Η Toyota ετοιμάζει το δικό της Citroen Ami – Βάζει σε παραγωγή το FT-Me Concept

Η Toyota θέλει να προσθέσει ένα microcar στην γκάμα της και για αυτό σχεδιάζει να βάλει σε παραγωγή το FT-Me Concept. Αρωγός της η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου που θα προσφέρει 17,2 εκατομμύρια ευρώ σαν επένδυση στο βρετανικό εργοστάσιο της ιαπωνικής φίρμας.

Η Toyota φαίνεται πως επιδιώκει να βάλει στην παραγωγή το FT-Me Concept, με σκοπό να αποτελέσει τη δική της πρόταση στην κατηγορία της μικροκινητικότητας, η οποία περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή μοντέλα όπως το Citroën Ami, το Microlino, το Fiat Topolino και το Opel Rocks. Το FT-Me Concept παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάρτιο, με το αρχιστέλεχος της Toyota, Stijn Peeters, να το περιγράφει ως «ένα μεγάλο κομμάτι στο ευρύτερο παζλ κινητικότητας» που αφορά κυρίως τους ανθρώπους που κινούνται μέσα στις μεγαλουπόλεις.

Με τη βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου η παραγωγή του

Σε αυτό το εγχείρημα είναι αρωγός η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία προσφέρει το ποσό των 15 εκατομμυρίων λιρών (17,2 εκατ. ευρώ) για να ξεκινήσει η παραγωγή του μοντέλου στο εργοστάσιο της Toyota Corolla στο Burnaston του Derbyshire.

«Η χρηματοδότηση αυτή μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε εδώ ένα πρωτοποριακό ηλεκτρικό όχημα που θα ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμη αστική κινητικότητα», δήλωσε ο Dariusz Mikolajczak, διευθύνων σύμβουλος της Toyota Motor Manufacturing UK. Η κρατική χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Drive35, ένα ταμείο ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών για την υποστήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι συνεργάτες της Toyota στην κατασκευή του FT-Me Concept

Για να κατασκευάσει το FT-Me Concept, η Toyota θα συνεργαστεί με την εταιρεία Elm, η οποία διαθέτει εμπειρία στην κατασκευή οχημάτων μικροκινητικότητας. Ακόμη ένας συνεργάτης της μάρκας θα είναι η Savcor, η οποία θα προσφέρει στους Ιάπωνες την ηλιακή οροφή του αυτοκινήτου — μια τεχνολογία που, σύμφωνα με την Toyota, μπορεί να προσφέρει έως και 30 χιλιόμετρα αυτονομίας. Τέλος, το Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι θα συμμετάσχει στο έργο για να διερευνήσει πώς το FT-Me μπορεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο χρηστικό για τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες του.