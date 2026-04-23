Τρυπάνι και δοχείο: Η νέα μέθοδος κλοπής καύσιμων μέσα από το ρεζερβουάρ

Οι δράστες αφήνουν στην άκρη τα σωληνάκια και χρησιμοποιούν μια νέα, πιο αποτελεσματική μέθοδο για να κλέβουν το καύσιμο μέσα από το ρεζερβουάρ των σύγχρονων αυτοκινήτων.

Η συνεχής άνοδος στις τιμές των καυσίμων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη αύξηση του κόστους ζωής, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοινωνικό μείγμα. Σε αυτό το περιβάλλον, η μικροεγκληματικότητα φαίνεται να ενισχύεται, με την κλοπή καυσίμων από τα αυτοκίνητα να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Παλιότερα, η κλοπή καυσίμων ήταν μια «αθόρυβη» διαδικασία. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν έναν σωλήνα (γνωστό και ως «κλέφτη») για να αποσπάσουν το καύσιμο από το ρεζερβουάρ, χωρίς να προκαλούν άλλη ζημιά στο αυτοκίνητο.

Σήμερα, όμως, τα σύγχρονα αυτοκίνητα μπορούν να αμυνθούν απέναντι σε αυτή τη μέθοδο, καθώς διαθέτουν στενούς και καμπύλους λαιμούς πλήρωσης καθώς και ειδικές βαλβίδες που αποτρέπουν την εισαγωγή ξένων αντικειμένων. Ως αποτέλεσμα, οι επίδοξοι κλέφτες στρέφονται πλέον σε πιο επιθετικές πρακτικές.

Η πιο διαδεδομένη νέα μέθοδος είναι η διάτρηση του ρεζερβουάρ. Με ένα απλό δραπανοκατσάβιδο, οι δράστες ανοίγουν μια τρύπα στο κάτω μέρος του και συλλέγουν το καύσιμο στο δικό τους δοχείο. Η πρακτική αυτή είναι γρήγορη, αλλά κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο, αφού σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται αντικατάσταση ολόκληρου του ρεζερβουάρ.

Ένα φαινόμενο με διεθνείς διαστάσεις

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ευρώπη, αναφέρονται ολοένα και περισσότερα περιστατικά. Μηχανικοί και συνεργεία αυτοκινήτων καταγράφουν αυξημένη συχνότητα τέτοιων ζημιών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διάδοση του φαινομένου.

Οι επιπτώσεις για τους οδηγούς

Για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, η κατάσταση αυτή δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Εκτός από την απώλεια καυσίμου, χρειάζεται πλέον να ξοδέψουν χρήματα για την αντικατάσταση/επισκευή του ρεζερβουάρ και να χάσουν πολύτιμο χρόνο, κλείνοντας ένα ραντεβού σε κάποιο συνεργείο.