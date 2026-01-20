Τέλος τα πίσω φρένα; – Νέα τεχνολογία της Mercedes αλλάζει τα δεδομένα

Ο νέος ηλεκτροκινητήρας της Mercedes μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στους τροχούς και, χάρη στα υψηλά επίπεδα αναγεννητικής πέδησης που προσφέρει, ίσως οδηγήσει στην κατάργηση των πίσω φρένων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πριν από λίγους μήνες, η Yasa, μια εταιρεία που ανήκει στη Mercedes, παρουσίασε έναν ηλεκτροκινητήρα αξονικής ροής με υψηλή πυκνότητα ισχύος 59 kW/kg (ίπποι ανά κιλό βάρους), επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο ηλεκτροκινητήρας αυτός μπορεί να προσφέρει μέγιστη ισχύ 1.020 ίππων, παρότι ζυγίζει μόλις 12,7 κιλά και σύμφωνα με την Yasa, μπορεί, προαιρετικά, να τοποθετηθεί μέσα στους τροχούς και να αντικαταστήσει τα πίσω φρένα.

Οι λύσεις που δίνει ο νέος ηλεκτροκινητήρας

Ενώ η τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρων εντός των τροχών δεν αποτελεί καινοτομία, η πρακτική αυτή δεν έχει υιοθετηθεί ευρέως, εν μέρει επειδή έχουν μεγάλος βάρος και, συνήθως, δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί. Ο νέος κινητήρας της Yasa χάρη στο μικρό του βάρος και την υψηλή του ισχύ, δίνει τη λύση και στους δύο παραπάνω προβληματισμούς.

Ηλεκτρικά με μικρότερο βάρος

Έπειτα, όσον αφορά την πέδηση, η Yasa ισχυρίζεται ότι, εφόσον ο ηλεκτροκινητήρας τοποθετηθεί εντός του τροχού προσφέρει «απίστευτη αναγεννητική απόδοση» που θα μπορούσε ενδεχομένως να εξαλείψει την ανάγκη για τοποθέτηση παραδοσιακών πίσω φρένων. Επίσης, με αυτό τον τρόπο, οι εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων θα μπορούσαν να καταργήσουν πολλά μηχανικά μέρη, εξοικονομώντας δυνητικά έως και 500 ​​κιλά σε βάρος.

«Χάρη στην εξαιρετική αναγεννητική του ικανότητα, αυτό το σύστημα έχει τη δυνατότητα να μειώσει δραματικά το μέγεθος των πίσω φρένων ενός ηλεκτρικού οχήματος – ή ακόμα και να τα εξαλείψει εντελώς», εξηγεί ο Simon Odling, επικεφαλής νέων τεχνολογιών στην Yasa.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική αύξηση στην αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων σημειώνοντας: «Ο κινητήρας εντός του τροχού δημιουργεί επίσης σημαντικό χώρο στην αρχιτεκτονική των ηλεκτρικών οχημάτων, δίνοντας στους κατασκευαστές πρωτοφανή ελευθερία να επανασχεδιάσουν και να βελτιστοποιήσουν τη χωροταξία και την αεροδυναμική τους».