Σπύρος Χρυσικόπουλος: «Οσο κι αν κρύωνα, όσο κι αν πονούσα, έλεγα “συνέχισε”»

Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία, μιλά στην «Καθημερινή» για τις δύσκολες ώρες μέσα στο νερό αλλά και για τη στιγμή που είδε τον φάρο της Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, την πρώτη ένδειξη ότι πλησιάζει στη στεριά.

Ο Cupra Ambassador, Σπύρος Χρυσικόπουλος έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της ανοιχτής θαλάσσης. Κολύμπησε από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία, διανύοντας 90,6 χιλιόμετρα σε απόλυτη ευθεία, σε 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχόμενης κολύμβησης.

Συγκεκριμένα, το εγχείρημα ξεκίνησε από το λιμάνι των Οθωνών και ολοκληρώθηκε στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, έπειτα από 31 ώρες και 50 λεπτά αδιάκοπης προσπάθειας, σε μία από τις πιο απαιτητικές θαλάσσιες διαδρομές.

Ο ίδιος μίλησε στην «Καθημερινή» και την Σοφία Χρήστου για το κατόρθωμά του, πώς αποφάσισε να επιχειρήσει ξανά αυτόν τον άθλο και πώς ένιωσε τη στιγμή που είδε τον φάρο της Σάντα Μαρία ντι Λέουκα.

«Οσο κι αν κρύωνα, όσο κι αν πονούσα, έλεγα “συνέχισε”»

Της Σοφίας Χρήστου

Επί 31 ώρες και 50 λεπτά ο κολυμβητής υπεραποστάσεων Σπύρος Χρυσικόπουλος έμεινε μέσα στη θάλασσα, χωρίς να βγει ούτε στιγμή από το νερό. Ξεκίνησε από τους Οθωνούς και διανύοντας περίπου 91 χιλιόμετρα κατάφερε και έφτασε στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα της Ιταλίας, ολοκληρώνοντας ένα εγχείρημα για το οποίο είχε προσπαθήσει ξανά χωρίς επιτυχία, δύο χρόνια νωρίτερα. Ετσι, ο ίδιος την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έγινε ο πρώτος Ελληνας που κολύμπησε από την Ελλάδα έως την Ιταλία γράφοντας ιστορία.

Η παραπάνω αποστολή δεν ήταν η πρώτη που θα δοκίμαζε τις αντοχές του, ψυχικές και σωματικές. Το 2022 κολύμπησε από τη Ρόδο έως το Καστελλόριζο, παραμένοντας στο νερό 64 ώρες, ενώ δύο μήνες πριν από το εγχείρημα στους Οθωνούς ολοκλήρωσε ένα τρίαθλο 750 χιλιομέτρων από τη Θεσσαλονίκη έως το Ακρωτήριο Ταίναρο.

Στη συνέντευξή του στην «Κ», ο ίδιος μιλά για την απόφαση να επιστρέψει στους Οθωνούς μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του 2024, τις δύσκολες ώρες μέσα στο νερό, το κρύο και τον πόνο, αλλά και για τη στιγμή που είδε τον φάρο της Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, την πρώτη ένδειξη ότι πλησιάζει στη στεριά.

«Αφού είχα αναδείξει με την αποστολή μου το Καστελλόριζο, το ανατολικότερο νησί της Ελλάδας, ήθελα να κάνω κάτι για το δυτικότερο, τους Οθωνούς, που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στον κόσμο», λέει στην «Κ» για το πώς αποφάσισε να φέρει εις πέρας τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Εκκίνηση με πολλά μποφόρ

Η εκκίνηση δεν ήταν εύκολη. Ο Χρυσικόπουλος καλυμμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια με παχιές στρώσεις προστατευτικής κρέμας, πήρε το ρίσκο να μπει στη θάλασσα με 5-6 μποφόρ με την ελπίδα πως ο καιρός θα βελτιωνόταν όσο περνούσαν οι ώρες. «Ξεκίνησα με πολύ άσχημο καιρό από τους Οθωνούς, καθώς η πρόβλεψη έδειχνε ότι όσο περνά η ώρα ο καιρός θα φτιάχνει». Ο ίδιος επιβεβαιώθηκε καθώς η τελευταία «πίστα» τον βρήκε κατάκοπο, αλλά τουλάχιστον με τις καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Ρωτώντας τον τι εικόνες τού έχουν μείνει στο μυαλό από το ταξίδι στη θάλασσα, ο Χρυσικόπουλος λέει πως τις περισσότερες ώρες βρισκόταν στη μέση του πελάγους. «Ημασταν πολλές φορές μέσα στην ομίχλη, μέσα στα σύννεφα, σε ένα μαγικό τοπίο», τονίζει.

Οι πρώτες ώρες κύλησαν καλά, όμως ο αθλητής γνώριζε πως από κάποια στιγμή και μετά η εξάντληση είναι αναπόφευκτη. Οσο για την τροφοδοσία του, αυτή γινόταν χωρίς να βγει από το νερό, καθώς απαγορευόταν μέλος του πληρώματος να έρθει σε επαφή μαζί του. Το πλήρωμα χρησιμοποιούσε ένα κοντάρι, στην άκρη του οποίου υπήρχε ένα μικρό καλάθι και από εκεί του έδινε φαγητό και υγρά χωρίς να τον αγγίζει. Κατανάλωνε κυρίως μπανάνα, μαλακή energy bar και ηλεκτρολύτες.

Οταν το σώμα αντιδρά

Το σώμα του άρχισε να αντιδρά νωρίτερα από όσο περίμενε. «Υπήρχε στιγμή που είχα στεναχωρηθεί γιατί πονούσα και κρύωνα πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι περίμενα. Ωστόσο, σκεφτόμουν τι σημαίνει αυτό για εμένα και συνέχιζα. Οσο κι αν κρύωνα, όσο κι αν πόναγα, έλεγα “συνέχισε”».

Οταν είδα τον φάρο ήμασταν πολλά χιλιόμετρα μακριά, οπότε προσπάθησα να μη με αποσυντονίσει αυτό. Εμεινα συγκεντρωμένος.

Κάποια στιγμή εμφανίστηκε στον ορίζοντα ο φάρος της Σάντα Μαρία ντι Λέουκα. Η στεριά ήταν πλέον μπροστά, αλλά η απόσταση παρέμενε μεγάλη. «Οταν είδα τον φάρο ήμασταν πολλά χιλιόμετρα μακριά, οπότε προσπάθησα να μη με αποσυντονίσει αυτό. Εμεινα συγκεντρωμένος».

Το πλήρωμα χρησιμοποιούσε ένα κοντάρι, στην άκρη του οποίου υπήρχε ένα μικρό καλάθι και από εκεί του έδινε φαγητό και υγρά χωρίς να τον αγγίζει.

Για τον αθλητή τίποτα δεν είχε τελειώσει ακόμη, καθώς σε μια διαδρομή τέτοιου μήκους τα τελευταία χιλιόμετρα είναι τα κρισιμότερα. «Μπορεί να φτάσεις προς το τέλος και να μην καταφέρεις να ολοκληρώσεις. Θέλει πολλή συγκέντρωση», σημειώνει.

«Η μαμά μου με περίμενε στον τερματισμό»

Τελικά, ύστερα από 31 ώρες και 50 λεπτά στο νερό, έφτασε στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα. Στην ακτή τον περίμενε η μητέρα του με την ελληνική σημαία. Η στιγμή, όπως περιγράφει, είχε κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες προσπάθειές του. «Το σκέφτομαι και πραγματικά χαίρομαι που κατάφερα να φτάσω από την Ελλάδα στην Ιταλία, και ακόμη που το λέω δεν το έχω πιστέψει».

Το πιο σημαντικό είναι η καλή διαχείριση μιας σημαντικής αποτυχίας. Αν δεν εγκαταλείψεις ποτέ τον στόχο, τότε καταλήγεις στην επιτυχία.

Η διαδρομή από τους Οθωνούς έως την Ιταλία ήταν για εκείνον και μία επιβεβαίωση των δυνατοτήτων του απέναντι σε μια αποτυχία που είχε προηγηθεί. «Το πιο σημαντικό είναι η καλή διαχείριση μιας σημαντικής αποτυχίας. Αν δεν εγκαταλείψεις ποτέ τον στόχο, τότε καταλήγεις στην επιτυχία».

Οσο για τη συμβουλή του στη νεότερη γενιά, με την οποία έρχεται σε επαφή ως προπονητής κολύμβησης αλλά και μέσα από τις επισκέψεις του σε σχολεία, αυτή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την προσήλωση. «Οποιο στόχο κι αν έχεις, αν τον θέλεις πραγματικά και τον πιστεύεις, μπορείς να τα καταφέρεις σε οποιονδήποτε τομέα, όχι μόνο στον αθλητισμό», σημειώνει προσθέτοντας: «Να βάλετε τον αθλητισμό και το κολύμπι στη ζωή σας. Είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε».

Πηγή: kathimerini.gr