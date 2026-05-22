Το σωσίβιο των θερμικών κινητήρων: Η περίπτωση της αμμωνίας

Μια ουσία γνωστή εδώ και δεκαετίες, η αμμωνία, ίσως μεταμορφωθεί στον επόμενο μεγάλο ενεργειακό φορέα. Η δυνατότητα αποθήκευσής της σε χαμηλή πίεση την κάνει πιο πρακτική από το υδρογόνο, προσφέροντας μια βιώσιμη εναλλακτική για την επιβίωση των κινητήρων εσωτερικής καύσης.
Ενώ η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται να στοιχηματίζει στην ηλεκτροκίνηση και το υδρογόνο, μια παλιά γνώριμη ουσία έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Η αμμωνία αναδεικνύεται ως ένας πολλά υποσχόμενος ενεργειακός φορέας, προσφέροντας λύσεις εκεί που το υδρογόνο συναντά ανυπέρβλητα εμπόδια αποθήκευσης και μεταφοράς.
Το πλεονέκτημά της έναντι του υδρογόνου
Παρόλο που το ευρύ κοινό την έχει ταυτίσει με τη γεωργία και τα λιπάσματα, η αμμωνία προσφέρει μια ρεαλιστική διέξοδο στα προβλήματα αποθήκευσης που αντιμετωπίζει το υδρογόνο, καθώς μπορεί να υγροποιηθεί υπό πολύ ήπιες συνθήκες πίεσης (9 bar) ή θερμοκρασίας (-40°C).
Αυτή η φυσική της ιδιότητα την καθιστά εξαιρετικά εύκολη στη μεταφορά (όπως το LPG), επιτρέποντας την αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών παγκόσμιων υποδομών διανομής, κάτι που θα απαιτούσε δεκαετίες και πολλά χρήματα για να επιτευχθεί στην περίπτωση του υδρογόνου.
Πώς λειτουργεί ένας κινητήρας με αμμωνία
Στην καρδιά αυτής της τεχνολογικής επανάστασης βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο η αμμωνία μετατρέπεται σε κίνηση μέσα σε έναν κλασικό κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επειδή η αμμωνία από μόνη της παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στην ανάφλεξη, με το σημείο καύσης να αγγίζει τους 630°C, οι μηχανικοί του Ινστιτούτου Fraunhofer IMM ανέπτυξαν ένα ευφυές σύστημα «διασπάστη» (cracker).
Η συσκευή αυτή εκμεταλλεύεται τη θερμότητα των καυσαερίων για να διασπάσει θερμοκαταλυτικά ένα μέρος της αμμωνίας σε άζωτο και υδρογόνο. Το υδρογόνο που προκύπτει λειτουργεί ως το απαραίτητο «φυτίλι», επιτρέποντας στο καύσιμο μείγμα να καίγεται ομοιόμορφα και αποδοτικά, εκπέμποντας μόνο υδρατμούς και άζωτο.
Προβλήματα και προκλήσεις
Ωστόσο, η υιοθέτηση της αμμωνίας δεν στερείται προκλήσεων, καθώς η ενεργειακή της πυκνότητα είναι μόλις η μισή από εκείνη των ορυκτών καυσίμων, γεγονός που επιβάλλει τη χρήση πολύ μεγαλύτερων ρεζερβουάρ για την εξασφάλιση της ίδιας αυτονομίας.
Παράλληλα, η υψηλή τοξικότητα της ουσίας εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας σε περίπτωση ατυχήματος σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ η διαχείριση των οξειδίων του αζώτου απαιτεί περίπλοκα συστήματα φιλτραρίσματος. Αυτοί οι παράγοντες περιορίζουν προς το παρόν την εφαρμογή της αμμωνίας μακριά από τα επιβατικά οχήματα.