Το νέο Audi RS 5 συστήνεται στη Formula 1

Το νέο Audi RS 5, το πρώτο high-performance plug-in hybrid μοντέλο της Audi Sport, συμμετέχει από φέτος στα F1 Pirelli Hot Laps.

Η Audi συνδέει την υβριδική τεχνολογία με την κορυφαία δράση της Formula 1, κάνοντας το ντεμπούτο του νέου Audi RS 5 στο Grand Prix του Μαϊάμι. Το μοντέλο εντάσσεται στο πρόγραμμα F1 Pirelli Hot Laps, προσφέροντας σε τυχερούς προσκεκλημένους την εμπειρία μιας αυθεντικής πίστας F1 από το κάθισμα του συνοδηγού, με οδηγούς-θρύλους στο τιμόνι.

Ως το πρώτο plug-in υβριδικό υψηλών επιδόσεων της Audi Sport, το RS 5 εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τη μάρκα.

Υβριδική ισχύς με καθαρόαιμο σπορ χαρακτήρα

Με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 470 kW / 639 hp και τελική ταχύτητα έως 285 χλμ./ώρα, το νέο Audi RS 5 αποτελεί ιδανική επιλογή για το πρόγραμμα F1 Pirelli Hot Laps. Στο πλαίσιο επιλεγμένων Grand Prix, οι προσκεκλημένοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πίστες της Formula 1 μέσα από σπορ μοντέλα παραγωγής, με επαγγελματίες οδηγούς αγώνων στο τιμόνι.

Με το Audi RS 5, η Audi αποδεικνύει ότι η ακρίβεια στις στροφές, η υψηλή σπορ απόδοση και ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης μπορούν να συνυπάρχουν. Για πρώτη φορά, η Audi Sport συνδυάζει έναν ισχυρό V6 biturbo κινητήρα 2,9 λίτρων, απόδοσης 375 kW / 510 hp, με ηλεκτροκινητήρα 130 kW. Έτσι, το μοντέλο θέτει νέα δεδομένα στην κατηγορία του, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με βελτιωμένη αποδοτικότητα.

Επαγγελματίες οδηγοί αγώνων με σημαντική ιστορία στην Audi

Δύο Audi RS 5 συμμετέχουν πλέον, ως αυτοκίνητα παραγωγής και χωρίς πρόσθετες τεχνικές μετατροπές, σε επιλεγμένους αγώνες της Formula 1, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες δυνατότητές τους σε δυναμική οδήγηση. Το ειδικό χρώμα Titanium και οι δακτύλιοι Audi σε Lava Red στο εμπρός και πίσω μέρος, καθώς και στα κεντρικά καπάκια των μαύρων ζαντών, προσθέτουν διακριτικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη χρωματική παλέτα του μονοθεσίου Audi R26.

Στο τιμόνι θα βρίσκονται δύο οδηγοί με ισχυρούς δεσμούς με την Audi και σημαντικές επιτυχίες στο παλμαρέ τους: ο Dindo Capello και ο Markus Winkelhock. Ο Capello έχει καταγράψει μεγάλες επιτυχίες στις ΗΠΑ, με πέντε νίκες στις 12 Ώρες του Sebring και δύο τίτλους στο American Le Mans Series. Ο Winkelhock είναι τρεις φορές νικητής στις 24 Ώρες του Nürburgring, ενώ το 2007 είχε προκαλέσει αίσθηση όταν βρέθηκε προσωρινά επικεφαλής στον μοναδικό του αγώνα στη Formula 1.

Η Formula 1 ως ισχυρή πλατφόρμα για την ανάπτυξη της Audi στις ΗΠΑ

Η επιλογή του Μαϊάμι για την πρεμιέρα του Audi RS 5 ως hot-lap car δεν είναι τυχαία. Η Audi αξιοποιεί τη Formula 1 ως διεθνή πλατφόρμα υψηλής απήχησης, σε μια περίοδο κατά την οποία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις ΗΠΑ, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο.