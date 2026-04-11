Τέλος στις λακκούβες – Αυτές είναι οι τεχνολογίες που αλλάζουν τους δρόμους

Οι λακκούβες καταπονούν το σύστημα ανάρτησης του αυτοκινήτου και παράλληλα αποτελούν αρνητικό παράγοντα στη δημιουργία μιας ευχάριστης οδηγικής εμπειρίας. Η τεχνολογία ίσως είναι η λύση απέναντι σε αυτόν τον βραχνά.

Οι μηχανικοί που εργάζονται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν σταματούν να αναζητούν καινοτόμους τρόπους για να βελτιώσουν την οδηγική εμπειρία των χρηστών μέσα από την ανάπτυξη νέων συστημάτων.

H «έξυπνη» ανάρτηση της ZF

Μία από τις εταιρείες που ασχολούνται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στον τομέα αυτόν είναι η ZF, η οποία στην έκθεση CES που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα παρουσίασε δύο νέα συστήματα, το Active Noise Reduction (Ενεργή Μείωση Θορύβου) και το AI Road Sense (Τεχνητή Νοημοσύνη για τον Δρόμο).

Αμφότερα αποτελούν δείγματα της νέας στρατηγικής της εταιρείας με όνομα Chassis 2.0, η οποία συνδυάζει προηγμένα μηχανικά μέρη, Τεχνητή Νοημοσύνη και λογισμικό τελευταίας γενιάς.

Το σύστημα AI Road Sense έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την επιφάνεια του οδοστρώματος μπροστά από το αυτοκίνητο και να κάνει γρήγορες προσαρμογές στις ρυθμίσεις της ανάρτησης, ώστε το αυτοκίνητο να λειαίνει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις λακκούβες που θα βρει μπροστά του. Επειδή αυτό πρέπει να γίνεται συνεχόμενα και πολύ γρήγορα, απαιτείται το νέο λογισμικό Cubix της ZF το οποίο ελέγχει και το σύστημα Active Noise Reduction.

Οι αισθητήρες του οχήματος συλλέγουν τα δεδομένα για την επιφάνεια του οδοστρώματος και στη συνέχεια, το σύστημα προσαρμόζει τα επίπεδα απόσβεσης και ρυθμίζει ανάλογα το σύστημα ανάρτησης, προσφέροντας περισσότερη ασφάλεια και άνεση.

Το λογισμικό διαθέτει επίσης μια λειτουργία που ονομάζεται Driver Behaviour Recognition (Αναγνώριση Συμπεριφοράς Οδηγού), η οποία αναλύει τις κινήσεις του οδηγού, καταλαβαίνει το στιλ οδήγησής του και προσαρμόζει ανάλογα τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Η ZF προσφέρει τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις του συστήματος, με τη καθεμιά να αφορά διαφορετική κατηγορία αυτοκινήτου, ανάλογα το μέγεθος και το βάρος του.

Το σύστημα της σουηδικής Flowity

Ενώ το σύστημα της ZF ψάχνει να βρει τρόπους, ώστε τα αυτοκινήτα να αναγνωρίζουν τις λακκούβες και να μπορούν να αντιδρούν, όταν περνούν πάνω από αυτές, η σουηδική εταιρεία Flowity έχει αναπτύξει μια τεχνολογία που -μέσω βίντεο- ανιχνεύει αυτόματα, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ρωγμές, λακκούβες και άλλες κακοτεχνίες στην επιφάνεια του οδοστρώματος και διαθέτει τα δεδομένα που συλλέγει στις αρμόδιες δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές.

Το σύστημα, μπορεί να αναλύει βίντεο, να αναγνωρίζει αυτόματα το πρόβλημα και να το ταξινομεί, ενώ στη συνέχεια, μπορεί να υποδεικνύει τα σημεία όπου παρατηρούνται αστοχίες στο χάρτη. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το σημείο και το είδος του προβλήματος γίνονται άμεσα διαθέσιμες στις τοπικές αρχές, επιτρέποντας την ταχύτερη αξιολόγηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το οδικό δίκτυο κάθε περιοχής.

Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη στις Σκανδιναβικές χώρες, στα κράτη της Βαλτικής και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και σε προγράμματα υποδομών στην Καραϊβική. Η εταιρεία έλαβε πρόσφατα νέα χρηματοδότηση για να επεκτείνει την παρουσία της σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία και να επεκτείνει περαιτέρω της δυνατότητες που προσφέρει μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης.