To ευρωπαϊκό DNA της Zeekr – Σε ποια πόλη της Ευρώπης σχεδιάζονται τα μοντέλα της

Το Γκέτεμποργκ είναι η «σχεδιαστική έδρα» της Zeekr, ενώ στην ίδια πόλη φιλοξενείται και ένα R&D Κέντρο της μάρκας.

Παρότι η επίσημη έδρα της Zeekr βρίσκεται στο Ningbo της ανατολικής Κίνας, περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Σαγκάη, η εταιρεία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, όπου εδρεύει και η Volvo Cars.

Εκεί άλλωστε βρίσκεται ένα σημαντικό μέρος της τεχνολογικής και σχεδιαστικής δραστηριότητας της premium μάρκας ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου Geely.

Πώς προέκυψε η σχέση της με τη Σουηδία

Μετά την εξαγορά της τελευταίας από τη Geely, το 2010, η νέα ιδιοκτήτρια προχώρησε το 2013 στην ίδρυση της China Euro Vehicle Technology (CEVT) και του Uni3 στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λιντχόλμεν, στο Γκέτεμποργκ. Με περισσότερους από χίλιους μηχανικούς προσωπικό, το Uni3, όπως βαφτίστηκε το Tech-Hub – έδρα της CEVT, έγινε το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Geely Group στην Ευρώπη, εξελίσσοντας τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης και ηλεκτροκίνησης (από software έως πλήρως ολοκληρωμένες πλατφόρμες αυτοκινήτων), για όλες τις μάρκες του ομίλου, της Volvo συμπεριλαμβανομένης.

Σήμερα, περισσότερα από 2 εκατομμύρια οχήματα απ’ όλες τις μάρκες του ομίλου, είναι βασισμένα σε πλατφόρμες που έχουν εξελιχθεί στις εγκαταστάσεις της CEVT.

Η γέννηση της Zeekr

Στην πορεία, το Geely Group διέγνωσε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός premium brand αφιερωμένου αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση, όπερ και εγένετο Zeekr. Ήδη από την ίδρυσή της το 2021, η Zeekr είδε όλα τα μοντέλα της – με πρώτο το shooting brake Zeekr 001 να δημιουργούνται από λευκή κόλλα χαρτί στις εγκαταστάσεις της CEVT.

Τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, η CEVT μετονομάστηκε σε Zeekr Technology Europe AB, αντανακλώντας τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραμάτισε – και συνεχίζει να διαδραματίζει – στην ανάπτυξη και παγκόσμια διάδοση της Zeekr.

Όλα τα μοντέλα της Zeekr που ακολούθησαν: το 001, το Zeekr X, το Zeekr 7X και το Zeekr 7GT, έχουν κοινή αφετηρία, τις εγκαταστάσεις της Zeekr Technology Europe. Αρχικά από το Global Design Center της Zeekr, όπου με επικεφαλής τον Stefan Sielaff, με προϋπηρεσία σε Bentley και Audi, σχεδιάζονται και παίρνουν μορφή όλα τα μοντέλα της μάρκας, πριν περάσουν στο στάδιο της τεχνολογικής εξέλιξης, στο παρακείμενο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της μάρκας.

Η Zeekr στην Ελλάδα

Από το 2025, η Zeekr δραστηριοποιείται επίσημα στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας την παρουσία της με το πρώτο της εκθεσιακό σημείο, το Zeekr Experience Store, στον κόμβο Αμαρουσίου (Κηφισίας 87). Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τα χαρακτηριστικά των οχημάτων, να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες της μάρκας και να πραγματοποιήσουν ένα test drive.