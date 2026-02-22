Το Jaecoo 7 ξεδιπλώνει τις off-road δυνατότητές του στον Παρνασσό

H παρουσία του Jaecoo 7 αποδεικνύει έμπρακτα ότι η υψηλή αισθητική και η ανθεκτικότητα μπορούν να συνυπάρχουν ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Σε ένα από τα πιο εμβληματικά χειμερινά σκηνικά της χώρας, το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, το Jaecoo 7 δίνει δυναμικό «παρών» σε μια premium εγκατάσταση που μετατρέπει την πύλη εισόδου του Κέντρου σε ένα υπαίθριο showroom υψηλών προδιαγραφών.

Το Jaecoo 7 θα βρίσκεται εκεί έως τα μέσα Απριλίου, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τι σημαίνει σύγχρονη και περιπετειώδης μετακίνηση.

Διπλή εκπροσώπηση

Οι επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δύο εκδόσεις του μοντέλου:

Το Jaecoo 7 Exclusive AWD θα είναι τοποθετημένο για στατική επίδειξη, αναδεικνύοντας τον premium σχεδιασμό και τον δυναμικό του χαρακτήρα.

Ένα από τα πιο μοναδικά χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι το ευφυές σύστημα τετρακίνησης “ARDIS All Road Drive Intelligent System”, το οποίο προσφέρει επτά διαφορετικά προγράμματα οδήγησης: Economy, Standard, Sport, Sand, Mud, Snow και Off-Road. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο όχημα να προσαρμόζεται άμεσα, σε κάθε είδους έδαφος, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, ασφάλεια και άνεση.

Διαθέσιμο για test drive θα είναι Jaecoo 7 SHS-P, το οποίο εφοδιάζεται με το plug-in υβριδικό σύνολο Super Hybrid System (SHS) που συνδυάζει έναν τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων και δυο ηλεκτροκινητήρες 150 kW (204 ίπποι) και 62 kW (84 ίπποι), με τον δεύτερο όμως να μην παρέχει ισχύ στους τροχούς, αφού λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια.

Η συνολική απόδοση ανέρχεται στους 347 ίππους και 525 Nm ροπής. Με τη μπαταρία και το ρεζερβουάρ γεμάτα, η συνολική αυτονομία του μοντέλου φτάνει τα 1.200 χιλιόμετρα.

Η Jaecoo έρχεται στη χώρα μας από την O&J Automotive Ελλάς, του ομίλου Emil Frey που εισάγει τα Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. Οι τιμές του, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας:

– Jaecoo 7 Exclusive AWD: από 32.400 ευρώ

– Jaecoo 7 SHS-P Select: από 33.490 ευρώ