Το αυτοκίνητο του Ερντογάν κατακτά την Ευρώπη – Πότε θα ξεκινήσουν οι πωλήσεις του

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Togg T10X, του πρώτου Made in Turkey αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου.

Ήταν 29 Οκτωβρίου του 2022, ανήμερα της 99ης επετείου από την ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωνε την έναρξη παραγωγής του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού τουρκικού αυτοκινήτου.

Ήταν το T10Χ, ένα μικρομεσαίο SUV που έφερε την υπογραφή της τουρκικής Togg, μιας κοινοπραξίας 5 τουρκικών κολοσσών. Το εγχείρημα της εταιρείας ήταν… καταδικασμένο να πετύχει δεδομένου ότι έλαβε την υποστήριξη του Τούρκου Προέδρου μέσω μειώσεων φόρων, δωρεάν παραχώρησης γης και χαμηλού κόστους δανεισμού.

Οι πωλήσεις ξεκίνησαν το 2023 και μέχρι σήμερα το προηγμένο τεχνολογικά SUV έχει γίνει ανάρπαστο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο επτάμηνο του τρέχοντος έτους το T10X είναι το δεύτερο μοντέλο σε πωλήσεις στην Τουρκία, αριθμώντας 19.821 οχήματα, πίσω μόνο από το Renault Clio, ενώ κυριαρχεί στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

Πρώτη στάση η Γερμανία

Το εμπορικό ταξίδι της Togg δεν θα περιοριστεί μόνο εντός των τουρκικών συνόρων, μιας και σύμφωνα με τη γερμανική Bild, μέχρι το τέλος του 2025, το T10X θα διατίθεται προς πώληση και στη Γερμανία.

Προτού ωστόσο καταστεί διαθέσιμο στους Γερμανούς καταναλωτές, θα παρουσιαστεί στο ευρωπαϊκό κοινό στην επικείμενη έκθεση IAA Mobility του Μονάχου, το διάστημα 9-14 Σεπτεμβρίου. Η Bild προσθέτει ότι στη Γερμανία ζουν περίπου 3 εκατ. Τούρκοι, γεγονός που διασφαλίζει την εμπορική επιτυχία του SUV.

Παράλληλα, γνωστό γερμανικό περιοδικό αυτοκινήτου πρόσφατα υπέβαλε το μοντέλο σε ένα επίπονο τεστ αντοχής, ταξιδεύοντας πίσω από το τιμόνι του από την Τουρκία στη Γερμανία, με ενδιάμεσους προορισμούς τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Σλοβενία και την Αυστρία, με τους δημοσιογράφους να αναφέρουν ότι το ταξίδι ήταν απροβλημάτιστο.

Προ των πυλών και το 2ο μοντέλο

Την ίδια ώρα η Togg ετοιμάζει το λανσάρισμα στην τουρκική αγορά και του δεύτερου μοντέλου της, του ηλεκτρικού fastback T10F. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το T10F θα εκτεθεί στα κέντρα εμπειρίας της Togg σε όλη την Τουρκία, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να δουν το όχημα πριν προχωρήσουν σε παραγγελία. Οι ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, θα μπορούν να παραγγείλουν το μοντέλο από τον προσεχή Σεπτέμβριο, ενώ μέσα στον ίδιο μήνα αναμένεται να αρχίσουν και οι πρώτες παραδόσεις.

Το T10F, το οποίο άρχισε να υποβάλλεται σε δοκιμές τον Αύγουστο του 2024, θα διαθέτει αυτονομία 600 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση — περίπου 80 χιλιόμετρα περισσότερα από το υπάρχον SUV μοντέλο της Togg.

Το όχημα μπορεί να φορτίσει από το 20% έως το 80% σε 28 λεπτά, χρησιμοποιώντας τεχνολογία ταχείας φόρτισης, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 218 ίππους και επιτρέπει επιτάχυνση από 0 σε 100 χλμ./ώρα σε 7,2 δευτερόλεπτα.