Ποια αυτοκίνητα αγοράζουν στην Τουρκία – Σε ποια θέση βρέθηκε το “Made in Turkey” Togg T10X

Δύο Renault βρίσκονται μέσα στην πρώτη 5άδα με τα μοντέλα που σημείωσαν τις περισσότερες πωλήσεις στην Τουρκία το 2025. Εντός top-10 και το τουρκικό Togg T10X.

Η τουρκική αγορά αυτοκινήτου ολοκλήρωσε το 2025 με ιστορικές επιδόσεις, καταγράφοντας νέο ρεκόρ πωλήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Διανομέων Αυτοκινήτων και Κινητικότητας (ODMD), οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 10,49% σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας συνολικά τις 1.368.400 μονάδες.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Τουρκία και μόλις την τρίτη φορά που η αγορά ξεπερνά το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου οχημάτων.

Η ζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα μοντέλα των κατηγοριών C και B-Segment. Το C-Segment κατέγραψε 465.750 πωλήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 42,9% της αγοράς, ενώ ακολούθησε το B-Segment με 288.746 μονάδες και μερίδιο 26,5%.

Renault στην κορυφή, δυναμική παρουσία της TOGG

Σε επίπεδο μοντέλων, η Renault διατήρησε την πρωτοκαθεδρία, τοποθετώντας δύο μοντέλα στην κορυφή των πωλήσεων, το Clio και το Megane. Η Fiat είχε επίσης δύο εκπροσώπους στην πρώτη 10άδα, το Egea και το Egea Cross, ενώ το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό μοντέλο ήταν το Tesla Model Y.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η είσοδος του Togg T10X, του πρώτου μαζικής παραγωγής εγχώριου ηλεκτρικού αυτοκινήτου της Τουρκίας, στη δεκάδα των best sellers, γεγονός που θεωρείται ορόσημο για την τουρκική βιομηχανία και τη στρατηγική μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Αναλυτικά το top-10 των πωλήσεων στην Τουρκία και οι ταξινομήσεις που πέτυχε το κάθε μοντέλο:

Renault Clio – 51.717 Renault Megane – 48.099 Fiat Egea – 42.838 Toyota Corolla – 35.907 Tesla Model Y – 31.507 BYD Seal U – 30.380 Togg T10X – 27.583 Fiat Egea Cross – 26.820 Toyota C-HR – 25.215 Dacia Sandero Stepway – 23.699

Ισχυρή εκκίνηση εξαγωγών το 2026

Την ίδια στιγμή, η δυναμική της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας αποτυπώνεται έντονα και στο εξωτερικό. Τον Ιανουάριο του 2026, οι εξαγωγές του κλάδου ξεπέρασαν τα 3 δισ. δολάρια, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιανουάριο, σύμφωνα με τη Συνέλευση Τούρκων Εξαγωγέων (TIM).

Σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας ανήλθαν το 2025 στα 41,5 δισ. δολάρια, διατηρώντας για ακόμη μία χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ όλων των εξαγωγικών κλάδων της χώρας. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο του κλάδου στην τουρκική οικονομία, σε μια περίοδο όπου τόσο η εγχώρια κατανάλωση όσο και η βιομηχανική παραγωγή κινούνται σε σταθερά ανοδική πορεία.