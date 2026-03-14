Tuning σε ηλεκτρικό: Το Leapmotor B10 βελτιώθηκε από το γερμανικό οίκο Irmscher

Ο βελτιωτικός οίκος Irmscher που συνεργάζεται με τον όμιλο Stellantis, αποκάλυψε το πακέτο αναβαθμίσεων που ετοίμασε για το Leapmotor B10.

Ο όμιλος Stellantis έχει ήδη διαμορφώσει τη δική του στρατηγική απέναντι στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη κινεζική βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αντί να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί ευθέως τους κατασκευαστές από την Κίνα, ο όμιλος επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση: επένδυσε στην κινεζική Leapmotor και ανέλαβε τη διάθεση των μοντέλων της μάρκας στις δυτικές αγορές.

Παράλληλα, ο όμιλος προχώρησε και σε μία ακόμη συνεργασία, καθώς αποφάσισε να εμβαθύνει τη σχέση της με τον γερμανικό βελτιωτικό οίκο Irmscher που εδώ και χρόνια εξειδικεύεται στην δημιουργία πακέτων για μοντέλα της Peugeot και της Opel.

Το νέο εγχείρημα της Irmscher αφορά το νέο Leapmotor B10, το SUV της μάρκας που τοποθετείται κάτω από το ελαφρώς μεγαλύτερο C10. Η ειδική έκδοση, που φέρει την ονομασία B10 Dynamic, θα παραχθεί σε μόλις 500 μονάδες και ξεχωρίζει χάρη σε μια σειρά σχεδιαστικών και μηχανολογικών αναβαθμίσεων.

Αλλαγές στην ανάρτηση και σε εμφάνιση

Σε σχέση με το εργοστασιακό Leapmotor B10, το αυτοκίνητο της Irmscher είναι πιο κοντά στο έδαφος κατά 30 χιλιοστά, αλλαγή που σύμφωνα με τον οίκο, προσφέρει πιο συναρπαστική οδηγική εμπειρία, καλύτερα κρατήματα και μειώνει τις κλίσεις στις στροφές.

Νέα προσθήκη είναι η τοποθέτηση ενός νέου σετ από ζάντες 19 ιντσών που «γεμίζουν» τους θόλους του αυτοκινήτου, ενώ ο αθλητικός χαρακτήρας του μοντέλου ενισχύεται με μαύρα γραφικά που περιλαμβάνουν το όνομα του βελτιωτικού οίκου. Το παρών δίνουν επίσης μαύρες θήκες για τους καθρέπτες και ίδιου χρώματος προφυλακτήρες.

Η Stellantis δεν δημοσίευσε εικόνες από το εσωτερικό του οχήματος, ωστόσο ενημερώνει ότι έχουν γίνει κάποιες αναβαθμίσεις σε επενδύσεις και διάκοσμο. Αναφέρει επίσης πως κάθε αυτοκίνητο φέρει στην καμπίνα του μια αλουμινένια πλακέτα που αναφέρει τον αριθμό της παραγωγής του.

Με τη μεγάλη μπαταρία

Η Irmscher δεν ασχολήθηκε με το κινητήριο σύνολο του μοντέλου. Το B10 της Irmscher συνδυάζεται με τη μεγάλη μπαταρία των 67,1 kWh που προσφέρει ενέργεια σε έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 218 ίππων. Οι τιμές ξεκινούν από τα 38.500 ευρώ.