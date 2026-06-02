Νέα Toyota GRMN Corolla: Η πιο ικανή Corolla όλων των εποχών έχει σφραγίδα Nürburgring

Η Toyota GRMN Corolla αποτελεί το «Άγιο Δισκοπότηρο» για όσους φίλους της μάρκας θέλουν να κατακτήσουν τη διάσημη πίστα του Nürburgring.

Η GAZOO Racing παρουσίασε επίσημα την GRMN Corolla, την απόλυτη έκδοση του ιαπωνικού μοντέλου που εξελίχθηκε για να προσφέρει μια ασύγκριτη εμπειρία οδήγησης στην απαιτητική πίστα του Nürburgring στη Γερμανία.

Αυτή η κορυφαία έκδοση θα διατεθεί σε περιορισμένη παραγωγή, κυρίως στις αγορές της Ιαπωνίας, της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας. Μάλιστα, για την απόκτησή της στην Ιαπωνία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της εφαρμογής «GR app» από το φθινόπωρο του 2026. Οι πρώτες παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2027.

Βελτιώσεις στην αεροδυναμική

Η εξέλιξη του αυτοκινήτου βασίστηκε σε εξαντλητικές δοκιμές υπό ακραίες συνθήκες στην «Πράσινη Κόλαση», οι οποίες έφεραν στην επιφάνεια κάθε πιθανή αδυναμία προκειμένου να επιτευχθεί η απόλυτη επικοινωνία μεταξύ οδηγού και μηχανής. Στον τομέα της αεροδυναμικής, η GRMN Corolla έχει επανασχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει ότι και οι τέσσερις τροχοί θα προσφέρουν κορυφαία πρόσφυση.

Οι ειδικά σχεδιασμένοι αεραγωγοί στο καπό και τα φτερά, τα εμπρός σπόιλερ και η πίσω αεροτομή με δυνατότητα ρύθμισης πέντε επιπέδων βελτιώνουν θεαματικά τη σταθερότητα, με τη γωνία της αεροτομής να έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια μοίρας κατά τη διάρκεια δοκιμών από επαγγελματίες οδηγούς.

Η τεχνογνωσία αυτή πέρασε ήδη και στην παραγωγή της βασικής έκδοσης της Corolla, με το αμάξωμα να ενισχύεται σημαντικά μέσω της χρήσης δομικής κόλλας που αυξήθηκε κατά σχεδόν δεκατρία μέτρα, ενώ προστέθηκε και ένας νέος αεραγωγός ψυχρού αέρα.

Νέα αμορτισέρ και ελαστικά

Στο κομμάτι του στησίματος, η χρήση αποκλειστικών μονοσωλήνιων αμορτισέρ με ελατήρια επαναφοράς βελτιώνει την πρόσφυση του εσωτερικού τροχού στις στροφές και μειώνει τις κλίσεις. Οι μηχανικοί ρύθμισαν τη διαδρομή της ανάρτησης με ακρίβεια χιλιοστού, εξασφαλίζοντας σταθερότητα ακόμη και σε έντονες κάθετες ταλαντώσεις που προκαλούνται από το ανώμαλο οδόστρωμα.



Το κράτημα ενισχύεται από τα ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2, τα οποία είναι κατά δέκα χιλιοστά φαρδύτερα από του βασικού μοντέλου. Παράλληλα, το σύστημα διεύθυνσης EPS και η τετρακίνηση έχουν επαναπρογραμματιστεί για να παρέχουν κορυφαία πληροφόρηση και ιδανική κατανομή ροπής στις υψηλές ταχύτητες.

304 ίπποι, περισσότερη ροπή

Κάτω από το καπό, ο τρικύλινδρος turbo κινητήρας συνεχίζει να αποδίδει 304 ίππους, όμως η ροπή του είναι μεγαλύτερη στα 415 Nm (+15 Nm σε σχέση με την GR Corolla), με την αύξηση να εστιάζει στη μεσαία περιοχή στροφών, εξασφαλίζοντας εκρηκτική έξοδο από τις στροφές. Για τη διατήρηση της μέγιστης ισχύος, τοποθετήθηκε σύστημα ψεκασμού νερού στο intercooler.

Θέσεις για δύο άτομα στο αγωνιστικό cockpit

Στο εσωτερικό, το cockpit είναι σχεδιασμένο για να εκμηδενίζει κάθε πιθανότητα να αποσπαστεί η προσοχή του οδηγού. Ως εκ τούτου, το custom full bucket κάθισμα οδηγού, κατασκευασμένο από πολυμερές ενισχυμένο με ανθρακονήματα, προσφέρει κορυφαία πλευρική στήριξη και το ταμπλό, όπως και κολόνες διαθέτουν ειδική ματ επένδυση που αποτρέπει τις αντανακλάσεις.

Οι λεπτομέρειες από ανθρακονήματα, οι κόκκινες πινελιές Alumite, η υπογραφή του Morizo και η πλακέτα με τον μοναδικό αριθμό παραγωγής υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για ένα σπάνιο, αγωνιστικό εργαλείο για τον δρόμο, ενώ αξίζει να σημειωθεί, πως σε αντίθεση με την GR Corolla, το βάρος του αυτοκινήτου είναι μειωμένο κατά 30 κιλά, εν μέρει γιατί η Toyota αποφάσισε να αφαιρέσει τα πίσω καθίσματα.