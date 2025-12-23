Τι ετοιμάζει η Honda το 2026 – Τα νέα μοντέλα που έρχονται

Τα πλάνα της Honda για το 2026 περιλαμβάνουν την παρουσίαση του ανανεωμένου CR-V, αναβαθμίσεις και νέο όνομα για το e:Ny1, όπως και το λανσάρισμα νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

Μία φιλόδοξη προϊοντική επίθεση ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το 2026 η Honda, με τα σχέδιά της να περιλαμβάνουν την παρουσίαση νέων μοντέλων αλλά και ανανεώσεις αυτοκινήτων που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά.

Ανανέωση για το CR-V

Ανάμεσα στις προτεραιότητες της Honda είναι η παρουσίαση του ανανεωμένου C-RV, το μοντέλο της γκάμας της που σημειώνει τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως και ένα από τα πιο δημοφιλή SUV στον κόσμο. Το CR-V διατίθεται αυτή την στιγμή στις αντιπροσωπείες στην έκτη του γενιά, η οποία έκανε ντεμπούτο το καλοκαίρι του 2022. Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, η Honda εργάζεται πάνω στο φρεσκάρισμά του, το οποίο θα περιλαμβάνει αλλαγές στην εξωτερική του εμφάνιση, στον εξοπλισμό και στην τεχνολογική φαρέτρα του.

Όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα, πηγές αναφέρουν πως η Honda θα προσπαθήσει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των κινητήρων του τρέχοντος μοντέλου και ίσως επεκτείνει την ευρωπαϊκή γκάμα του με μια καινούργια έκδοση με κυψέλες υδρογόνου. Σε κάθε περίπτωση, το ανανεωμένο CR-V θα συνεχίσει να προσφέρεται ως αυτοφορτιζόμενο υβριδικό (HEV) και plug-in υβριδικό (PHEV).

Αναβάθμιση και νέο όνομα για το e:Ny1

Η Honda συνεχίζει να επενδύει στην ηλεκτρική κινητικότητα και για αυτό, βασικός της στόχος είναι κάνει πιο ανταγωνιστικό το e:Ny1, το πρώτο της ηλεκτρικό SUV. Το Honda e:Ny1 δεν κατάφερε να σημειώσει θετική εμπορική πορεία στην Ευρώπη και ως εκ τούτου, η μάρκα σχεδιάζει να το αναβαθμίσει, και παράλληλα, να το μετονομάσει σε Y1.

Μια νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων Honda

Η Honda αυτήν την περίοδο αναπτύσσει τη νέα γενιά ηλεκτρικών οχημάτων της. Νωρίτερα μέσα στο 2025, παρουσίασε δύο νέα οχήματα με το όνομα «Honda 0»: ένα SUV και ένα sedan. Και τα δύο είναι πρωτότυπα και θα αποτελέσουν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα βασιστούν τα νέα μοντέλα μαζικής παραγωγής που σύντομα θα κάνουν το ντεμπούτο τους.

Το πρώτο από αυτά τα νέα ηλεκτρικά οχήματα που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά θα είναι το Honda 0 SUV, το οποίο λέγεται πως είναι έτοιμο να μπει σε παραγωγή. Στα πλάνα της φίρμας είναι και τα δύο «0» μοντέλα θα αρχίσουν να κατασκευάζονται μέσα στο 2026.