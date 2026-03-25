Το όνομα Freelander επιστρέφει: Το πρώτο teaser μιας νέας εποχής

H Jaguar Land Rover και η Chery ανακοίνωσαν πως στις 31 Μαρτίου θα αποκαλυφθεί το πρώτο μοντέλο της νέας μάρκας που ίδρυσαν από κοινού. Το όνομά της; Freelander.

Το Freelander ήταν ένα από τα μοντέλα της Land Rover που έγραψαν τη δική τους ιστορία, ωστόσο παρά την αξιοσημείωτη εμπορική πορεία του, το όνομα εγκαταλείφθηκε.

Τώρα, η Jaguar Land Rover και η Chery, αποφάσισαν να αναβιώσουν το όνομα Freelander, όχι για χάρη κάποιου αυτοκινήτου αλλά για μια νέα κινεζική μάρκα.

Σε ανακοινωσή της μάλιστα, η κοινοπραξία Chery Jaguar Land Rover (CJLR) ανακοίνωσε πως το πρώτο μοντέλο της μάρκας -πλέον- Freelander θα παρουσιαστεί στις 31 Μαρτίου.

Την ανακοίνωση συνόδευε μια εικόνα teaser που δείχνει πως θα μοιάζει ένα από τα μπροστινά φωτιστικά σώματα του μοντέλου και τη φωτεινή υπογραφή του, ενώ γίνεται αντιληπτό πως το αυτοκίνητο θα έχει μεγάλους καθρέπτες στο πλάι και γραμμωμένο καπό.

Αδρομερώς, οι πληροφορίες λένε πως τα μοντέλα Freelander θα διακρίνονται για την κομψότητά τους, θα έχουν υψηλό τεχνολογικό προφίλ και γενναιόδωρους χώρους.

Υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα βασίζεται το πρώτο Freelander. Το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι το νέο SUV να χρησιμοποιήσει το δάπεδο E0X, το οποίο θεωρείται πιο προηγμένο, έχει αρχιτεκτονική 800V και ταιριάζει περισσότερο σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και ηλεκτρικά με range-extender. Δεύτερη επιλογή είναι η πλατφόρμα T1X της Chery που χρησιμοποιεί το Jaecoo 7.

Το πρώτο μοντέλο της Freelander λέγεται ότι θα είναι ένα 6θέσιο ηλεκτρικό SUV που θα χρησιμοποιεί έναν 1.500άρη κινητήρα βενζίνης σε ρόλο range-extender. Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει πληροφόρηση για την ιπποδυναμη του συνόλου, την μπαταρία και την αυτονομία της ή τις επιδόσεις του αυτοκινήτου.

Ενώ τα νέα Freelander θα σχεδιάζονται για την κινεζική αγορά, στόχος της κοινοπραξίας είναι τα μοντέλα της μάρκας να γίνουν διαθέσιμα παγκοσμίως και κυρίως στην Ευρώπη. Σύμφωνα, ωστόσο, με αναφορές, το πρώτο μοντέλο δεν θα λανσάριστει σε κάποια άλλη αγορά για τουλάχιστον ένα χρόνο από τη μέρα που θα ξεκινήσει η εμπορική του πορεία στην Κίνα.