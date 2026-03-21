Το «καρέ» της Lamborghini: Λανσάρισμα τεσσάρων νέων μοντέλων μέσα στο 2026

H Lamborghini θα παρουσιάσει τέσσερα νέα μοντέλα μέσα στο 2026, με τις προσθήκες να είναι πιθανότατα ειδικές εκδόσεις των βασικών μοντέλων της, όπως η Temerario, η Revuelto και η Urus.

Τέσσερα νέα μοντέλα θα παρουσιάσει η Lamborghini μέσα στο 2026. Με αυτό τον τρόπο επιθυμεί να επεκτείνει ακόμη περισσότερη τη γκάμα της, αυξάνοντας τις διαθέσιμες επιλογές των πελατών και συνεπώς την κερδοφορία της.

Όλες οι προσθήκες θα γίνουν μέσα στο 2026

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Stephan Winkelmann δήλωσε ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει μια σειρά από νέα μοντέλα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει το Μάιο σε μια ειδική εκδήλωση στην Imola, θα ακολουθήσει μια ακόμη στο Goodwood Festival of Speed ​​τον Ιούλιο, μια στο Pebble Beach Concours της Καλιφόρνια τον Αύγουστο και μια τελευταία στην έκθεση Art Basel στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

Έχοντας ολοκληρώσει πλέον την πρώτη φάση ανανέωσης της γκάμας της, εξηλεκτρίζοντας το σύνολο των μοντέλων της, η Lamborghini θα ξεκινήσει τώρα τη δεύτερη, η οποία εστιάζει στον εμπλουτισμό των επιλογών με ειδικές εκδόσεις. Το ίδιο έχει κάνει και στο παρελθόν με αυτοκίνητα όπως η Huracan Sterrato, η Aventador SVJ και η Urus Performante.

Ο Winkelmann δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις νέες προσθήκες αλλά διαβεβαίωσε ότι τα τέσσερα αυτοκίνητα θα αφορούν τέσσερις διαφορετικούς τύπους αμαξώματος. Οι πρωτες πληροφορίες κάνουν λόγο πως πρόκειται για τρεις ειδικές εκδόσεις που θα βασίζονται σε τρία βασικά μοντέλα της μάρκας, τις Temerario, Revuelto και Urus ενώ η τέταρτη προσθήκη θα είναι κάτι αρκετά διαφορετικό, και μάλλον αρκετά πιο ακριβό.

Εστίαση στα plug-in υβριδικά

Εκτός απροόπου, κανένα από τα νέα μοντέλα δεν θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Η ιταλική εταιρεία έχει αποφασίσει να επενδύσει στα plug-in υβριδικά, έπειτα από τη μείωση της ζήτησης για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα μεταξύ των εύπορων πελατών της. Σχετικά με τα plug-in υβριδικά ανέφερε ότι προσφέρουν το καλύτερο και από τους δύο κόσμους, συνδυάζοντας την ευελιξία και την άμεση επιτάχυνση χαμηλών στροφών της τεχνολογίας ηλεκτρικής μπαταρίας με το συναίσθημα και την ισχύ ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης.