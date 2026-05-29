To Mitsubishi Pajero επιστρέφει – Πότε κάνει πρεμιέρα

Το Mitsubishi Pajero νέας γενιάς θα κάνει ντεμπούτο αυτο το φθινόπωρο και θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας προϊοντικής επίθεσης της ιαπωνικής φίρμας.

Η Mitsubishi ανακοίνωσε ότι το ολοκαίνουργιο SUV που ετοιμάζει θα ονομάζεται Pajero και θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 2026, ύστερα από περίπου 5 χρόνια απουσίας από την παγκόσμια αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της φίρμας, το νέο Pajero θα γίνει η νέα της ναυαρχίδα.

Μεγάλη κληρονομιά

Το Pajero κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1982 και, από την αρχή, συνδύαζε τις off-road δυνατότητες ενός τετρακίνητου αυθεντικού SUV με την άνεση ενός επιβατικού αυτοκινήτου πάνω στην άσφαλτο. Το Pajero ξεκίνησε να αγωνίζεται στο Ράλι Ντακάρ – το πιο απαιτητικό ράλι στον κόσμο – το 1983, εξασφαλίζοντας συνολικά 12 νίκες, εκ των οποίων οι επτά ήταν συνεχόμενες.

Αυτό το επίτευγμα το βοήθησε σημαντικά να καθιερωθεί ως ένα αυτοκίνητο που προσέφερε απαράμιλλες επιδόσεις εκτός δρόμου και μεγάλη ανθεκτικότητα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών σε όλο τον κόσμο.

Σε τέσσερις γενιές, το μοντέλο κατάφερε να πετύχει συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 3,25 εκατομμυρίων μονάδων σε περισσότερες από 170 χώρες και περιοχές παγκοσμίως και να γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της ιαπωνικής μάρκας.

Πάνω σε πλαίσιο τύπου σκάλας

Το νέας γενιάς Pajero θα βασίζεται στο πλαίσιο τύπου σκάλας που χρησιμοποιεί το L200 pick-up, όμως η φίρμα ανακοινώνει πως θα έχει νέας σχεδίασης καμπίνα και ότι θα εξοπλίζεται με διαφορετική ανάρτηση τόσο μπροστά όσο και πίσω.

Στόχος της Mitsubishi είναι το αυτοκίνητο να είναι ικανό πάνω στο χώμα, τιμώντας το παρελθόν του και παράλληλα, να προσφέρει μια εκλεπτυσμένη και άνετη οδηγική εμπειρία στην άσφαλτο. Στάνταρ θα είναι το σύστημα τετρακίνησης, ενώ όσον αφορά τα κινητήρια σύνολο, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο πως το νέο Pajero θα συνδυάζεται με θερμικές επιλογές και με ένα plug-in υβριδικό σύνολο.

Ο ερχομός του Pajero αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που περιλαμβάνει επίσης το λανσάρισμα 13 νέων μοντέλων (από MPV και kei cars μέχρι SUV και pick-up) μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2032. Τα πέντε από αυτά θα είναι υβριδικά και άλλα πέντε θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά.