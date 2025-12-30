Toyota Gazoo Racing: Αποκάλυψη για το νέο βίντεο της μάρκας GR την 1η Ιανουαρίου

Η Toyota Gazoo Racing θα κυκλοφορήσει το νέο βίντεο της μάρκας GR την 1η Ιανουαρίου με τίτλο «Wild Road: Εκφράζοντας πως οι δρόμοι φτιάχνουν αυτοκίνητα».

Η Toyota Gazoo Racing ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την κυκλοφορία του «WILD ROAD», του νέου βίντεο της μάρκας GR, στο κανάλι YouTube της TGR την 1η Ιανουαρίου 2026, στις 05:00 ώρα Ελλάδας.

Τέσσερα αγωνιστικά αυτοκίνητα—το GR Yaris Rally1 που συμμετείχε στο WRC, το GR010 HYBRID που αγωνίστηκε στο WEC, το DKR GR Hilux που πρόκειται να αγωνιστεί στο Ράλι Ντακάρ, και το νέο GR GT3 που στοχεύει στο FIA GT3— θα δίνουν το παρών στο βίντεο μαζί με τη νέα ναυαρχίδα της GR, το GR GT.

Με τη σύνδρομή κορυφαίων οδηγών

Η παραγωγή επικεντρώθηκε στη λήψη και παρουσίαση καθηλωτικών, πραγματικών σκηνών με μαγευτικές επιδόσεις πίσω από το τιμόνι από επαγγελματίες οδηγούς σε αγωνιστικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας όσο το δυνατόν πιο κοντά σε υψηλές ταχύτητες.

Τα καθήκοντα οδήγησης για τα πολλαπλά γυρίσματα του βίντεο εκπληρώθηκαν από επαγγελματίες οδηγούς, με τον Takamoto Katsuta να οδηγεί το GR Yaris Rally1, τον Kamui Kobayashi να χειρίζεται το GR010 HYBRID και τον Akira Miura να είναι υπεύθυνος για το DKR GR Hilux.

Επαγγελματίες οδηγοί που λειτουργούν και ως οδηγοί εξέλιξης έπαιξαν επίσης ρόλο, με τον Tatsuya Kataoka να οδηγεί το GR GT3 και τον Hiroaki Ishiura να οδηγεί το GR GT.

Η Toyota Gazoo Racing καλεί τους φίλους της να συντονιστούν την 1η Ιανουαρίου στο κανάλι της στο Youtube για να απολαύσουν βίντεο γεμάτα δράση.