Τελευταία ευκαιρία για το Fuel Pass – Πότε λήγει η προθεσμία

Λήγει απόψε η προθεσμία για το Fuel Pass, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για όλους τους δικαιούχους μέχρι τα μεσάνυχτα.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα ετοιμάζεται να «κατεβάσει ρολά» οριστικά σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου. Για τους δικαιούχους που δεν έχουν προλάβει ακόμη να ολοκληρώσει τη διαδικασία, η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, με το σύστημα να παραμένει διαθέσιμο μέχρι τις 23:59 το βράδυ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αυλαία της διαδικασίας δεν υφίσταται πλέον ο περιορισμός του λήγοντος αριθμού ΑΦΜ. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για το σύνολο των πολιτών που πληρούν τα κριτήρια.

Μετά τα μεσάνυχτα, η πλατφόρμα θα τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισόδου για νέες αιτήσεις.

Eισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα –συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών– φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (όπως δηλώθηκαν το 2025) εντός των κάτωθι ορίων:

Aγαμοι: έως 25.000 ευρώ

Eγγαμοι/Μέρη Σ.Σ: έως 35.000 ευρώ

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ

Προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο

Πρόσθετη προσαύξηση μονογονεϊκών ανά τέκνο πέραν του πρώτου: 5.000 ευρώ

Τα ποσά επιδότησης ορίζονται ως εξής:

Για ιδιοκτήτες Ι.Χ. σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Για ιδιοκτήτες Ι.Χ. στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ))

Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό

Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας οχήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ, το δηλούμενο όχημα πρέπει υποχρεωτικά:

να κυκλοφορεί κανονικά

να είναι ασφαλισμένο

να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας

Κάθε φυσικό πρόσωπο δηλώνει ένα και μόνο όχημα –Ι.Χ. ή μοτοσικλέτα– επί του οποίου διαθέτει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε όχημα δύναται να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο.

Ο αυτόματος έλεγχος πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικοτήτων με την ΑΑΔΕ (ιδιοκτησία, τέλη κυκλοφορίας, εισόδημα, κατοικία), Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης (ασφάλιση) και Ελληνική Αστυνομία (μοτοποδήλατα).