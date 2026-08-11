Το νέο Mitsubishi που αποδίδει 400 ίππους και φέρει την υπογραφή της Pininfarina

Το νέο χάτσμπακ της Mitsubishi είναι ηλεκτρικό, έχει την υπογραφή της Pininfarina και αποδίδει έως και 400 ίππους.

Η Mitsubishi ετοιμάζεται να εμπλουτίσει τη γκάμα της με ένα νέο, ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο υπόσχεται να τραβήξει τα βλέμματα, αν και οι Ευρωπαίοι οδηγοί μάλλον θα μείνουν… με την όρεξη.

Πρόκειται για ένα χάτσμπακ, που αποκαλύφθηκε στην Αυστραλία με την ονομασία ASX VR-e και αναμένεται να φτάσει στις τοπικές εκθέσεις προς το τέλος του έτους.

Με την υπογραφή της Pininfarina

Πίσω από τα σήματα της ιαπωνικής εταιρείας, ωστόσο, κρύβεται μια ενδιαφέρουσα ιστορία «μεταμφίεσης», αφού το νέο ASX VR-e είναι ουσιαστικά ένα Foxtron Bria με διαφορετικά εμβλήματα. Τα δύο αυτοκίνητα μοιράζονται ακόμη και την ίδια σχεδιαστική ταυτότητα, καθώς αυτή αποτελεί ένα από τα «όπλα» του μοντέλου. Δεν είναι τυχαίο πως η σχεδίασή του φέρει την υπογραφή του διάσημου ιταλικού οίκου Pininfarina.

Η εξωτερική του εμφάνιση ξεχωρίζει από την οριζόντια LED φωτεινή μπάρα στο εμπρός μέρος, κάτω από την οποία βρίσκονται τα δύο κύρια φωτιστικά σώματα και μια μεγάλη μαύρη γρίλια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αεραγωγός που περνά κάτω από τη φωτεινή μπάρα, ένα στοιχείο που θυμίζει το Dodge Charger Daytona.

Σύγχρονο και μίνιμαλ εσωτερικό

Παρότι το Bria παρουσιάστηκε αρχικά ως αριστεροτίμονο, το ASX VR-e έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες της δεξιοτίμονης αγοράς της Αυστραλίας. Η καμπίνα διαμορφώνεται γύρω από μια μεγάλη αιωρούμενη οθόνη για το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, με μια σειρά από φυσικά κουμπιά να βρίσκονται τοποθετημένα ακριβώς από κάτω.

Τον ψηφιακό χαρακτήρα του μοντέλου ενισχύει ο πίνακας οργάνων, ενώ το τιμόνι τεσσάρων ακτινών και το καμπυλωτό ταμπλό δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει σε τίποτα τα μέχρι τώρα γνωστά μοντέλα της Mitsubishi.

Με έως 400 ίππους

Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το Mitsubishi ASX VR-e μοιράζεται το μηχανολογικό υπόβαθρο του Bria. Υιοθετεί ένα κινητήριο σύνολο που αποτελείται από μια μπαταρία χημείας LFP με χωρητικότητα 57,5 kWh και έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες με ισχύ 229 και 400 ίππους αντίστοιχα.