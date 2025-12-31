Τι περιμένουμε από τη νέα BMW X5

Η νέα BMW X5 ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο το 2026 με πλήρη γκάμα κινητήρων, σχεδίαση Neue Klasse και πιο τεχνολογικά προηγμένη καμπίνα.

Η πέμπτη γενιά της BMW X5 μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της εξέλιξής της, εν αναμονή της επίσημης πρεμιέρας της την ερχόμενη άνοιξη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πρωτότυπα X5 υποβάλλονται αυτή την περίοδο σε εξαντλητικές χειμερινές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες ψύχους στους χιονισμένους δρόμους της Σουηδίας.

Σχεδίαση Neue Klasse

Παρότι η νέα X5 θα υιοθετεί τη σχεδιαστική γλώσσα Neue Klasse, στόχος της μάρκας είναι να έχει αρκετά διαφορετική εξωτερική εμφάνιση, ώστε να μην μοιάζει με τα νέα μοντέλα που έχουν προηγηθεί.

Μέχρι αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για το πώς θα μοιάζει η νέα γενιά του πολυτελούς SUV, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως δεν θα υπάρχουν παραδοσιακά χερούλια.

Οι πόρτες θα ανοίγουν με έναν καινούργιο μηχανισμό στο ύψος των παραθύρων, παρόμοιο με αυτόν της Ford Mustang Mach-E.

Ψηφιακή καμπίνα και πολυτελής εξοπλισμός

Η νέα BMW X5 θα φέρει μαζί της ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η μάρκα στον τομέα της τεχνολογίας και της άνεσης. Το νέο σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης iDrive X και το νέο BMW Panoramic iDrive θα αποτελούν βασικά στοιχεία του εσωτερικού, ενώ πλούσια θα είναι η λίστα του εξοπλισμού.

Ανάμεσα στις ανέσεις που φημολογείται πως θα περιλαμβάνει το νέο μοντέλο, θα είναι το σύστημα αυτόματου κλεισίματος των θυρών, μια τεχνολογία που μέχρι πρότινος είχαν πρόσβαση μόνο οι λιμουζίνες της μάρκας, όπως η Σειρά 7.

Πλήρης γκάμα κινητήρων: από βενζίνη έως υδρογόνο

Η νέα BMW X5 θα αποτελέσει ένα από τα πιο πολυδιάστατα μοντέλα στην ιστορία της σειράς. Κατά το επίσημο ντεμπούτο της, που αναμένεται να γίνει τον Απρίλιο ή το Μάιο, θα παρουσιαστούν δύο εκδόσεις plug-in υβριδικής τεχνολογίας (PHEV), τρεις αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές για την iX5 και μια βενζινοκίνητη επιλογή με ισχύ 400 ίππους.

Στα σχέδια των Βαυαρών ίσως είναι και η άφιξη μιας υδρογονοκίνητης έκδοσης μέχρι το 2028, δείχνοντας ξεκάθαρα τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της BMW στον τομέα της εναλλακτικής κινητικότητας.

Πρεμιέρα και εμπορική διάθεση

Η νέα BMW X5 θα είναι από τα πρώτα νέα μοντέλα της φίρμας που θα παρουσιαστούν παγκοσμίως μέσα στο 2026. Η εμπορική της διάθεση αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι, με τις πρώτες παραδόσεις στους πελάτες να τοποθετούνται χρονικά τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.