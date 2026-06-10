To Μουντιάλ με τον μεγαλύτερο στόλο αυτοκινήτων στην ιστορία

Hyundai, Kia και Genesis θα διαθέσουν 1.500 αυτοκίνητα για την ομαλή διεξαγωγή του φετινού Παγκόσμιου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε 16 πόλεις.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινάει σε λίγες μέρες θα έχει τον μεγαλύτερο στόλο οχημάτων που έχει προετοιμαστεί ποτέ για τουρνουά ποδοσφαίρου.

Ο όμιλος Hyundai μέσω των μαρκών Hyundai, Kia και Genesis, έχει αναλάβει τη μεταφορά των ομάδων, των διαιτητών, του προσωπικού της διοργάνωσης αλλά και πολλών αξιωματούχων και καλεσμένων που θα βρεθούν στις εξέδρες των αγώνων.

Τουλάχιστον 1.500 οχήματα θα χρησιμοποιηθούν στο Μουντιάλ του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Ο στόλος περιλαμβάνει επιβατικά αυτοκίνητα, SUV, 7θέσια οχήματα, λεωφορεία, ακόμη και ρομπότ περιπολίας.

Ο μεγαλύτερος στόλος αυτοκινήτων στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Hyundai ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύσει 994 επιβατικά αυτοκίνητα και 506 λεωφορεία για την ομαλή διεξαγωγή του Παγκόσμιου Κυπέλλου, τα οποία θα μοιραστούν στις 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, και οι αποστάσεις μεταξύ των πόλεων είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Μεταξύ άλλων, η Hyundai θα διαθέσει αυτοκίνητα Tucson, Sonata, Santa Fe, Palisade και Kona, η Kia θα προσφέρει οχήματα Sportage, Sorento, Telluride και Carnival, ενώ από την πλευρά της, η Genesis θα θέσει στη διάθεση της διοργάνωσης αυτοκίνητα GV80.

Ρομπότ περιπολίας στα γήπεδα

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δεν θα μείνει στην ιστορία μόνο για τον μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων που θα χρησιμοποιηθούν.

Η Hyundai θα χρησιμοποιήσει επίσης ρομπότ Boston Dynamics Spot, τα οποία θα περιπολούν και θα παρακολουθούν συγκεκριμένα σημεία, βοηθώντας έτσι το έργο της Αστυνομία. Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη χρήση ρομπότ από την Hyundai σε τουρνουά FIFA.