Ο Ivan Segal, Διευθυντής Global Sales της Renault μίλησε στους 4Τροχούς για τις διαφορές που έχει η γαλλική μάρκα με τα brands της Κίνας, τη στρατηγική πίσω από την αναβίωση εμβληματικών μοντέλων και το μέλλον των ηλεκτρικών και του LPG.

Στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού, είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Ivan Segal, Global Sales and Operations Director της Renault.

Σε μια περιόδο σημαντικών ανακατατάξεων για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, ο κ. Segal ανέλυσε τη στρατηγική της γαλλικής εταιρείας, την απόφασή της να αξιοποιήσει τη βαριά κληρονομιά της απέναντι στους νέους «παίκτες» της αγοράς, καθώς και τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στα αμιγώς ηλεκτρικά και τα υβριδικά μοντέλα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία της Renault στην ελληνική αγορά, στο μέλλον του LPG και στον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος αποτρέπει τον εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ των Dacia, Renault και Alpine.

Πώς ανταποκρίνεται η παγκόσμια αγορά στη στρατηγική της Renault με την αναβίωση εμβληματικών μοντέλων όπως το R5, το R4 και το νέο Twingo, και ποια είναι η εμπορική στρατηγική για τις αγορές της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, όπου η αγοραστική δύναμη και οι τιμές παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες;

Κατ’ αρχάς, αποφασίσαμε να ψάξουμε στο παρελθόν για να προετοιμάσουμε το μέλλον μας. Πιστεύουμε ότι η κληρονομιά μιας μάρκας έχει μεγάλη αξία. Για πάρα πολλά χρόνια και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν την ιστορία μας. Αυτό δεν συμβαίνει με τους νέους παίκτες που έρχονται από την Κίνα, καθώς δεν έχουν κάποια ιστορία. Όταν κάποιος στην Ευρώπη αγοράζει ένα αυτοκίνητο από μία μάρκα, γνωρίζει για αυτήν. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να φέρουμε ξανά στο προσκήνιο ορισμένα εμβληματικά αυτοκίνητα, γνωρίζοντας πως αυτό είναι κάτι που οι κινεζικές εταιρείες δεν μπορούν να κάνουν.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα αυτοκίνητα δεν αρέσουν μόνο σε όσους γνώριζαν τα παλαιότερα μοντέλα, αλλά και στους νεότερους, ακριβώς επειδή θέλουν να μάθουν την ιστορία τους. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να γνωρίζουν το παρελθόν του αυτοκινήτου, έτσι έχουν μεγαλώσει. Παγκοσμίως αυτό λειτουργεί πολύ καλά. Ακόμη κι αν ένας 25χρονος δεν καταλαβαίνει αρχικά τη σύνδεση, του αρέσει το αυτοκίνητο ως σχεδίαση και στη συνέχεια του αρέσει να μαθαίνει την ιστορία του, ακούγοντας τους γονείς του να μιλούν για αυτό.

Όσον αφορά την τιμή, όλα τα μοντέλα που αναβιώνουμε τα λανσάρουμε ως αμιγώς ηλεκτρικά. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη θα υιοθετήσει την ηλεκτροκίνηση, αλλά όχι με την ίδια ταχύτητα παντού. Υπάρχουν χώρες που αγοράζουν σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά, ενώ στην Ιταλία η αγορά των ηλεκτρικών βρίσκεται στο 4%. Στην ίδια ήπειρο οι διαφορές είναι μεγάλες, αλλά στο τέλος θεωρούμε ότι η αγορά θα ηλεκτριστεί πλήρως. Μάλιστα, με τις διεθνείς εξελίξεις, βλέπουμε πως οι καταναλωτές υπολογίζουν πλέον το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και αποφασίζουν να επιλέξουν ηλεκτρικό μαζικά.

Δεν τίθεται πλέον μόνο ζήτημα αν κάποιος προτιμά την ηλεκτροκίνηση ή αν θέλει να σώσει το περιβάλλον, αλλά το επιλέγει για να κάνει οικονομία. Βλέπουμε ότι το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας δίνει αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα στα ηλεκτρικά. Ναι, τα ηλεκτρικά δεν θα κυριαρχήσουν αμέσως, αλλά βήμα-βήμα. Όσον αφορά την τιμή, είναι πλέον ζήτημα της απόφασης που παίρνει κάποιος που θέλει να εξοικονομήσει χρήματα.

Ενώ αρκετοί κατασκευαστές πιέζουν αποκλειστικά για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, η Renault διατηρεί μια ισχυρή γκάμα πλήρως υβριδικών μοντέλων. Ποια είναι η στρατηγική ισορροπία της εταιρείας ανάμεσα στα ηλεκτρικά και τα υβριδικά για τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα σε αγορές όπου οι υποδομές φόρτισης αναπτύσσονται με πιο αργούς ρυθμούς;

Σήμερα στον Όμιλο Renault τα 2/3 των πωλήσεων στην Ευρώπη αφορούν εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα. Το 45% είναι υβριδικά, ενώ σχεδόν το 30% των πωλήσεών μας το 2026 είναι αμιγώς ηλεκτρικά και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και εκτός Ευρώπης, όπου ο εξηλεκτρισμός προχωρά ακόμη ταχύτερα. Όσο περισσότερα ηλεκτρικά πουλάμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να μειώσουμε το κόστος των μπαταριών και, συνεπώς, τις τιμές των αυτοκινήτων.

Έχει πάντως μεγάλη σημασία οι χώρες να διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές και φορτιστές για να υποστηρίξουν τα ηλεκτρικά οχήματα, ενώ καθοριστικός παράγοντας παραμένει και η τιμή του ρεύματος.

Ποιο είναι το μέλλον του LPG;

Όσον αφορά το LPG, βλέπουμε πως υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Στην Ιταλία η αγορά είναι πολύ δυνατή, αλλά σε άλλες χώρες δεν συμβαίνει το ίδιο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση για το LPG και αποτελεί μια εξαιρετική λύση. Η Dacia επενδύει στο LPG, εστιάζοντας παράλληλα σε σύνολα διπλού καυσίμου που συνδυάζονται με ηλεκτρισμό. Σχετικά με το μέλλον, θα εξετάσουμε αν το υγραέριο παραμένει ελκυστικό μέσα στα επόμενα 5-6 χρόνια.

Τα SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν στις πωλήσεις στην Ελλάδα. Πώς αξιολογείτε την πορεία της Renault στην ελληνική αγορά και ποιο μοντέλο προβλέπετε ότι θα αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή στο εγγύς μέλλον;

Η τάση των SUV συνεχίζεται σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, και δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών σύντομα. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε SUV, ακόμη κι αν λανσάρουμε νέες διαφορετικές προτάσεις, όπως το πρωτότυπο E-Space. Θέλουμε να προσφέρουμε προσιτά αυτοκίνητα: έχουμε το Captur κατηγορία B, το Symbioz ανάμεσα στις κατηγορίες B και C, και στη συνέχεια το Austral. Στα αμιγώς ηλεκτρικά, διαθέτουμε το Scenic.

Εντός του Ομίλου Renault, η Dacia σημειώνει μεγάλη εμπορική επιτυχία, ενώ η Alpine επεκτείνεται. Πώς διασφαλίζετε ότι η κεντρική μάρκα Renault διατηρεί τη θέση της στην αγορά, χωρίς ”κανιβαλισμό” πωλήσεων;

Εδώ και χρόνια προσπαθούμε να μην ”κανιβαλίζονται” οι μάρκες μεταξύ τους. Πριν από λίγα χρόνια αυτό συνέβαινε ανάμεσα στο Sandero και το Clio 5 όσον αφορά την τιμή, και υπήρχαν εσωτερικές διαμάχες στον Όμιλο. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει, καθώς το Clio 6 διαθέτει υβριδικούς κινητήρες, ενώ το Sandero ξεκινά από χαμηλότερη τιμή.

Κατά τα λοιπά, μετράμε τα πάντα εσωτερικά καθώς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, και διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει πλέον κανιβαλισμός ανάμεσα στις μάρκες. Με τον τρόπο που κατασκευάζουμε και τοποθετούμε τις προτάσεις μας, προσελκύουμε διαφορετικούς αγοραστές. Με την Alpine αυτό δεν τίθεται καν ως θέμα, αφού την επιλέγουν αγοραστές που είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν αρκετά περισσότερα χρήματα. Υπάρχει ένας μικρός ανταγωνισμός ανάμεσα στο Renault 5 και το Alpine A290, αλλά όχι σε βαθμό που να δημιουργεί πρόβλημα.

Κοιτάζοντας προς το τέλος της δεκαετίας, ποια είναι η θεμελιώδης αξία ή το συναίσθημα που θέλετε να συνδέουν οι οδηγοί με τη μάρκα Renault; Ποιο μήνυμα θα θέλατε να μοιραστείτε με τους αναγνώστες των 4Τροχών και την ελληνική κοινότητα αυτοκινήτου;

Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με άξονα τους τέσσερις πυλώνες μας: αυτοκίνητα σχεδιασμένα για να αγαπιούνται, εξηλεκτρισμός με πάθος, τεχνολογία εστιασμένη στον οδηγό και τους επιβάτες, καθώς και μεγάλοι και άνετοι χώροι.

Όσον αφορά το ελληνικό κοινό, τα πηγαίνουμε πολύ καλά και είμαστε ξανά δυναμικά στο παιχνίδι. Τόσο η Renault όσο και η Dacia σημειώνουν εξαιρετική πορεία και είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εμπορική μας επιτυχία στην Ελλάδα. Στο μέλλον θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε υβριδικά συστήματα και επιλογές LPG, ενώ θα επενδύουμε στα ηλεκτρικά βήμα-βήμα, πάντα ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς.