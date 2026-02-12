Το νέο Kia EV2 διέπρεψε σε τεστ αυτονομίας εν μέσω πολικού ψύχους

Το επερχόμενο Kia EV2 καταφέρε να διανύσει παραπάνω από 300 χιλιόμετρα σε συνθήκες πολικού ψύχους, καταδεικνύοντας την πρόοδο της μάρκας στην ανάπτυξη αμιγώς ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης.

Εξαιρετική επίδοση αυτονομίας σημείωσε ένα πρωτότυπο Kia EV2 στη χειμερινή δοκιμασία El Prix της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (NAF), ένα από τα πιο απαιτητικά τεστ ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως.

Η δοκιμασία πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο – μία το καλοκαίρι και μία τον χειμώνα – και συγκρίνει ηλεκτρικά μοντέλα της νορβηγικής αγοράς υπό πανομοιότυπες, ρεαλιστικές συνθήκες οδήγησης και φόρτισης. Η φετινή χειμερινή διοργάνωση ήταν η δυσκολότερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, καθώς η θερμοκρασία έπεσε έως και στους -31°C.

Έκανε 413 χιλιόμετρα μέσα σε 5+ ώρες

Το πρωτότυπο EV2, εξοπλισμένο με μπαταρία 61 kWh και ζάντες 19 ιντσών, διένυσε 310 χιλιόμετρα σε περισσότερες από πέντε ώρες οδήγησης μέσα σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, προτού σταματήσει στην ορεινή περιοχή Jotunheimen της Νορβηγίας, όπου ο υδράργυρος σπάνια ξεπερνά τους -21°C.

Αν και η τελική εργοστασιακή αυτονομία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, η Kia στοχεύει σε 448 χιλιόμετρα με τη συγκεκριμένη μπαταρία. Η απόκλιση μεταξύ των δύο αριθμών θεωρείται μικρή (περίπου 24%) λόγω των συνθηκών και συγκεκριμένα αποτέλεσε την κορυφαία επίδοση μεταξύ των οχημάτων που συμμετείχαν στο τεστ.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η επίδοση στη φόρτιση: το EV2 χρειάστηκε 36 λεπτά για να φορτίσει από το 10% στο 80%, μόλις έξι λεπτά περισσότερα από την εργοστασιακή μέτρηση, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

«Αυτό το αποτέλεσμα είναι απόδειξη ότι το EV2 θα συνεχίσει να προσφέρει μεγάλη αυτονομία ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες», δήλωσε ο Pablo Martinez Masip, Αντιπρόεδρος Προϊόντος και Μάρκετινγκ της Kia Europe. «Το να είσαι το σημείο εισόδου στη σειρά ηλεκτρικών οχημάτων της Kia δεν σημαίνει συμβιβασμό», πρόσθεσε.

Αν και πρόκειται για πρωτότυπο και τα αποτελέσματά του δεν συμπεριλήφθηκαν στην επίσημη τελική έκθεση της NAF, το EV2 ολοκλήρωσε τη διαδρομή παράλληλα με το επίσημο πρόγραμμα, υπό ακριβώς τις ίδιες συνθήκες με τα μοντέλα παραγωγής.

Το EV2 σε παραγωγή

Το EV2 είναι το δεύτερο ηλεκτρικό μοντέλο της Kia που παράγεται στο εργοστάσιο της μάρκας στη Σλοβακία. Τα αυτοκίνητα που εξοπλίζονται με τη μικρή μπαταρία των 42,2 kWh βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε παραγωγή, θα ακολουθήσουν αυτά με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 61,0 kWh, ενώ οι GT-line εκδόσεις θα αρχίσουν να συναρμολογούνται τον Ιούνιο του 2026.