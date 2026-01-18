Σωτήρης Κοβός: Στη σήραγγα του χρόνου

Ταξίδι στον χρόνο παρέα με τον Σωτήρη Κοβό. Το σχεδιαστικό του στούντιο μετατρέπεται για χάρη των αναγνωστών των 4Τ σε χρονομηχανή που μας προσγειώνει πίσω στο 1970, προκειμένου να ανακαλύψουμε τι μεσολάβησε στο σχεδιαστικό σύμπαν τα τελευταία 55 χρόνια.

ΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Όταν οι 4ΤΡΟΧΟΙ κρεμάστηκαν για πρώτη φορά στο περίπτερο, τον Οκτώβριο του 1970, ο Σωτήρης Κοβός ήταν ακόμη παιδί που σχεδίαζε αυτοκίνητα στα περιθώρια των τετραδίων του.

Πριν ακόμα γίνει γνωστός από τις τετράτροχες δημιουργίες, οι παλαιότεροι αναγνώστες ίσως τον θυμούνται από τη διάκρισή του στον διαγωνισμό σχεδιασμού που είχαν διοργανώσει οι 4ΤΡΟΧΟΙ στα τέλη της δεκαετίας του ’80 σε συνεργασία με τη Nissan. Η κατάκτηση, τότε, της δεύτερης θέσης άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για να κυνηγήσει το όνειρό του. Έχοντας πάρει το πτυχίο Κοινωνιολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, συνέχισε τις σπουδές του στο Βασιλικό Κολέγιο Τέχνης (RCA) στο Λονδίνο με υποτροφία από τη Mazda. Η συνέχεια είναι λίγο-πολύ γνωστή, καθώς πολλά μοντέλα της Toyota και της Lexus φέρουν την υπογραφή του (με πιο χαρακτηριστικό το πρώτο Yaris), ενώ στη συνέχεια υπήρξε υπεύθυνος εξωτερικού σχεδιασμού της Audi.

Το Kovos Design, το δικό του στούντιο, με έδρα την Ιταλία υπήρξε το αναμενόμενο βήμα έπειτα από μια επιτυχημένη διαδρομή στα σχεδιαστικά κέντρα των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Έχοντας βιώσει εκ των έσω όλες τις μεγάλες αλλαγές των τελευταίων ετών, τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στον σχεδιασμό του, ο Σωτήρης θα αποτελούσε τον ιδανικό μας ξεναγό ώστε να γνωρίσουμε όλα όσα έχουν αλλάξει πίσω από τις κλειστές πόρτες των σχεδιαστικών στούντιο.

Τον συναντήσαμε στα νότια προάστια της Αττικής, στο ισόγειο του σπιτιού του όπου έχει μεταφέρει εδώ και λίγο καιρό το σχεδιαστικό του γραφείο. Μαζί του και ο επί δέκα χρόνια συνεργάτης του, Ιωάννης Βουτκάρης. Τον όμορφο χώρο του γραφείου κοσμούν δεκάδες μακέτες από διάφορα πρότζεκτ, πίνακες αυτοκινήτων με σημαντικό αποτύπωμα στην ιστορία της αυτοκίνησης, ενώ αισθητή κάνει την παρουσία του ένας 3D printer που εργάζεται ακατάπαυστα.

Αναγκαστικά οδεύουμε σε μια πιο ήσυχη γωνιά του γραφείου, προκειμένου να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον Σωτήρη, ο πράος χαρακτήρας του οποίου επ’ ουδενί δεν διαθέτει κάποιο στοιχείο έπαρσης από το γεγονός ότι 10 εκατομμύρια από τα αυτοκίνητα που κυλούν στους δρόμους του πλανήτη φέρουν τη δική του υπογραφή…

Ποιους σχεδιαστές θαύμαζες όταν ήσουν νέος; > Στην αρχή με γοήτευαν ονόματα όπως ο Μπερτόνε ή ο Πινινφαρίνα, μετά όμως άρχισα σιγά σιγά να εκτιμώ κι άλλους δημιουργούς, όπως, για παράδειγμα, τον Πολ Μπρακ, που διετέλεσε σχεδιαστής των Mercedes και BMW. Τον θαύμαζα γιατί έκανε, εκτός των άλλων, και καταπληκτικά έργα τέχνης. Αντίστοιχα, έπειτα από αρκετά χρόνια κατανόησα πόσο σημαντικός ήταν ο Φλαμίνιο Μπερτόνι, σχεδιαστής των Citroen Avant, 2CV και DS. Η DS, κατά τη γνώμη μου, είναι ό,τι σημαντικότερο έχει να παρουσιάσει η αυτοκίνηση, ενώ τo Citroen C6 αποτελεί την τελευταία μετενσάρκωση αυτού του έργου τέχνης. Συνεχίζοντας με τους σχεδιαστές, δεν θα μπορούσα να παραλείψω τον Ζαν-Πιερ Πλουέ, με θητεία σε πολλές εταιρείες, αλλά κυρίως στη Renault και στη συνέχεια στη Stellantis. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος με είχε επηρεάσει πάρα πολύ, ιδιαίτερα με τα χαρακτηριστικά σχέδιά του.

Στο παρελθόν, πόσο γνωστοί ήταν στο κοινό οι δημιουργοί των αυτοκινήτων; > Οι σχεδιαστές που τότε εργάζονταν στην αυτοκινητοβιομηχανία δεν ήταν ευρέως γνωστοί. Ουσιαστικά, στον συγκεκριμένο τομέα μόνο οι φημισμένοι ιταλικοί σχεδιαστικοί οίκοι, όπως αυτοί του Pininfarina και του Bertone είχαν κατορθώσει να αποκτήσουν αίγλη. Κι αυτό το είχαν καταφέρει γιατί σε κάθε μεγάλη έκθεση κατέβαιναν με εντυπωσιακά πρωτότυπα που πρέσβευαν τις σχεδιαστικές τους ιδέες. Καθώς εγώ μπήκα στο επάγγελμα το 1993, πέρασαν κάποια χρόνια μέχρι να κατανοήσω την επιρροή όλων αυτών των μεγάλων σχεδιαστών αλλά και το γεγονός ότι ο καθένας τους διέθετε τη δική του σχεδιαστική φιλοσοφία. Για παράδειγμα, ο Μπερτόνε χρησιμοποιούσε μια εντελώς διαφορετική γλώσσα, όπου όλες οι γραμμές είχαν μια αρχή και ένα τέλος και όλα τα sections διέθεταν στιβαρό χαρακτήρα. Αντιθέτως, ο Πινινφαρίνα ήταν ο μετρ της κομψότητας, με εκλεπτυσμένες φόρμες.

Τι έφερε στον σχεδιασμό του αυτοκινήτου η δεκαετία του ’70; > Αν πάμε λίγο πιο πίσω, στη δεκαετία του ’60, τα αυτοκίνητα διέθεταν τότε έντονες καμπύλες. Είχαν δηλαδή μια φόρμα πιο οργανική, που ήταν περισσότερο αποτέλεσμα των κατασκευαστικών περιορισμών που έθεσε η τότε τεχνολογία παραγωγής. Τη δεκαετία του ’70 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά αυτοκίνητα όπως η Alfasud, η Lancia Delta και το VW Golf –που στην ουσία όλα φέρουν την υπογραφή του Τζουτζάρο– και αρχίζουν να παίρνουν πιο γεωμετρικές φόρμες. Δεν είμαι όμως σίγουρος αν ήταν ο Τζουτζάρο που επηρέασε τις μετέπειτα σχεδιαστικές τάσεις ή την ώθηση αυτή την έδωσε η μεγάλη επιτυχία του Golf.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη δεκαετία του ’70, θα μπορούσες επιγραμματικά να αναφέρεις ποιες ήταν οι πιο χαρακτηριστικές τάσεις που εμφανίστηκαν στον τομέα του σχεδιασμού; > Η δεκαετία του ’80 ουσιαστικά αποτελεί εξέλιξη της προηγούμενης. Κυριαρχούν οι πολύ αυστηρές γεωμετρικές φόρμες, με έμφαση στη λειτουργικότητα και λιγότερο στην αισθητική.

Fiat Tipo, Opel Kadett D, Renault 25 αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της εποχής. Στις επόμενες δεκαετίες του ’90 και του 2000 έχουμε δραστική αλλαγή. Οι αυστηρές φόρμες δίνουν τη θέση τους σε οργανικές, σχεδόν χαριτωμένες, από τα μικρά Mazda 121, Renault Twingo και Ford Ka μέχρι τα μεγάλα sedan Mercedes S (W220). Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας αντανακλάται επίσης στην υιοθέτηση πιο λαμπερών σχεδίων.

Αν θεωρήσουμε ότι οι ανάγκες των καταναλωτών δεν διαφοροποιούνται έντονα από τη μία εποχή στην άλλη, ποιος είναι ο λόγος που συγκεκριμένες τυπολογίες αυτοκινήτων τις τελευταίες δεκαετίες ήρθαν και εξαφανίστηκαν, όπως για παράδειγμα αυτές των πολυμορφικών οχημάτων ή των καθαρόαιμων 4×4; > Οι πραγματικές ανάγκες διαχρονικά δεν αλλάζουν ριζικά. Είναι οι ψυχολογικές ανάγκες που δημιουργούνται από τα τμήματα μάρκετινγκ και τελικά ταυτιζόμαστε με αυτές. Βέβαια, για να μπορέσουν να γίνουν κτήμα της κοινωνίας, πρέπει πραγματικά να προσφέρουν κάτι καλύτερο από το υπάρχον, διαφορετικά απορρίπτονται. Τα SUV εξασφαλίζουν την αίσθηση υπεροχής, χάρη στην υψηλή θέση οδήγησης και στη δυναμικότητα λόγω όγκου. Και τα πραγματικά 4×4 μάς κάνουν να νιώθουμε παντοδύναμοι. Αφού το αυτοκίνητο μπορεί να κάνει τα πάντα, άρα και ο οδηγός του αντανακλά τις ικανότητές του σε εκείνες του αυτοκινήτου.

Γιατί, αντίστοιχα, το κοινό δεν ενδιαφέρεται πλέον για σπορ αυτοκίνητα και είναι δυσεύρετα τα προσιτά κουπέ ή τα τρίθυρα hatchback; > Στο παρελθόν τα προσιτά κουπέ ήταν ένας τρόπος διαφοροποίησης από τη μάζα και τα σπορ hatchback ακόμη πιο εύκολος. Σήμερα, στην εποχή των αμέτρητων ίππων, τα αντίστοιχα κουπέ δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την ανάγκη. Και τα πραγματικά δυνατά αυτοκίνητα είναι πολύ ακριβά για τον μέσο άνθρωπο. Αντιθέτως, πιο εύκολα μπορείς να αγοράσεις ένα SUV, με το οποίο μπορείς να κάνεις την παρουσία σου πιο αισθητή.

Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι ο σημερινός σχεδιασμός καθορίζεται εν πολλοίς από τη νομοθεσία και από την ανάγκη του κόσμου να οδηγεί ένα SUV, περιορίζοντας οποιαδήποτε δυνατότητα διαφοροποίησης. > Η νομοθεσία σού επιβάλλει πράγματι περιορισμούς. Αυτό είναι σίγουρο, όχι τουλάχιστον στον βαθμό που να σε υποχρεώνει να σχεδιάζεις «ίδια» αυτοκίνητα. Υπάρχουν, λοιπόν, σημερινά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά, ακολουθώντας τους ίδιους αυτούς κανόνες. Βλέπεις το MG4, για παράδειγμα, το οποίο δεν ακολουθεί τη φόρμα των άλλων ηλεκτρικών μοντέλων της κατηγορίας του, και το Range Rover Evoque, το οποίο επίσης καταφέρνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα SUV. Με το πέρασμα των ετών, ταλαντούχοι σχεδιαστές βρήκαν τον τρόπο να συνδυάσουν στα SUV τις πρακτικές ανάγκες του κοινού με τις συναισθηματικές επιθυμίες για ένα όμορφο αυτοκίνητο. Από άκομψα κουτιά που ήταν τα πρώτα SUV, εξελίχθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες τόσο πολύ, ώστε να είναι το ίδιο ελκυστικά όσο και τα αυτοκίνητα των πιο παραδοσιακών κατηγοριών. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι το γεγονός ότι η αυτοκινητοβιομηχανία από τη μια παλεύει για να βγάλει αυτοκίνητα πιο φιλικά προς το περιβάλλον και την ίδια στιγμή κατασκευάζει οχήματα που είναι πολύ πιο βαριά και πιο μεγάλα απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Δεν τα φτιάχνουν όπως τότε…

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν συμπαθούν τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, κάποιοι λένε: «Τα παλαιότερα αυτοκίνητα προσέφεραν καλύτερη περιφερειακή ορατότητα, γιατί είχαν μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και πιο λεπτές κολόνες». Να κακίζουμε γι’ αυτό τους σχεδιαστές; > Παρατηρώντας τα πιο παλιά αυτοκίνητα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε πως δείχνουν πολύ πιο «εύθραυστα». Η αίσθηση ασφάλειας έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων αυτοκινήτων. Ως σχεδιαστική τάση, όμως, ξεκίνησε από το Audi TT. Από εκεί και πέρα, πράγματι εμείς οι σχεδιαστές είμαστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε καλό και οτιδήποτε κακό βλέπουμε σήμερα στους δρόμους. Δεν μπορούμε λοιπόν να ρίχνουμε το φταίξιμο στους μηχανικούς, στους αεροδυναμιστές ή σε αυτούς που φτιάχνουν τους κανονισμούς. Ένας μηχανικός θα υποδείξει στο σχεδιαστικό τμήμα τι περιορισμοί υπάρχουν, δεν θα του πει όμως να το κάνει… άσχημο. Εντέλει, η πραγματική αξία ενός σχεδιαστή αναδεικνύεται όταν καταφέρνει να φτιάξει ένα αυτοκίνητο το οποίο να συγκινεί και ταυτόχρονα να ικανοποιεί όλους αυτούς τους περιορισμούς. Όμως, αξίζει να δούμε τα αυτοκίνητα αποστασιοποιημένα από τις δυσκολίες που δημιουργούν στην καθημερινότητά μας. Σαν γλυπτά, δηλαδή, τοποθετημένα στον δημόσιο χώρο. Από αυτή την οπτική, συνειδητοποιούμε τη συνεισφορά των σχεδιαστών στην προσπάθεια για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Γιατί κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες επιστρέφουν στο παρελθόν τους, όπως η Renault με το «5»; Έχουμε στερέψει από ιδέες και καταφεύγουν στο retro design; > Ουσιαστικά πρόκειται για μια φόρμα από το παρελθόν που συνδυάζεται με τη σύγχρονη τεχνολογία. Οπότε ένας νέος που δεν έχει δει ποτέ ένα 5άρι, θα το αντιμετωπίσει απλώς σαν καινούργιο αυτοκίνητο, ενώ εμείς οι μεγαλύτεροι το αναγνωρίζουμε σαν 5άρι. Η εταιρεία καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να απευθύνεται ταυτόχρονα σε διαφορετικά κοινά.

Τι είναι αυτό που κάνει διαχρονικό ένα αυτοκίνητο; > Η απλότητα: Αν δούμε τα αυτοκίνητα που έχουν μείνει διαχρονικά, όπως η Jaguar E-Type, η Citroen DS ή η Porsche 911, είχαν όλα τους πολύ καθαρές επιφάνειες. Οι αναλογίες είναι επίσης πολύ σημαντικές. Αναλογίες δυναμικές, όχι επιθετικές, γιατί ο δυναμισμός πάντα χρειάζεται. Οπότε οι φόρμες που έχουν δυναμική ισορροπία και είναι καθαρές, έχουν τα εχέγγυα να γίνουν διαχρονικά.

Πώς έχει αλλάξει η δουλειά των σχεδιαστών τα τελευταία χρόνια; > Παλαιότερα, οι σχεδιαστές είχαν πολύ περισσότερο χρόνο για να αναπτύξουν ένα αυτοκίνητο. Αυτό είχε θετικά αποτελέσματα, τα οποία ο καταναλωτής, χωρίς να τα βλέπει, μπορούσε να τα αισθανθεί. Σήμερα τα αυτοκίνητα ολοκληρώνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι έχουμε χάσει τον χρόνο ωρίμανσης, που είναι απαραίτητος για την ποιότητα σχεδιασμού. Τα πράγματα έχουν γίνει πιο επιφανειακά και πιο μαζικά. Από την άλλη, το παρήγορο είναι πως, επειδή πολλές νέες εταιρείες προσπαθούν να βρουν τον δικό τους χώρο στην αγορά, γίνονται πιο τολμηρές στο κομμάτι του σχεδιασμού. Είναι κάτι που δεν συνέβαινε πριν από είκοσι ή τριάντα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες εταιρείες οι σχεδιαστές δεν είναι τόσο περιορισμένοι από τις επικρατούσες τάσεις ως προς το τι θα μπορούσαν να προτείνουν. Αντίθετα, αν δούμε τι έκαναν κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες τη δεκαετία του ’80, ήταν λες και είχαν πάρει ένα Golf και έφτιαχναν διάφορες παραλλαγές του.

Τι θα συμβούλευες έναν νέο που θα ενδιαφερόταν να γίνει σχεδιαστής αυτοκινήτων; > Πριν από δύο χρόνια θα είχα μια απάντηση… Θα του έλεγα κατ’ αρχάς πως με ό,τι και αν πρόκειται να ασχοληθεί, θα πρέπει να το αγαπάει πολύ και να το κάνει καλά. Αν θέλει να γίνει σχεδιαστής, θα πρέπει να μη βλέπει την ώρα και τη στιγμή που θα κάθεται στο τραπέζι για να κάνει σχέδια. Όμως, επειδή είναι ένα επάγγελμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, προτείνω σε όλους τους επίδοξους σχεδιαστές να πάρουν πρώτα ένα πτυχίο Μηχανολογίας από το Πολυτεχνείο. Πέραν των χρήσιμων και σφαιρικών γνώσεων, είναι και μια ασφαλιστική δικλίδα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί επίδοξοι σχεδιαστές και οι εταιρείες που μπορούν να τους απορροφήσουν είναι πολύ λίγες.

Και σήμερα ποια είναι η κατάσταση, που έχει μπει στον σχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη;

Παλιά μέναμε βράδια ξάγρυπνοι ώστε να κατεβάσουμε ιδέες για ένα κόνσεπτ. Σήμερα, απλώς γράφεις πέντε λέξεις στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Πραγματικά δεν γνωρίζω πού βαδίζουμε… Θεωρώ πως ο μόνος κερδισμένος από αυτή την εξέλιξη θα είναι ο κατασκευαστής, γιατί θα μπορεί για παράδειγμα να απασχολεί δύο-τρεις σχεδιαστές αντί για δέκα. Δεν είμαι κατά της τεχνολογίας. Αλλά εδώ μιλάμε πλέον για μια αναδιανομή της εργασίας μέσα στην κοινωνία, και δυστυχώς σε ένα κομμάτι δημιουργικό το οποίο μέχρι σήμερα μονοπωλούσε ο άνθρωπος. Ακόμα και αυτοί που μπορεί να ήταν μέτριοι, στο τέλος της ημέρας συμμετείχαν στη δημιουργία και ήταν περήφανοι γι’ αυτό. Μια κοινωνία, για να έχει συνοχή και να μπορεί να προχωρά, πρέπει να έχει συμμετοχή από όλους, και όχι μόνο από τους καλύτερους. Οι αλλαγές από την ΤΝ έρχονται τόσο γρήγορα, που θα προκύψουν τεράστια προβλήματα. Δεν είναι ότι πρόκειται για κάτι που θα εξελίσσεται σιγά σιγά μέσα στα επόμενα δέκα ή είκοσι χρόνια. Συμβαίνει από μήνα σε μήνα, από μέρα σε μέρα. Το πρόβλημα δεν είναι συντεχνιακό, τι θα απογίνουν δηλαδή οι σχεδιαστές που θα μείνουν χωρίς δουλειά, αλλά έντονα κοινωνικό. Πρέπει να δοθούν πειστικές απαντήσεις σε αυτό, και μάλιστα σύντομα.

Ευχαριστούμε το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, που μας παραχώρησε τον χώρο για τις ανάγκες τις φωτογράφισης. Επισκεφθείτε το και κάντε τη δική σας αναδρομή στην ιστορία του αυτοκινήτου.

hellenicmotormuseum.gr

Τηλ. 210-8816187