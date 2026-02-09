Συνέντευξη με τον Akhil Krishnan για το νέο Volvo EX60

Το στέλεχος της Volvo που είναι υπεύθυνος για τη σειρά 60, αλλά και για τον κύκλο ζωής των μοντέλων της σουηδικής φίρμας μιλάει στους 4Τροχούς για το νέο τους δημιούργημα, αλλά και γενικότερα για την ηλεκτροκίνηση.

Ο Akhil Krishnan είναι υπεύθυνος ολόκληρης της σειράς 60 της Volvo, που περιλαμβάνει τα EX60, XC60 και XC70. Διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής των υφιστάμενων μοντέλων, ενώ ηγείται και των εμπορικών δραστηριοτήτων της μάρκας.

Προσηνής, χαμογελαστός και ανοιχτός απέναντι στα Μέσα, μας υποδέχτηκε στο κέντρο παρουσίασης του νέου EX60 στη Στοκχόλμη για να μας μιλήσει για το νέο μοντέλο της Volvo, αλλά και εν γένει για το μέλλον των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και της σουηδικής φίρμας.

Σε ένα τοπίο με πολλά κοινά σημεία από τους κατασκευαστές εσείς πώς σκοπεύετε να ξεχωρίσετε με το EX60;

Για εμένα είναι τρεις πυλώνες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δεν θα υπόκειται σε συμβιβασμούς. Διότι όταν επικοινωνήσαμε με τους πελάτες μας, που ήθελαν ένα ηλεκτρικό μοντέλο πρώτης γενιάς διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να κάνουν συμβιβασμούς. Όταν έχεις μικρά παιδιά και πρέπει να σταματήσεις για φόρτιση δημιουργούνται ενοχλήσεις και παράπονα. Έτσι, εμείς τα τρία πράγματα που θέλουμε να πετύχουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα αυτοκίνητο που να έχει αυτονομία ανάλογη ενός μοντέλου βενζίνης, γιατί όταν αγοράζεις ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο το κάνεις γιατί σου αρέσει το ίδιο το αυτοκίνητο και όχι επειδή έχει μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου. Στόχος μας λοιπόν ήταν να κατασκευάσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που να έχει τόσο μεγάλη αυτονομία που να μην σε απασχολεί αυτό το θέμα. Επίσης, θέλαμε να προσφέρουμε γρήγορη φόρτιση, έτσι ώστε όταν απαιτείται να κάνεις κάτι τέτοιο να μην… αλλάζει η ζωή σου. Να είναι μέρος του διαλείμματος που κάνεις σε ένα ταξίδι, ανάλογο μιας επίσκεψης στην τουαλέτα ή για την αγορά ενός καφέ. Σημαντικό στοιχείο φυσικά είναι και η τιμή, για την οποία θέλαμε να είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτή των plug-in hybrid μοντέλων που έχουμε στη γκάμα μας, ώστε οι πελάτες να μην χρειάζεται να δώσουν σημαντικά περισσότερα χρήματα για να αποκτήσουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Και φυσικά είναι Volvo, που αυτό συνοδεύεται από την όμορφη σχεδίαση και το κύρος της μάρκας, αλλά και την ασφάλεια την οποία τόσο υποστηρίζουμε σε όλα μας τα μοντέλα.

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την ανάπτυξη του δικτύου υποδομών φόρτισης στην Ευρώπη;

Πιστεύω ότι η ανάπτυξη της αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα παρασύρει και αυτή των δικτύων. Είμαι υπέρ του καλού ανταγωνισμού και εννοώ ότι χαίρομαι που βλέπω τις Mercedes, Audi και BMW να παρουσιάζουν καινούργια μοντέλα που αναβαθμίζουν συνολικά την αγορά των μοντέλων του «είδους». Άρα, αν οι καταναλωτές σκέφτονται πιο σοβαρά τα ηλεκτρικά μοντέλα και εν τέλει τα επιλέγουν, θα ασκήσουν υπό μία έννοια πίεση στις κυβερνήσεις για να βελτιώσουν τα δίκτυα φόρτισης. Αυτό που προσφέρουμε εμείς είναι την εφαρμογή μας, που μας δείχνει τους περισσότερους διαθέσιμους δημόσιους φορτιστές στην Ευρώπη. Κάτι που κάνει πιο εύκολη τη ζωής των πελατών μας και είναι αυτό που επιθυμούμε εμείς. Αναμφίβολα όμως τα δίκτυα υποδομών πρέπει να εξελιχθούν.

Η αγορά της Νορβηγία έκλεισε τη χρονιά με 97% ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τι πρέπει να γίνει για να πετύχουν και άλλες χώρες – αγορές αυτά τα νούμερα;

Αναμφίβολα απαιτεί δέσμευση από τις αυτοκινητοβιομηχανίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είμαι υπερήφανος για τη Volvo σχετικά με αυτό. Αρχικά είδατε τη δέσμευσή μας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ τώρα πλέον βλέπετε και τη γκάμα αυτών. Φυσικά το μπαλάκι πάει και στους καταναλωτές, οι οποίοι πρέπει να επιλέξουν τα ηλεκτρικά. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει και οι τιμές να γίνουν αντίστοιχες των μοντέλων με θερμικούς κινητήρες. Δεν πρέπει ο καταναλωτής να νιώθει ότι τον ξεγελάνε όταν θέλει να αγοράσει ένα ηλεκτρικό, πληρώνοντας αρκετά παραπάνω χρήματα από αυτά που απαιτεί για παράδειγμα ένα σημερινό plug-in hybrid. Σίγουρα, όπως προαναφέραμε θα πρέπει να εξελίξουμε και το δίκτυο φόρτισης. Οι φορτιστές θα πρέπει είναι τόσοι, όσα και τα πρατήρια καυσίμων. Αν γίνουν αυτά, προβλέπω ότι το μέλλον θα είναι πιο λαμπρό για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πώς βλέπετε τη Volvo το 2040;

(Γέλια) Αν είχα μια κρυστάλλινη σφαίρα θα σας έλεγα με ακρίβεια. Είναι αρκετά μακριά για να ξέρουμε και να υπολογίζουμε. Ωστόσο, αν οι πελάτες είναι έτοιμοι, τότε και εμείς θα έχουμε μια αμιγώς ηλεκτρική γκάμα. Είμαστε η πρώτη εταιρεία που παρουσιάζει ένα «έξυπνο» αυτοκίνητο, με λογισμικό Gemini και έπονται ακόμα πολλά σε αυτή τη λογική. Αν η αγορά είναι έτοιμη για τη μετάβαση, εμείς θα είμαι από τις ισχυρές κατασκευάστριες εταιρείες σε εκείνη τη φάση. Ελπίζω αυτό να γίνει.

