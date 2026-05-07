To VW Golf GTI Edition 50 «έσπασε» το ρεκόρ του Honda Civic Type R στο Nurburgring

To VW Golf GTI Edition 50, το πιο ισχυρό Golf GTI στην ιστορία, «εκθρόνισε» το Honda Civic Type R και είναι πλέον το γρηγορότερο εμπροσθιοκίνητο μοντέλο παραγωγής.

Μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια αναμονής, το «στέμμα» του ταχύτερου προσθιοκίνητου αυτοκινήτου στο Nurburgring επιστρέφει στο Wolfsburg.

Το VW Golf GTI Edition 50 «εκθρόνισε» το Honda Civic Type R από την κορυφή της «Πράσινης Κόλασης» μετά από τρία χρόνια και πλέον βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης.

Μια μάχη στο δέκατο του δευτερολέπτου

To Golf GTI Edition 50 ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 20,8 χιλιομέτρων σε 7:44.523, αφήνοντας πίσω το Civic Type R για μόλις 0,358 δευτερόλεπτα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το Civic Type R είχε «παραλάβει» το ρεκόρ από το Renault Megane Trophy-R με διαφορά μισού δευτερολέπτου, γίνεται σαφές ότι η μάχη για το απόλυτο ρεκόρ στα εμπροσθοκίνητα αυτοκίνητα παραγωγής γίνεται… σώμα με σώμα.

Κάτω από το καπό του επετειακού μοντέλου χτυπά η πιο ισχυρή εκδοχή του δίλιτρου υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Golf GTI. Με απόδοση 325 ίππους και 420 Nm ροπής, το Edition 50 πλησιάζει τις επιδόσεις του τετρακίνητου Golf R, όντας παράλληλα σημαντικά ελαφρύτερο.

Η συνταγή της επιτυχίας: GTI Performance Pack

Δεν ήταν όμως μόνο η υψηλή ισχύς που έφερε το ρεκόρ. Το αυτοκίνητο της δοκιμής ήταν εξοπλισμένο με το προαιρετικό GTI Performance Pack το οποίο μεταμορφώνει το γερμανικό hot hatch σε ένα «όπλο πίστας», καθώς ενσωματώνει σκληρότερα ελατήρια στην ανάρτηση με αυξημένη αρνητική γωνία κάμπερ για απόλυτη πρόσφυση στις στροφές.

Επιπλέον, φέρει σφυρήλατες ζάντες 19 ιντσών και εξάτμιση Akrapovic από αλουμίνιο που μειώνουν το βάρος κατά 30 κιλά και semi-slick Bridgestone Potenza Race ελαστικά επιδόσεων που κρατούν «βιδωμένο» το αυτοκίνητο στις στροφές της διάσημης πίστας.

Μια ιστορική επιστροφή

Για τους λάτρεις της στατιστικής, η τελευταία φορά που η VW κατείχε τα πρωτεία ήταν το 2016 με το Golf GTI Clubsport S. Τότε, ο χρόνος ήταν 7:49.21, αλλά στη μικρότερη χάραξη της πίστας των 20,6 χλμ. H Honda πήρε τον τίτλο το 2017, όταν το Civic Type R έσπασε το ρεκόρ του Golf GTI Clubsport S κατά 5,4 δευτερόλεπτα.

Η τιμή του Golf GTI Edition 50 στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 64.580 ευρώ.