Τέλος για δύο δημοφιλή μοντέλα της Tesla – Παραδίδουν τη σκυτάλη στα ρομπότ

Δύο μοντέλα, που κάποτε αντιπροσώπευαν το όραμα της Tesla για την ηλεκτροκίνηση, θα σταματήσουν σύντομα να παράγονται.

Η Tesla ετοιμάζεται να κλείσει ένα ιστορικό κεφάλαιο της πορείας της, βάζοντας τέλος στην παραγωγή των Model S και Model X, των δύο μοντέλων που επέτρεψαν στην εταιρεία να ανακατέψει την αυτοκινητική τράπουλα και έγραψαν τις πρώτες γραμμές της ηλεκτρικής επανάστασης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Elon Musk σε πρόσφατη ενημέρωση των επενδυτών, η παραγωγή των δύο μοντέλων στο εργοστάσιο του Fremont στην Καλιφόρνια θα σταματήσει το επόμενο τρίμηνο, ώστε η γραμμή να δημιουργηθεί χώρος για την κατασκευή ρομπότ.

Ο Musk χαρακτήρισε την απόφαση «ελαφρώς στενόχωρη», αλλά αναγκαία, τονίζοντας ότι η Tesla περνά σε μια νέα εποχή που βασίζεται στην αυτονομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Όπως ανέφερε, η εταιρεία θα συνεχίσει να προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους κατόχους Model S και Model X για όσο διάστημα χρειαστεί.

Ένα game changer που άλλαξε τα δεδομένα

Το Model S παρουσιάστηκε το 2012 και απέδειξε ότι ένα ηλεκτρικό μπορεί να είναι ταυτόχρονα πολυτελές, γρήγορο και να προσφέρει μεγάλη αυτονομία. Με επιδόσεις που ξεπερνούσαν τα πιο ισχυρά σπορ σεντάν με συμβατικό κινητήρα, το Model S κατέρριψε το στερεότυπο που ήθελε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να είναι αργά και αδιάφορα.

Το Model X είχε πιο οικογενειακό προσανατολισμό, ξεχώρισε χάρη στις falcon πόρτες του και την ευρυχωρία του, αλλά δεν ξεχώρισε εμπορικά. Πάρα ταύτα, αποτέλεσε σύμβολο της τεχνολογικής τόλμης της εταιρείας.

Γιατί τώρα;

Με την πάροδο των ετών, τα Model 3 και Model Y αποδείχθηκε πως ήταν τα «βαριά χαρτιά» της Tesla σε επίπεδο πωλήσεων. Αντίθετα, τα Model S και X είναι πιο ακριβά και δεν σημειώνουν πλέον τις πωλήσεις που επιθυμεί η αμερικανική φίρμα. Παρά τις αναβαθμίσεις που έχουν δεχθεί, έχουν σταματήσει να αποτελούν την αιχμή του δόρατος σε τεχνολογία, τη στιγμή που ο ανταγωνισμός τους, ειδικά από τις κινεζικές εταιρείες, έχει γίνει πιο σκληρός.