικό design. Το γαλλικό design έχει περισσότερη φινέτσα, περισσότερη εξωστρέφεια. Το γερμανικό είναι πιο ψυχρό, πιο απλό, πιο αυστηρό.

Αν δούμε τη Fiat, εκεί είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για Ιταλία, Dolce Vita, χαρά της ζωής και μικρά αυτοκίνητα. Είναι μια εντελώς διαφορετική τοποθέτηση από εκείνη της Peugeot.

Αν κάθε μάρκα μείνει πιστή στον πυρήνα της, τότε η τοποθέτηση είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν επίσης και γεωγραφικές διαφορές. Η Opel θα είναι φυσικά πιο ισχυρή στη Γερμανία, ενώ η Peugeot είναι ισχυρότερη στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία ή στην Ελλάδα. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε τις διαφορετικές δυνάμεις κάθε μάρκας, ώστε συνολικά να κερδίζει η Stellantis.

Ως οδηγική παρατήρηση, σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα μοντέλα διαφορετικών μαρκών του ομίλου μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, οδηγώντας ένα Fiat Grande Panda, μπορεί κανείς να νιώσει ομοιότητες με ένα Citroen C3 ή ένα Jeep Avenger. Το κιβώτιο, η απόκριση του κινητήρα, ακόμα και η αίσθηση είναι αρκετά κοντά. Οι διαφορές μοιάζουν πιο εμφανείς στη σχεδίαση.

Συμφωνώ. Και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Η τεχνολογία είναι η ίδια. Είναι ο ίδιος κινητήρας, το ίδιο κιβώτιο, άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν ομοιότητες. Από εκεί και πέρα, είναι ευθύνη κάθε μάρκας να ορίσει τον δικό της χαρακτήρα στην οδήγηση.

Σε ό,τι αφορά την Peugeot, δεν έχουμε αυτό το θέμα στις σημερινές μικρές πλατφόρμες, αλλά θα έχουμε αυτή την πρόκληση στη νέα πλατφόρμα STLA Small, για το επερχόμενο 208. Έχουμε μια ομάδα ειδικών της οποίας η δουλειά είναι να ορίσει και να διασφαλίσει ότι τα αυτοκίνητα έχουν οδική συμπεριφορά που είναι πραγματικά Peugeot.

Πάρτε για παράδειγμα την 208 GTI που θα λανσάρουμε στο δεύτερο εξάμηνο. Είδα ότι η Opel ανακοίνωσε την GSE έκδοση για το Corsa. Αυτά τα δύο αυτοκίνητα πρέπει να είναι διαφορετικά στον τρόπο που οδηγούνται, ακόμη κι αν βασίζονται στην ίδια τεχνολογία. Αυτή είναι η δουλειά της ομάδας μας: να βρει τη σωστή ρύθμιση και τον σωστό χαρακτήρα.

Το επόμενο στοιχείο διαφοροποίησης για εμάς είναι ξανά η θέση οδήγησης, το i-Cockpit. Πριν ακόμη ξεκινήσει κανείς να οδηγεί, έχει διαφορετική θέση. Έχει μικρότερο τιμόνι, διαφορετική εργονομία και, με το HyperSquare που εσείς έχετε ήδη οδηγήσει στο πρωτότυπο, η εμπειρία θα είναι ούτως ή άλλως διαφορετική.

Γι’ αυτό, σε ό,τι αφορά την Peugeot, δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να δείξουμε πως το να οδηγείς Peugeot είναι κάτι διαφορετικό από το να οδηγείς Opel ή Citroen. Έχετε δίκιο όμως ότι η βάση είναι η ίδια τεχνολογία.

Η ευρωπαϊκή αγορά δέχεται έντονη πίεση από τους Κινέζους κατασκευαστές, κυρίως στο πεδίο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πώς μπορεί η Peugeot να διατηρήσει ισχυρή θέση, ειδικά στις πιο προσιτές κατηγορίες;

Ένα πράγμα είναι βέβαιο: δεν θα κερδίσουμε με βάση την τιμή. Προσπαθώ να είμαι πραγματιστής. Οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν πλεονέκτημα στην τιμή και εμείς δεν θα μπορέσουμε να το καλύψουμε πλήρως.

Θα συνεχίσουμε φυσικά να προσπαθούμε, να παλεύουμε και να ανταγωνιζόμαστε. Αλλά θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα κερδίσουμε στην τιμή, απλώς επειδή οι συνθήκες εξέλιξης ενός αυτοκινήτου στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικές από τις συνθήκες εξέλιξης ενός αυτοκινήτου στην Κίνα.

Ο τρόπος για να κερδίσουμε είναι να εστιάσουμε σε αυτό που υπόσχεται η μάρκα και σε αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει: σχεδίαση, οδηγικές αισθήσεις και ποιότητα.

Πιστεύω επίσης ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα: πολλά κινεζικά αυτοκίνητα αρχίζουν να μοιάζουν μεταξύ τους. Υπάρχουν πολλές μάρκες και πολλά προϊόντα, αλλά ως προς το περιεχόμενό τους συχνά είναι πολύ κοντά. Η σχεδίαση είναι ένας από τους τομείς όπου μπορούμε να ξεχωρίσουμε.

Κατά κάποιον τρόπο, το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες πολλές κινεζικές μάρκες είναι και ευκαιρία για εμάς, γιατί δημιουργεί σύγχυση στους πελάτες. Ναι, γνωρίζουν ότι αυτά τα αυτοκίνητα είναι πιθανότατα φθηνότερα. Αλλά το τι προσφέρουν και πώς διαφοροποιείται η μία μάρκα από την άλλη είναι πολύ δύσκολο να αποκωδικοποιηθεί.

Την Peugeot, όμως, ο κόσμος την ξέρει. Είμαστε εδώ 216 χρόνια. Στην Ελλάδα είμαστε η νούμερο δύο μάρκα της αγοράς τα τελευταία επτά χρόνια. Οι άνθρωποι ξέρουν ποιοι είμαστε και τι εκφράζουμε. Αυτό είναι το πλεονέκτημά μας.

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαφορετικότητα ως στοιχείο διαφοροποίησης. Πιστεύω επίσης ότι η οδηγικήεμπειρία που προσφέρουμε είναι διαφορετική από εκείνη που προσφέρει ένα κινεζικό αυτοκίνητο. Τα τρία στοιχεία που ανέφερα, μας επιτρέπουν να είμαστε αξιόπιστοι ακόμη και απέναντι στους Κινέζους ανταγωνιστές.

Για τους πελάτες που είναι αποκλειστικά ευαίσθητοι στην τιμή, δεν θα έχουμε απάντηση. Δεν θα είμαστε οι φθηνότεροι.

Κοιτάζοντας πέντε χρόνια μπροστά, τι πιστεύετε ότι θα καθορίσει την επιτυχία της Peugeot; Θα είναι ακόμη η σχεδίαση ή θα είναι και η τεχνολογία;

Τα λανσαρίσματα που θα έχουμε την επόμενη τριετία θα επαναπροσδιορίσουν πραγματικά τη μάρκα. Μέχρι το 2030 θα λανσάρουμε 12 νέα μοντέλα. Η γκάμα θα ανανεωθεί πλήρως.

Ειδικά στην κατηγορία Β, που είναι τόσο σημαντική εδώ στην Ελλάδα, θα έχουμε νέα μοντέλα, ιδιαίτερα ηλεκτρικά, τα οποία θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά.

Η νέα πλατφόρμα που θα λανσάρουμε με το 208 θα φέρει αναβάθμιση στην αποδοτικότητα, στις μπαταρίες, στην αυτονομία, στους χρόνους φόρτισης. Όλα θα φτάσουν στα καλύτερα επίπεδα της αγοράς.

Πιστεύω ότι σε πέντε χρόνια θα έχουμε δείξει πως η μάρκα διατηρεί όσα την κάνουν ξεχωριστή, ενώ ταυτόχρονα θα είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά της κατηγορίας Β. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά και στην αποδοχή της ηλεκτροκίνησης.

Πιστεύω επίσης ότι σε πέντε χρόνια θα έχουμε καθιερώσει το steer-by-wire ως νέο σημείο αναφοράς στο σύστημα διεύθυνσης. Με το HyperSquare και την τεχνολογία που θα λανσάρουμε στο 208, θεωρούμε ότι ανοίγουμε τον δρόμο για την αποδοχή του steer-by-wire ως του νέου τρόπου με τον οποίο θα στρίβει ένα αυτοκίνητο στο μέλλον.

Σε πέντε χρόνια αυτή η τεχνολογία θα έχει επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της γκάμας μας στις κατηγορίες Β και C και θα έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, θα έχουμε ενισχύσει την παγκόσμια παρουσία μας. Ο στόχος μας για το 2030 είναι να φτάσουμε τις 1,5 εκατ. πωλήσεις, από 1,1 εκατ. σήμερα. Μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης θα προέλθει από νέες αγορές σε όλο τον κόσμο.

Πριν από δύο εβδομάδες παρουσιάσαμε στο Πεκίνο δύο concept που μπορούμε να εξελίξουμε σε συνεργασία με την Dongfeng, τον εταίρο μας. Με αυτά τα μοντέλα πιστεύω ότι θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην Κίνα, αλλά και εκτός Κίνας, σε αγορές που σήμερα δεν βρίσκουν απαραίτητα στην γκάμα της Peugeot αυτό που χρειάζονται σε επίπεδο κατηγοριών Β ή ακόμη και Ε.

Επομένως, οι προοπτικές για τη μάρκα είναι πολύ ενδιαφέρουσες.

Πώς θα θέλατε να αντιλαμβάνονται οι πελάτες την Peugeot τότε;

Θα ήθελα να αντιλαμβάνονται την Peugeot ως μια αληθινή ευρωπαϊκή, γαλλική μάρκα. Ως μια αξιόπιστη μάρκα, την οποία μπορείς να εμπιστευθείς για το μέλλον.

Μια μάρκα αναγνωρισμένη για την κληρονομιά της, για το γεγονός ότι υπάρχει εδώ και 216 χρόνια, αλλά και μια μάρκα με πολύ φωτεινό μέλλον. Μια μάρκα που μπορείς να εμπιστευθείς. Αυτός είναι ο βασικός στόχος.