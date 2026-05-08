Το νέο Renault Clio και σε έκδοση υγραερίου: Αυτονομία 1.450 χλμ. και 120 ίπποι

H Renault, όπως είχε προαναγγείλει, επεκτείνει τη γκάμα κινητήρων του Clio με μια έκδοση διπλού καυσίμου Eco-G (βενζίνη και LPG) που υπόσχεται αυτονομία 1.450 χιλιομέτρων.

Σε σχέση με τον κινητήρα υγραερίου της προηγούνης γενιάς, το νέο Clio συνδυάζεται με κινητήριο σύνολο που αποδίδει 120 ίππους (από 100 πριν) και 200 Nm ροπής (170 πριν). Ακόμη ένα σημείο «κλειδί» είναι το κατά 25% μεγαλύτερο ρεζερβουάρ υγραερίου που πλέον μπορεί να μεταφέρει 50 λίτρα καυσίμου (από 40 λτ. προηγουμένως).

Σε συνδυασμό με το 39 λίτρων ρεζερβουάρ βενζίνης, η Renault υπόσχεται συνδυαστική αυτονομία που φτάνει ακόμη και τα 1.450 χιλιόμετρα.

Κατανάλωση και εκπομπές ρύπων

Το σύστημα διπλού καυσίμου συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC της μάρκας και, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, παρουσιάζει κατανάλωση καυσίμου 6,5 λτ./100 χλμ., όταν λειτουργεί με υγραέριο και 5,4 λτ./100 χλμ. όταν λειτουργεί με βενζίνη. Οι εκπομπές ρύπων έχουν υπολογιστεί στα 105 και 122 γραμ./χλμ. αντίστοιχα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της έκδοσης Eco-G για το Renault Clio