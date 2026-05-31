To Dacia Duster έγινε pick-up, αλλά η τιμή του είναι στα ύψη

Η Borel δίνει τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να αγοράσει ένα Dacia Duster pick-up με εργοστασιακό σύστημα υγραερίου, η τιμή του ωστόσο είναι αρκετά τσουχτερή.

Το Dacia Duster έχει γράψει τη δική του success story στην ευρωπαϊκή αγορά, βασιζόμενο σε μια απλή αλλά άκρως επιτυχημένη συνταγή: προσιτή τιμή, αποδοτικοί κινητήρες και ένας αυθεντικά σκληροτράχηλος χαρακτήρας. Παρά τη μεγάλη του επιτυχία, η ρουμανική φίρμα αρνείται πεισματικά να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα μερίδας του κοινού, το οποίο ζητά επίμονα μια έκδοση pick-up.

Τη λύση σε αυτό το κενό έρχονται να δώσουν εξωτερικοί συνεργάτες, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη γαλλική εταιρεία Borel, η οποία ανέλαβε να μεταμορφώσει το δημοφιλές SUV σε… «αγροτικό».

Μονοκάμπινο ή διπλοκάμπινο

Η προσέγγιση της Borel βασίζεται σε μια έξυπνη μετατροπή. Η εταιρεία διατηρεί ανέπαφο το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, από τον πρόβολο μέχρι και την καμπίνα, και στη συνέχεια προσαρμόζει μια καρότσα στο πίσω μέρος. Ανάλογα με τις ανάγκες, το Duster pick-up προσφέρεται τόσο σε μονοκάμπινη όσο και σε διπλοκάμπινη έκδοση, με το ωφέλιμο φορτίο του χώρου φόρτωσης να αγγίζει τα 430 κιλά.

Το pick-up της Borel δεν στερείται σε τίποτα από την άνεση και την τεχνολογία του εργοστασιακού μοντέλου. Η μετατροπή γίνεται αποκλειστικά πάνω στην κορυφαία έκδοση εξοπλισμού Journey. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός απολαμβάνει ένα σύγχρονο εσωτερικό με οθόνη αφής 10,1 ιντσών και λειτουργία Mirror Link, αυτόματο κλιματισμό, adaptive cruise control, καθώς και σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί.

Την premium εικόνα συμπληρώνουν οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, οι ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες, αλλά και οι αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω που διευκολύνουν την κίνηση στην πόλη.

Με σύστημα διπλού καυσίμου

Κάτω από το καπό, το μοντέλο κρύβει ένα ιδιαίτερα οικονομικό κινητήριο σύνολο. Εφοδιάζεται με τον κινητήρα διπλού καυσίμου Eco-G, ο οποίος αποδίδει 150 ίππους και μπορεί να καταναλώσει τόσο βενζίνη όσο και υγραέριο (LPG). Η ισχύς αυτή μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς, εξασφαλίζοντας κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες, ενώ η συνδυαστική χρήση των δύο καυσίμων εκτοξεύει τη συνολική αυτονομία πάνω από το εντυπωσιακό φράγμα των 1.000 χιλιομέτρων.

Στα ύψη η τιμή του

Το μεγάλο «αγκάθι» σε αυτή την κατά τα άλλα ελκυστική πρόταση παραμένει το κόστος, καθώς η custom εργασία της γαλλικής εταιρείας πληρώνεται ακριβά. Στην αγορά της Γαλλίας, η τιμή για το μονοκάμπινο Duster pick-up ξεκινά από τα 37.900 ευρώ, ενώ η διπλοκάμπινη έκδοση σκαρφαλώνει στα 38.900 ευρώ.

Με τις τιμές αυτές να είναι κατά περίπου 8.000 ευρώ υψηλότερες από το κανονικό, εργοστασιακό SUV, το pick-up της Borel απομακρύνεται από τη low-budget φιλοσοφία της Dacia, αποτελώντας πλέον μια exclusive επιλογή για λίγους και συνειδητοποιημένους αγοραστές.