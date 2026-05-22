Το Citroen 2CV επιστρέφει με τιμή 15.000 ευρώ – Η πρώτη εικόνα

Η Citroen επιβεβαιώνει επίσημα ότι το εμβληματικό 2CV επιστρέφει ως ένα ηλεκτρικό και προσιτό αυτοκίνητο που θα αποτίει φόρο τιμής στο παρελθόν.

Η Citroen έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού 2CV, αποκαλύπτοντας μια σιλουέτα που παραπέμπει άμεσα στο μοντέλο που καθόρισε την ευρωπαϊκή αυτοκινητική ιστορία.

Η κίνηση αυτή συνέπεσε χρονικά με την ανακοίνωση του στρατηγικού πλάνου της Stellantis για το 2030, όπου το νέο 2CV καταλαμβάνει κεντρική θέση ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της μελλοντικής πορείας της μάρκας.

Η εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα, αν και δεν αποκαλύπτει πολλά, δείχνει ότι το αυτοκίνητο υιοθετεί συγκεκριμένα σχεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν στον πρόγονό του, όπως η στρογγυλεμένη σιλουέτα και τα μεγάλα κυκλικά φωτιστικά σώματα LED στο μπροστινό μέρος του.

Οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, όπως η χωρητικότητα της μπαταρίας, η αυτονομία και η ισχύς του ηλεκτρικού συνόλου δεν ανακοινώνονται προσώρας. Η Citroen αναμένεται να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο της μοντέλο κατά τους επόμενους μήνες, εντείνοντας την αναμονή για ένα αυτοκίνητο που υπόσχεται να συνδυάσει τη νοσταλγία με τις σύγχρονες ανάγκες της αστικής ηλεκτροκινητικότητας.

Με τιμή στα 15.000 ευρώ

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι Γάλλοι θέλουν να το προσφέρουν σε χαμηλή τιμή, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως θα κοστίζει κάτω από 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της Stellantis, το νέο αυτό μοντέλο έχει σχεδιαστεί ως ο βασικός «μοχλός» ενίσχυσης της εμπορικής εικόνας και των πωλήσεων της Citroen, με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ευρώπη κοντά στο 50% έως το τέλος της δεκαετίας. Η έναρξη της παραγωγής του νέου 2CV τοποθετείται χρονικά εντός του 2028.