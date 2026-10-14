Συνέντευξη με τον Aaron Zheng τον Executive Vice President της Chery

Βρεθήκαμε στο Παρίσι για την Έκθεση Αυτοκινήτου και είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Chery, Aaron Zheng, για τα πλάνα της κινεζικής εταιρείας στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Ταξιδέψαμε στο Παρίσι και στην Έκθεση Αυτοκινήτου, καλεσμένοι της Chery, για να γνωρίσουμε από κοντά τα νέα, επερχόμενα μοντέλα της κινεζικής εταιρείας και παράλληλα να συνομιλήσουμε με στελέχη της εταιρείας για το μέλλον της φίρμας. Σε ένα πιο επίσημο επίπεδο, με τη μορφή “round table” βρεθήκαμε απέναντι από τον Aaron Zheng, τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Chery. Προσηνής και ευδιάθετος, προφανώς από την πορεία της εταιρείας, με εμπειρία στην αγορά, καθώς έχει διατελέσει υπεύθυνος πωλήσεων για πολλά χρόνια στις αγορές της Μέσης Ανατολής, Κεντρικής και Βορείου Αμερικής, αλλά και Ανατολικής Ευρώπης, πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Chery, δέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του θέσαμε.

Πόσο σημαντική στην παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης της Chery είναι η αγορά της Ευρώπης;

AZ: Η Chery ξεκίνησε την ανάπτυξή της στις παγκόσμιες αγορές από το 2001. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα της εξέλιξής μας οι παγκόσμιες αγορές, με την ευρωπαϊκή να βρίσκεται στην κορυφή όλων. Κάτι που σημαίνει ότι η αγορά της Ευρώπης θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς, αλλά και των προϊόντων μας. Επειδή, όπως γνωρίζετε οι κανονισμοί στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα αυστηροί, κάτι, που εφόσον υποχρεωτικά θα ακολουθήσουμε, θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας.Έτσι, πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε στην αγορά της Ευρώπης, προκειμένου να εξελίξουμε τα προϊόντα μας, τα χαρακτηριστικά τους, την τεχνολογία τους, προκειμένου να προσφέρουμε το καλύτερο προϊόν που θα εξυπηρετεί τις αυστηρές απαιτήσεις των πελατών της Γηραιάς Ηπείρου. Άρα, ναι, ξεκάθαρα, η αγορά της Ευρώπης είναι πολύ σημαντική για εμάς.

Η Chery έχει ήδη επενδύσει στην παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Έχετε σκοπό να επεκταθείτε ακόμα περισσότερο και με δεδομένη τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας, θα μπορούσε το επόμενο εργοστάσιο της Chery να είναι στην Ελλάδα;

AZ: Έχουμε ήδη μια μονάδα παραγωγής στη Βαρκελώνη και σχεδιάζουμε τη νέα γκάμα μοντέλων μας που θα καθορίσει και το σχεδιασμό των πλάνων μας. Σίγουρα ρόλο παίζει και η δυναμική της ζήτησης και με αυτό το δεδομένο να θα χαράξουμε την πορεία μας. Θα πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή μελέτη επάνω σε αυτό το θέμα.

Βλέπουμε ότι η Chery αναπτύσσεται ραγδαία στην Ευρώπη, με υβριδικά και plug-in hybrid μοντέλα. Τώρα επίσης παρουσιάσατε το πρώτο μικρό ηλεκτρικό μοντέλο. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε στο μέλλον ένα μικρό προσιτό υβριδικό μοντέλο, έτσι ώστε να είστε ανταγωνιστικοί σε αντίστοιχες προτάσεις;

AZ: Βασικά ο σχεδιασμός μας δεν αφορά τον ανταγωνισμό με εταιρείες ή τα μοντέλα τους. Αυτό που κάνουμε είναι να “διαβάζουμε” τις ανάγκες των καταναλωτών και να δημιουργούμε πάνω σε αυτές. Έτσι λοιπόν προέκυψε το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο μας, το Chery Q. Εξάλλου, η ζήτηση των ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη αυξάνεται συνεχώς και εμείς πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε ένα μοντέλο πάνω σε αυτή τη λογική, με αυτή την τεχνολογία, για αυτό και εξελίξαμε το Q.

Πώς βλέπετε την εμπορική σας επιτυχία στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα;

Πιστεύετε ότι έχουμε επιτυχία; Ναι, είναι γεγονός ότι αναπτυσσόμαστε με γοργούς ρυθμούς και σε αυτό βοηθάει αναμφίβολα το αγοραστικό κοινό, που αναγνωρίζει τα προϊόντα μας, τα εμπιστεύεται και τα επιλέγει. Επιπλέον, έχουμε καλούς συνεργάτες ανά χώρα, που φροντίζουν να προσφέρουν στους πελάτες καλές υπηρεσίες μετά την πώληση. Βασικά, αυτό που κάνει τη διαφορά, είναι το γεγονός ότι διαθέτουμε το κατάλληλο προϊόν, με τη σωστή υποστήριξη από τους συνεργάτες μας. Αυτό είναι το μυστικό για την ανάπτυξη.

Είναι στα πλάνα σας κάποιες σπορ εκδόσεις των μοντέλων σας με έμπνευση από τους αγώνες αυτοκινήτου; Παράλληλα, σκέφτεστε την εμπλοκή με τους αγώνες;

AZ: Έχει ενδιαφέρον αυτό, αλλά όπως γνωρίζετε, η φιλοσοφία των μοντέλων της Chery είναι περισσότερο οικογενειακή και σε αυτή σκοπεύουμε να παραμείνουμε. Όσον αφορά τους αγώνες, γενικότερα, η Formula 1 έχει ενδιαφέρον.