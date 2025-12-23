Vince Zampella: O δημιουργός του Call of Duty σκοτώθηκε σε τροχαίο με Ferrari (video)

O Vince Zampella, ο άνθρωπος που δημιουργήσε έναν από τους πιο επιτυχημένους τίτλους βιντεοπαιχνιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο. Δείτε το video του δυστυχήματος.

Ο Vince Zampella, πρώην CEO της Infinity Ward, του στούντιο που δημιούργησε την επιτυχημένη σειρά βιντεοπαιχνιδιών «Call of Duty» και νυν επικεφαλής της Respawn Entertainment, ιδιοκτησίας της Electronic Arts, σκοτώθηκε σε τροχαίο στη νότια Καλιφόρνια σε ηλικία 55 ετών.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Ο Zampella, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο της Ferrari που οδηγούσε βγαίνοντας από ένα τούνελ, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τσιμεντένιο στηθαίο. Ο Zampella φαίνεται να παγιδεύτηκε στην πυρκαγιά που προκλήθηκε και απεβίωσε στο σημείο του δυστυχήματος. Ο συνεπιβάτης του, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή διεκομίσθη σε νοσοκομείο, όπου και εξέπνευσε.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση δεν έχουν γίνει γνωστές. Βίντεο που προσκόμισε μάρτυρας στις Αρχές, δείχνει τον Zampella να χάνει τον έλεγχο του ιταλικού supercar, να συγκρούεται με το στηθαίο και, λίγο αργότερα, το supercar να τυλίγεται στις φλόγες.

Ποια Ferrari οδηγούσε

Οι περισσότερες αναφορές κάνουν λόγο πως o Zampella οδηγούσε μια Ferrari 296 GTS, πηγή ισχύος της οποίας είναι ένας V6 3λιτρος κινητήρας με απόδοση 663 ίππους. Ο θερμικός κινητήρας συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 163 ίππων (παίρνει ισχύ από μια μπαταρία 7,45 kWh), με το σύνολο να προσφέρει συνολικά 830 PS. Το κιβώτιο είναι αυτόματο 8 σχέσεων, στέλνει την κίνηση στους πίσω τροχούς και δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα.