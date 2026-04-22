Το νέο Toyota που πέτυχε 3.100 παραγγελίες σε 1 ώρα – Ποια η χαμηλή του τιμή

Μέσα σε μια ώρα, το νέο Toyota bZ7 κατάφερε να σημειώσει 3.100 παραγγελίες, έχοντας ως όπλα τους χώρους που προσφέρει, τη μεγάλη του αυτονομία και την προσιτή του τιμή.

Η Toyota δεν ήταν μια μάρκα που έσπευσε να επενδύσει στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στην αρχή ήταν επιφυλακτική αλλά τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει να αναπτύσσει μια πολυποίκιλη γκάμα από μηδενικών ρύπων αυτοκίνητα που τοποθετούνται πολύ ανταγωνιστικά.

Το νέο bZ7 είναι μια καλή απόδειξη, αφού, σύμφωνα με διεθνή μέσα, κατάφερε να σημειώσει 3.100 παραγγελίες μέσα σε 1 ώρα διάθεσης στην απαιτητική κινεζική αγορά.

Σεντάν μήκους 5+ μέτρων που στοιχίζει 18.450 ευρώ

Το bZ7 είναι ένα σεντάν μήκους 5,12 μέτρων που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της Toyota που δίνει το παρών σε όλα τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της ιαπωνικής φίρμας. Το μεταξόνιο των 3,02 μέτρων υπόσχεται ευρυχωρία και άνεση στους επιβάτες, ενώ η coupe οροφή δίνει στο αυτοκίνητο πιο σπορτίφ χαρακτηριστικά. Το μέγεθος και το σουλούπι του κάνει το bZ7 άμεσο ανταγωνιστή του Tesla Model S, όμως σε σχέση με αυτό, είναι πολύ πιο προσιτό.

Οι τιμές του ξεκινούν από τα 18.450 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 25.000 ευρώ ανάλογα την έκδοση, αποτελώντας μια από τις πιο προσιτές επιλογές στην κατηγορία του.

Μοντέρνα καμπίνα

Η καμπίνα του αυτοκινήτου είναι αρκετά μίνιμαλ, δεν λείπουν όμως τα μπουτόν πάνω στο πολυλειτουργικό τιμόνι και κάτω από την κεντρική οθόνη των 15,6 ιντσών που στηρίζει το σύστημα infotainment του αυτοκινήτου και λειτουργεί χάρη στο προηγμένο λογισμικό HarmonyOS της Huawei.

Στον κατάλογο του εξοπλισμού περιλαβάνονται 27 ραντάρ, σένσορες και αισθητήρες που έχουν στόχο να προσατεύουν τον οδηγό, ένας μικρός ψηφιακός πίνακας οργάνων πίσω από το τιμόνι, Head-Up Display, άνετα αεριζόμενα και θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα που διαθέτουν λειτουργία μασάζ κ.α.

Με αυτονομία έως 710 χλμ.

Το νέο Toyota bZ7 μπορεί να συνδυαστεί με δύο μπαταρίες υψηλής τάσης με χημεία LFP, χωρητικότητας 71 και 88 kWh, που, σύμφωνα με τους γενναιόδωρους κινεζικούς κύκλους δοκιμών CLTC, προσφέρουν 600 και 710 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας αντίστοιχα.

Η Toyota αναφέρει ότι η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 282 άλογα και πως, όταν το αυτοκίνητο συνδεθεί με DC φορτιστή, μπορεί να «γεμίσει» με 300 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε 10 λεπτά.