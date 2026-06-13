Το Tesla Cybertruck έγινε περιπολικό

Μπορεί η εμπορική πορεία του Cybertruck να είναι πτωτική, ωστόσο η Tesla είναι πρόθυμη να δώσει νέους ρόλους στο πολυδιαφημισμένο μοντέλο της.

Η εμπορική πορεία του Cybertruck της Tesla στις Ηνωμένες Πολιτείες απέχει αισθητά από τις αρχικές προσδοκίες που είχε η εταιρεία. Ο Elon Musk είχε εκτιμήσει δημόσια ότι η ετήσια παραγωγή και διάθεση του μοντέλου θα μπορούσε να αγγίξει τις 500.000 μονάδες, ωστόσο, τα πραγματικά δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά.

Φιλί ζωής οι διεθνείς αγορές

Οι ταξινομήσεις στις ΗΠΑ το 2024 ανήλθαν σε 39.965 οχήματα και ένα χρόνο αργότερα σημείωσαν κατακόρυφη πτώση και περιορίστηκαν στις 20.237 μονάδες.

Απέναντι σε αυτή τη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, η Tesla αναζητά νέες διεθνείς αγορές για τη διάθεση του αυτοκίνητου, κυρίως σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή και η Κεντρική Ασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Καζακστάν, όπου το Cybertruck εντάσσεται σταδιακά στον στόλο κρατικών και κυβερνητικών υπηρεσιών.

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Δύο Cybertruck στην υπηρεσία του Καζακστάν

Στα μέσα Μαΐου, ένα Cybertruck σε ματ μαύρo χρώμα χρησιμοποιήθηκε από την Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας του Καζακστάν κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στην περιοχή του Τουρκιστάν. Το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο αποτελεί δωρεά τοπικού επιχειρηματία προς τις αρχές, λειτούργησε αρχικά ως κινητό κέντρο διοίκησης. Στο εξής, προορίζεται να αναλάβει κεντρικό ρόλο σε μείζονα γεγονότα ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα.

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Παράλληλα, το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της χώρας έχει εντάξει στο δυναμικό του ένα ακόμα Cybertruck, το οποίο είναι βαμμένο σε έναν συνδυασμό λευκού πορτοκαλί και μπλε χρώματος. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού, Yerbolat Sadyrbayev, το ηλεκτρικό όχημα έχει επιδείξει εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του δύσβατου και ορεινού ανάγλυφου της περιφέρειας του Αλμάτι.

Ο Sadyrbayev υπογράμμισε τη σημασία της ταχύτητας ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσης όπου κάθε λεπτό είναι κρίσιμο για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, σημειώνοντας ότι τα όσα προσφέρει το Cybertruck είναι πολύ ικανοποιητικά. Μάλιστα, ανέφερε ότι στα πλάνα της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η περαιτέρω ενίσχυση του κρατικού στόλου με περισσότερα αυτοκίνητα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό.