Τα πλάνα της Cupra για το 2026 – Οι επόμενες κινήσεις της

Η Cupra ετοιμάζεται να παρουσιάσει δύο νέα μοντέλα μέσα στο 2026, τα οποία πιστεύει πως θα της δώσουν ρόλο πρωταγωνιστή στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και θα αυξήσουν τις πωλήσεις της.

Το 2026 αναμένεται να είναι καθοριστικό έτος για την Cupra, γιατί η μάρκα, με την υποστήριξη του Volkswagen Group, θέλει να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο σχέδιο που περιλαμβάνει σημαντικές προσθήκες στην ηλεκτρική της γκάμα.

Προτεραιότητα το ανανεωμένο Born

Με το Tavascan να έχει εδραιωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, η ισπανική μάρκα μπορεί να επικεντρωθεί στον ερχομό των επόμενων μοντέλων της. Αρχικά, η Cupra αναμένεται να παρουσιάσει την ανανεωμένη έκδοση του Born, το οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκεται, επί του παρόντος, σε φάση δοκιμών στους δημόσιους δρόμους.

Το Born ήταν για αρκετό διάστημα το μοναδικό ηλεκτρικό στην οικογένεια μοντέλων της Cupra, κατορθώνοντας να σημειώσει αξιοσημείωτες πωλήσεις. Με τον ανταγωνισμό στην κατηγορία του C-segment να έχει αυξηθεί λόγω της άφιξης πολλών κινεζικών ηλεκτρικών, η Cupra έχει ως προτεραιότητα να κρατήσει το Born ανταγωνιστικό.

Και για αυτό το λόγο, το ανανεωμένο Born θα κάνει ντεμπούτο με σημαντικά διαφοροποιημένη εμφάνιση, περισσότερη τεχνολογία και πιο αποδοτικό σύστημα κίνησης που θα προσφέρει αυτονομία έως 600 χιλιομέτρων.

Υψηλές προσδοκίες το νέο Raval

Μέσα στο επόμενο έτος θα γίνει επίσης το ντεμπούτο του νέου Cupra Raval, ίσως το πιο πολυαναμενόμενο μοντέλο της μάρκας. Το νέο Raval θα έχει μήκος περίπου 4 μέτρα, δηλαδή θα έχει αντίστοιχο μέγεθος με το Seat Ibiza, ωστόσο την ίδια στιγμή, το μεταξόνιό του θα έχει μήκος 2,6 μέτρα όσο αυτό του μεγαλύτερου Cupra Leon.

To νέο Raval θα γίνει διαθέσιμο αρχικά σε τρεις εκδόσεις. Οι πρώτες δύο θα ονομάζονται Dynamic και Dynamic Plus και θα μοιράζονται τον ίδιο ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον μπροστινό άξονα, αποδίδοντας μέγιστη ισχύ 155 kW ή 210 ίππους και την ίδια μπαταρία, η οποία θα προσφέρει και στις δύο περιπτώσεις αυτονομία 450 χιλιομέτρων.

Στην κορυφή της πυραμίδας θα τοποθετείται η έκδοση VZ Extreme, η οποία θα προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ (226 ίππους) και αυτονομία 400 χιλιομέτρων.

Στόχος της μάρκας είναι η εισαγωγή έκδοση να έχει τιμή εκκίνησης τα 26.000 ευρώ, τουλάχιστον στην αγορά της Ισπανίας.