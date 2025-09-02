Το gov.gr μεγαλώνει: Πώς μπορείς να επεκτείνεις εύκολα το δίπλωμα οδήγησης

Μόλις ολοκληρωθούν επιτυχώς όλες οι εξετάσεις, η νέα άδεια εκδίδεται αυτόματα και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από την εφαρμογή.

Το gov.gr συνεχίζει να διευρύνεται με νέες υπηρεσίες με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Πλέον, οι πολίτες μπορούν μέσω της ενότητας «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις» να επεκτείνουν την άδεια οδήγησης σε επιπλέον κατηγορίες (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ ή C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE με ή χωρίς ΠΕΙ).

Παράλληλα, μέσω του gov.gr οι πολίτες μπορούν πλέον να εκκινούν τη διαδικασία και για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Ο πολίτης θα χρειαστεί να εισέλθει στο Taxisnet, και στη συνέχεια:

να επιλέξει τις κατηγορίες άδειας οδήγησης που επιθυμεί

να συμπληρώσει στοιχεία που τυχόν τον κατατάσσουν σε ειδικές κατηγορίες εξεταζόμενων και να επισυνάψει τα σχετικά αποδεικτικά (πχ εξέταση με ακουστικά)

να έχει διαχειριστεί την φωτογραφία του και την υπογραφή του στην εφαρμογή myphoto ώστε να αντληθούν κατά την αίτηση του

να εκδώσει και εξοφλήσει το κατάλληλο παράβολο (η εφαρμογή τον οδηγεί στην έκδοση και πληρωμή του)

να επισυνάψει τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε βήματα και προϋποθέτει την εκπαίδευση από Σχολή Οδηγών, περιλαμβάνοντας την εξέτασή σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

Σε όλα τα βήματα, η εφαρμογή, ενημερώνει τον πολίτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και γραπτό μήνυμα (sms).

Βήμα 1: Διαδικασία έκδοσης δελτίου εκπαίδευσης υποψήφιου οδηγού

επιλέγει την/τις κατηγορία/ες άδειας οδήγησης που επιθυμεί

Εφόσον οι κατηγορίες που επιλέξατε απαιτούν την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών,η εφαρμογή του χορηγεί έναν τετραψήφιο αριθμό (PIN) και ενημερώνεται για τις ειδικότητες των ιατρών από τις οποίες απαιτείται εξέταση

επισκέπτεται τους ιατρούς και με την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης, ενημερώνεται αυτόματα η εφαρμογή. Εφόσον κριθεί ικανός/ή από όλους τους γιατρούς, μπορεί να συνεχίσει την αίτηση του

θα πρέπει να εκδώσει και να πληρώσει το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο

Το δελτίο εκπαίδευσης υποψήφιου οδηγού δεν εκδίδεται αμέσως αλλά κατόπιν ελέγχου.

Βήμα 2: Επιλογή σχολής οδηγών και παρακολούθηση θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων

Μετά την έκδοση του δελτίου εκπαίδευσης υποψηφίου οδηγού, μπορεί να ξεκινήσει την παρακολούθηση των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει τη σχολή οδηγών αν δεν το έχει ήδη κάνει.

Βήμα 3: Προγραμματισμός θεωρητικών εξετάσεων

Όταν ολοκληρωθεί η θεωρητική εκπαίδευση, η εξουσιοδοτημένη από τον πολίτη σχολή οδηγών, θα αναλάβει την αποστολή του αιτήματος για προγραμματισμό θεωρητικής του εξέτασης.

Βήμα 4: Προγραμματισμός πρακτικών εξετάσεων

Εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία τη θεωρητική εξέταση και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η πρακτική εκπαίδευση, η εξουσιοδοτημένη από τον πολίτη σχολή οδηγών, θα αναλάβει την αποστολή του αιτήματος για προγραμματισμό πρακτικής του εξέτασης.

Βήμα 5: Έκδοση και παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης

Μετά την επιτυχία στην πρακτική εξέταση, η διαδικασία έκδοσης της άδειας εξαρτάται από τις κατηγορίες που έχει επιλέξει:

Για μια κατηγορία (π.χ. A1) η αίτηση εκτύπωσης γίνεται αυτόματα μετά την επιτυχία στην εξέταση

Για δύο κατηγορίες (π.χ. A1 και C), η αίτηση γίνεται αυτόματα αφού ο πολίτης περάσει τις εξετάσεις και στις δύο κατηγορίες

Αν περάσει μόνο τη μία, μπορεί να ζητήσει έκδοση άδειας μόνο για αυτή. Όταν περάσει και τη δεύτερη, θα χρειαστεί νέα αίτηση και νέο παράβολο για την έκδοση άδειας με όλες τις κατηγορίες

Η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) θα αναγράφεται στο δίπλωμα με τον κωδικό 95.

Την άδεια θα παραλάβει ο πολίτης ή εκπρόσωπός του, από την Περιφέρεια που έχει επιλέξει στην αίτησή του.