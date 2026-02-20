Ο Τραμπ κηρύσσει πόλεμο στο Start/Stop των αυτοκινήτων – Γιατί εναντιώνεται στο σύστημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταργεί την παρουσία του Start/Stop από τα αυτοκίνητα, θεωρώντας πως οι τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών ρύπων έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές των νέων αυτοκινήτων.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μέσως της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, αποφάσισε να καταργήσει μια σειρά από υποχρεωτικές τεχνολογίες που βοηθούν στη μείωση των εκπομπών ρύπων που παράγουν τα αυτοκίνητα και της κατανάλωσης καυσίμου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σύστημα Start/Stop το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στα καινούργια οχήματα, απενεργοποιώντας τον θερμικό κινητήρα όταν αυτός μένει στο ρελαντί, δηλαδή, όταν τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα στο φανάρι ή όταν πραγματοποιούν μια στάση ή βρίσκονται κολλημένα στην κίνηση. Το σύστημα, στα περισσότερα αυτοκίνητα μπορεί να απενεργοποιηθεί, εάν το επιλέξει ο οδηγός, αλλά όχι μόνιμα. Αυτό σημαίνει πως, εάν ο οδηγός δεν θέλει να το χρησιμοποιεί, πρέπει να το απενεργοποιεί κάθε φορά που ξεκινάει να κάνει μια διαδρομή.

Στόχος η μείωση των τιμών

Η υποχρεωτική παρουσία του Start/Stop στα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι ένα συχνό σημείο αντιπαράθεσης, αφού πολλοί θεωρούν πως, ναι μεν η μείωση στην κατανάλωση και στις εκπομπές ρύπων είναι υπαρκτή, την ίδια στιγμή όμως ο κινητήρας φθείρεται περισσότερο. Η απόφαση για την κατάργηση του Start/Stop ήταν όμως αποτέλεσμα διαφορετικού σκεπτικού.

Η κυβέρνηση Τραμπ συνδέει την παρουσία του συστήματος αυτού με την αύξηση των τιμών στα αυτοκίνητα τα τελυταία χρόνια, με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ να δηλώνει πως αναθεώρηση των κανονισμών θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές των οχημάτων κατά 2.400 δολάρια (2.000 ευρώ περίπου) σε μέσο όρο.

Σημαντικές διαφωνίες

Αν και στη θεωρία, πράγματι, τα συστήματα σαν το Start/Stop αυξάνουν τις τιμές των αυτοκινήτων, ειδικοί όπως ο Daniel Greene, ανώτερος διευθυντής προστασίας καταναλωτών και ασφάλειας προϊόντων, αναφέρουν πως «τέτοιες τεχνολογίες εξοικονομούν στα νοικοκυριά χιλιάδες δολάρια κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματός τους, ενώ παράληλλα έχουν μικρή επίδραση στις τιμές των οχημάτων».

Επίσης, ο Τιμ Ποχάνκα, αντιπρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής της Pohanka Automotive Group με έδρα τη Βιρτζίνια, προειδοποίησε ότι οι τιμές είναι απίθανο να μειωθούν στο βαθμό που θεωρεί η κυβέρνηση του Τραμπ. Ο ίδιος σημείωσε: «Είναι πιθανό οι αγοραστές να εξοικονομήσουν χρήματα; Ναι, υπάρχει. Αλλά, ταυτόχρονα θα πληρώνουν περισσότερα στο βενζινάδικο, οπότε όλα είναι σχετικά. Θα δούμε αμέσως μειώσεις τιμών κατά 2.400 δολάρια στα αυτοκίνητα; Πιθανότατα όχι».

Η αντίδραση των κατασκευαστών

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες χειροκρότησαν την αναθεώρηση των κανονισμών, με την Ford να δηλώνει ότι εκτιμά την προσπάθεια «να αντιμετωπιστεί η ανισορροπία μεταξύ των σκληρών κανονισμών για τους ρύπους και της επιλογής των πελατών». Από την πλευρά του, ο όμιλος Stellantis χαιρέτισε την απόφαση σημειώνοντας ότι τους επιτρέπει να συνεχίσουν να προσφέρουν στους Αμερικανούς μια ευρεία γκάμα αυτοκινήτων, pick-up και SUV που θέλουν, χρειάζονται και μπορούν να αντέξουν οικονομικά.

Ακολουθεί η Ευρώπη;

Οι πιθανότητες να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι, προχωρώντας στην κατάργηση τεχνολογιών όπως το Start/Stop από τα καινούργια αυτοκίνητα είναι ελάχιστες. Στην Ευρώπη, οι κανονισμοί για τους ρύπους είναι πολύ αυστηροί και, παρά τις πρόσφατες παραχωρήσεις στην απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, η κατάργηση του Start/Stop μοιάζει απίθανη.