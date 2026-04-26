Το νέο Renault Twingo έγινε έργο τέχνης στο Παρίσι

Ο Αμερικανός εικαστικός Joshua Vides μεταμόρφωσε το νέο Renault Twingo σε μια «σχεδιαστική» ψευδαίσθηση, αποτυπώνοντας το εμβληματικό ασπρόμαυρο γραφιστικό του ύφος.

Από το 2021, η Renault έχει ξεκινήσει να παρουσιάζει ξεχωριστά projects που αναδεικνύουν ξανά την πλούσια κληρονομιά της και τα εμβληματικά μοντέλα της, τα οποία έχουν πλέον καθιερωθεί ως κομμάτι της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Στην πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της, η εταιρεία έδωσε πλήρη δημιουργική ελευθερία στον Joshua Vides, καλώντας τον να επαναπροσδιορίσει το Twingo E-Tech Electric. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Renault Carwalk, όπου από τις 8 έως τις 13 Απριλίου ο Αμερικανός καλλιτέχνης δούλεψε ζωντανά μπροστά στο κοινό, μεταμορφώνοντας το αυτοκίνητο με έμφαση αποκλειστικά στην εξωτερική του εμφάνιση.

Μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, το αυτοκίνητο μεταμορφώθηκε σταδιακά από ένα βιομηχανικό αντικείμενο, σε ένα καθηλωτικό έργο τέχνης. Η δημιουργική αυτή διαδικασία σε πραγματικό χρόνο έφερε κοντά τη σύγχρονη τέχνη, τη σχεδίαση του αυτοκινήτου και τη μαζική κουλτούρα, αποτυπώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της Renault.

Ένα χαρακτηριστικό ύφος ανάμεσα στην πραγματικότητα και το cartoon

Ο Joshua Vides, σύγχρονος καλλιτέχνης και designer, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τη μονοχρωματική του αισθητική, εμπνευσμένη από τα κόμικς και τα cartoons. Μέσα από έντονες, καθαρές περιγραφικές γραμμές, μετατρέπει αντικείμενα της καθημερινότητας σε «σχεδιαστικές» ψευδαισθήσεις, σαν να έχουν ξεπηδήσει από έναν δισδιάστατο κόσμο για να εισέλθουν στη δική μας τρισδιάστατη πραγματικότητα. Είτε πρόκειται για ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις ή αυτοκίνητα, το έργο του διερευνά τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και το αντικείμενο, ανάμεσα στην ιδέα και την υλική υπόσταση — με ένα ύφος άμεσα αναγνωρίσιμο.

Το Twingo του Joshua Vides, εκτίθεται στο Renault Carwalk στα Ηλύσια Πεδία του Παρισιού, έως τις 9 Ιουνίου, στο πλαίσιο της έκθεσης Pop Art Car. Στη συνέχεια, το έργο θα ενταχθεί στη συλλογή art cars του Renault Fund, η οποία δημιουργήθηκε για να διερευνήσει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στο αυτοκίνητο, τη σύγχρονη τέχνη και το design.

Το νέο Twingo αναμένεται στα τέλη της άνοιξης και στην ελληνική αγορά.